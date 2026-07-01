Психоло́гия истори́ческая

Психоло́гия истори́ческая (психологическая история) — область или отрасль психологии и/или истории (по другим определениям — проблемное поле исследований, гуманитарная дисциплина), объектом которой являются индивидуальный и коллективный субъекты в социокультурном и историко-­психологическом измерении. В определении предмета П. и. среди исследователей нет полного согласия. Наиболее полное определение принадлежит В. А. Кольцовой: «Историческая психология исследует психический мир человека в его обусловленности историческим временем; она изучает особый класс детерминант — историческую детерминацию психики индивидуального и коллективного субъекта; рассматривает человека как носителя исторических норм и ценностей, объекта и субъекта исторического процесса. Ее предметом являются высшие этажи психики — социально-­историческое сознание — та реальность, которая связывает человека с обществом, с человеческой цивилизацией, с историей в целом. Историческая психология раскрывает взаимообусловленность и связь истории развития человека и его психического мира с историей человечества; рассматривает, как человек вписывается в историю, творя ее и определяясь ею в своем психическом развитии». Соответственно, для исследователя человек прошлого выступает одновременно продуктом и активным деятелем культурно-­исторического процесса.

В П. и. выделяются следующие уровни анализа: личностные характеристики субъекта исследуемой эпохи; особенности его деятельностной сферы и межличностных отношений; специфика социализации и факторы, определяющие ее направление и динамику. Таким образом, речь идет о встречно-­двустороннем анализе: с одной стороны, изучается влияние психологических особенностей человека на его социальное поведение (и тем самым на общество); с другой — влияние, оказываемое обществом, социальной средой на формирование психики человека (отсюда внимание к «психическим» особенностям того или иного общества).

Термин «историческая психология» впервые введен французским психологом И. Мейерсоном. В качестве идейных предшественников называются В. Вундт, М. Лацарус и Г. Штнейн­таль, исследовавшие «дух народа». Особую роль в становлении П. и. как научной отрасли сыграла французская школа «Анналов» с ее интересом к ментальности больших и малых социальных групп. В России истоки П. и. можно проследить в работах К. Д. Кавелина ; значительный вклад в разработку основ П. и. внесен психологами Л. С. Выготским, А. Р. Лурией, историками Б. Ф. Поршневым, А. Я. Гуревичем . Как самостоятельная дисциплина П. и. оформилась в 1940‑е на стыке психологии с историей, социологией, культурологией и другими социогуманитарными науками.

Методология П. и. по определению носит междисциплинарный характер. Исследователи, работающие в русле П. и., используют широкий набор общенаучных методов, а также специальные методы из арсенала психологии (методы персоналистического, предметно-­логического, социального и процессуального исследования) и истории (сравнительно-­исторический, историко-­генетический, историко-­типологический и др.). Важную роль могут играть количественные методы. Общей основой признается процедура психолого-­исторической реконструкции (объединяющей методы исторической рефлексии и аналитические методы), т. к. исследователь имеет дело с источниками, в которых зафиксированы эмоциональные реакции людей, как основанные на интроспекции авторов, так и на их наблюдениях со стороны и рефлексии по поводу последних. Соответственно, именно исторические источники (в первую очередь, письменные, а также изобразительные) считаются объективированным выражением психической деятельности индивида, подверженной при этом исторической изменчивости. В связи с пристальным вниманием к источникам присутствует обращение исследователей П. и. к методам литературоведческого и лингвистического анализа: герменевтике, концептному подходу, методу тезауруса, психолингвистическому подходу и др. Иногда возможно привлечение методов и наработок естественных наук (биологии, медицины). Таким образом, методология историко-­психологического исследования конструируется исследователем, исходя из специфики, целей и задач конкретного исследования.

Принято выделять историческое направление П. и., разрабатываемое историками, и психологическое направление, представленное психологами. Первое продолжает и развивает традиции истории ментальностей , разработанной представителями Школы «Анналов» (Л. Февр , Р. Мандру, А. Я. Гуревич ). Основой второго послужили труды представителей московской культурно-­исторической психологии (Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева), культурной психологии США (Дж. Брунер, М. Коул), исторической психологии во Франции (И. Мейерсона и Ж. П. Вернана), критической исторической психологии ФРГ (базирующейся на идеях К. Маннгейма, Н. Элиаса ). В качестве отдельного направления называется психоистория , основанная на применении в историко-­психологических исследованиях психоаналитических теорий.

По другой классификации, основанной на направленности исследования и различиях в предмете, выделяются три направления: 1) герменевтическо-­феноменологическое, основывающееся на прочтении, истолковании, интерпретации с помощью психологии источников индивидуальной истории (дневников, писем и т. д.); 2) психолого-­генетическое, предполагающее выведение причин поведения человека из связанных с ним социальных и культурных феноменов; 3) неофрейдистское, направленное на выявление роли и соотношения бессознательного и сознательного в человеческой истории.

Лит. : Кольцова В. А. Особенности предметного поля исторической психологии // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Психология и педагогика. 2008. № 1. С. 6–20; Королев А. А. Историческая психология: предмет и структура (опыт научной рефлексии) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Психология и педагогика. 2008. № 2. С. 7–19; Мазилов В. А. Российская историческая психология: новые горизонты // Историческая психология: прошлое, настоящее, будущее. М., 2020. С. 87–104; Харитонова Е. В. Историческая психология в системе социогуманитарных наук // Историческая психология: прошлое, настоящее, будущее. М., 2020. С. 25–41; Холондович Е. Н. Проблема метода в исторической психологии // Историческая психология: прошлое, настоящее, будущее. М., 2020. С. 72–86. О. Н. Мухин.