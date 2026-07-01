ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ КРИТИКА

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ КРИТИКА - направление в литературоведении, в основе которого интерпретация литературных произведений в соответствии с разработанным З. Фрейдом учением о бессознательном.

Психоаналитическая критика об­ра­ще­на к вы­яв­ле­нию в тек­сте суб­ли­ми­ро­ван­ных ин­фан­тиль­но-сек­су­аль­ных вле­че­ний и трав­ма­тических пе­ре­жи­ва­ний ав­то­ра, обу­слов­ли­ваю­щих оп­ре­де­лён­ные сю­жет­ные схе­мы, ха­рак­тер и по­ступ­ки ге­ро­ев. Пер­вы­ми об­раз­ца­ми психоаналитической критики ста­ли ра­бо­ты са­мо­го Фрей­да, ко­то­рый ис­поль­зо­вал пси­хо­ана­ли­тический ме­тод в от­но­ше­нии ху­дожественных про­из­ве­де­ний, обос­но­вав в книге «Тол­ко­ва­ние сно­ви­де­ний» (1900 год) по­ве­де­ние главных ге­ро­ев дра­мы «Царь Эдип» Со­фок­ла и тра­ге­дии «Гам­лет» У. Шек­спи­ра их бес­соз­на­тель­ным вле­че­ни­ем к ма­те­ри и не­на­ви­стью к от­цу (смотрите «Эди­пов ком­п­лекс»). Схо­жая трак­тов­ка бы­ла раз­ви­та и в от­но­ше­нии ро­ма­на «Бра­тья Ка­ра­ма­зо­вы» Ф.М. Дос­то­ев­ско­го («Дос­то­ев­ский и от­це­убий­ст­во», 1928 год).

Наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние психоаналитическая критика по­лу­чи­ла в 1910-1930-е годы в ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии США - «Эро­ти­че­ская те­ма в ли­те­ра­ту­ре» А. Мор­де­ла (1919 год), «Му­чи­тель­ное ис­пы­та­ние Мар­ка Тве­на» В.В. Брук­са (1920 год), «По­эти­че­ское мыш­ле­ние» Ф.К. Пре­скот­та, «Лёг­кие уро­ки пси­хо­ана­ли­за» А. Три­до­на (все 1922 года), «Ос­но­ва для кри­ти­ки» К. Эй­ке­на (1923 год), «Э.А. По: Ис­сле­до­ва­ние ге­ния» Дж.В. Крат­ча (1926 год) и Ве­ли­ко­бри­та­нии - «Фан­та­зия под­соз­на­тель­но­го» Д.Г. Ло­урен­са (1922 год), «Вор­дс­ворт» Г. Ри­да (1932 год) и другие. Во Фран­ции психоаналитическая критика об­ре­ла по­пу­ляр­ность во второй половине XX века; её круп­ней­ший пред­ста­ви­тель - Ж. Ла­кан, об­ра­тив­ший­ся к раз­ра­бот­ке лин­гвис­тического ас­пек­та про­бле­мы бес­соз­на­тель­но­го и ока­зав­ший су­ще­ст­вен­ное воз­дей­ст­вие на ста­нов­ле­ние по­ст­струк­ту­ра­лиз­ма .

Отечественная психоаналитическая критика не­дол­го, но ин­тен­сив­но раз­ви­ва­лась в 1920-е годы и свя­за­на пре­ж­де все­го с дея­тель­но­стью И.Д. Ер­ма­ко­ва, пер­во­го пре­зи­ден­та (1922-24 годы) Рус. пси­хо­ана­ли­тического общества, ав­то­ра книг «Этю­ды по пси­хо­ло­гии твор­че­ст­ва А.С. Пуш­ки­на » (1923 год), «Очер­ки по ана­ли­зу твор­че­ст­ва Н.В. Го­го­ля» (1924 год), под ре­дак­ци­ей ко­то­ро­го в 1922-1928 годы вы­хо­ди­ли пе­ре­во­ды со­чи­не­ний З. Фрей­да и его уче­ни­ков. Ин­те­рес к пси­хо­ана­ли­тическому ме­то­ду про­явил­ся в ис­сле­до­ва­ни­ях русских эмиг­ран­тов - А.Л. Бе­ма, а так­же Н.Е. Оси­по­ва (статья «Страш­ное у Го­го­ля и Дос­то­ев­ско­го», 1935 год). В рус­ле психоаналитической критики ра­бо­та «Ка­ст­ра­ци­он­ный ком­плекс в ли­ри­ке Пуш­ки­на» (1991 год) И.П. Смир­но­ва (Кон­станц, Гер­ма­ния).

Не­по­сред­ст­вен­ное при­ме­не­ние пси­хо­ана­ли­тического ме­то­да в ли­те­ра­ту­ро­ведческих ис­сле­до­ва­ни­ях к концу XX века ут­ра­ти­ло свою ак­ту­аль­ность, од­на­ко в пре­об­ра­зо­ван­ном ви­де он про­дол­жа­ет су­ще­ст­во­вать в со­ста­ве иных ме­то­до­ло­гий, в ча­ст­но­сти ри­ту­аль­но-ми­фо­ло­ги­че­ской кри­ти­ки, фе­ми­ни­ст­ской кри­ти­ки.

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