ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ КРИТИКА
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ КРИТИКА - направление в литературоведении, в основе которого интерпретация литературных произведений в соответствии с разработанным З. Фрейдом учением о бессознательном.
Психоаналитическая критика обращена к выявлению в тексте сублимированных инфантильно-сексуальных влечений и травматических переживаний автора, обусловливающих определённые сюжетные схемы, характер и поступки героев. Первыми образцами психоаналитической критики стали работы самого Фрейда, который использовал психоаналитический метод в отношении художественных произведений, обосновав в книге «Толкование сновидений» (1900 год) поведение главных героев драмы «Царь Эдип» Софокла и трагедии «Гамлет» У. Шекспира их бессознательным влечением к матери и ненавистью к отцу (смотрите «Эдипов комплекс»). Схожая трактовка была развита и в отношении романа «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского («Достоевский и отцеубийство», 1928 год).
Наибольшее распространение психоаналитическая критика получила в 1910-1930-е годы в литературоведении США - «Эротическая тема в литературе» А. Мордела (1919 год), «Мучительное испытание Марка Твена» В.В. Брукса (1920 год), «Поэтическое мышление» Ф.К. Прескотта, «Лёгкие уроки психоанализа» А. Тридона (все 1922 года), «Основа для критики» К. Эйкена (1923 год), «Э.А. По: Исследование гения» Дж.В. Кратча (1926 год) и Великобритании - «Фантазия подсознательного» Д.Г. Лоуренса (1922 год), «Вордсворт» Г. Рида (1932 год) и другие. Во Франции психоаналитическая критика обрела популярность во второй половине XX века; её крупнейший представитель - Ж. Лакан, обратившийся к разработке лингвистического аспекта проблемы бессознательного и оказавший существенное воздействие на становление постструктурализма.
Отечественная психоаналитическая критика недолго, но интенсивно развивалась в 1920-е годы и связана прежде всего с деятельностью И.Д. Ермакова, первого президента (1922-24 годы) Рус. психоаналитического общества, автора книг «Этюды по психологии творчества А.С. Пушкина» (1923 год), «Очерки по анализу творчества Н.В. Гоголя» (1924 год), под редакцией которого в 1922-1928 годы выходили переводы сочинений З. Фрейда и его учеников. Интерес к психоаналитическому методу проявился в исследованиях русских эмигрантов - А.Л. Бема, а также Н.Е. Осипова (статья «Страшное у Гоголя и Достоевского», 1935 год). В русле психоаналитической критики работа «Кастрационный комплекс в лирике Пушкина» (1991 год) И.П. Смирнова (Констанц, Германия).
Непосредственное применение психоаналитического метода в литературоведческих исследованиях к концу XX века утратило свою актуальность, однако в преобразованном виде он продолжает существовать в составе иных методологий, в частности ритуально-мифологической критики, феминистской критики.