ПСЕВДОНИМ

ПСЕВДОНИМ - вымышленное имя, используемое для замены собственного писателями, артистами, общественными деятелями и другими.

К псевдонимам прибегают при неблагозвучии настоящего имени, при желании сохранить инкогнито, в целях сознательной мистификации.

На­ря­ду с при­ду­ман­ны­ми име­на­ми и фа­ми­лия­ми, в ка­че­ст­ве псевдонима мо­гут упот­реб­лять­ся: ини­циа­лы, про­зви­ща, имя без фа­ми­лии, при­ду­ман­ное имя при ре­аль­ной фа­ми­лии, и так далее. Встре­ча­ют­ся псевдонимы в ос­но­ве ко­то­рых - на­стоя­щее имя и фа­ми­лия, под­верг­шие­ся из­ме­не­ни­ям (Че­хон­те - А.П. Че­хов), или за­шиф­ро­ван­ные, в том числе по­сред­ст­вом ана­грам­мы (М.А. Ал­да­нов - настоящая фамилия Лан­дау).

При­ня­тие псевдонима - пра­во ка­ж­до­го ав­то­ра, без со­гла­сия ко­то­ро­го рас­кры­тие псевдонима не­до­пус­ти­мо, кро­ме слу­ча­ев фаль­си­фи­ка­ции ав­тор­ст­ва.

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