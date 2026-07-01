ПСЕВДОНИМ
ПСЕВДОНИМ - вымышленное имя, используемое для замены собственного писателями, артистами, общественными деятелями и другими.
К псевдонимам прибегают при неблагозвучии настоящего имени, при желании сохранить инкогнито, в целях сознательной мистификации.
Наряду с придуманными именами и фамилиями, в качестве псевдонима могут употребляться: инициалы, прозвища, имя без фамилии, придуманное имя при реальной фамилии, и так далее. Встречаются псевдонимы в основе которых - настоящее имя и фамилия, подвергшиеся изменениям (Чехонте - А.П. Чехов), или зашифрованные, в том числе посредством анаграммы (М.А. Алданов - настоящая фамилия Ландау).
Принятие псевдонима - право каждого автора, без согласия которого раскрытие псевдонима недопустимо, кроме случаев фальсификации авторства.