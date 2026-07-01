ПСАММЕТИХ I

ПСАММЕТИХ I - египетский фараон, основатель XXVI династии.

Вме­сте с от­цом, са­ис­ским кня­зем Не­хо I (египетский - Не­кау), на­чал борь­бу с чу­же­зем­ны­ми за­хват­чи­ка­ми и ме­ст­ны­ми князь­ка­ми за египетский трон. Ис­поль­зуя со­пер­ни­че­ст­во ли­вий­цев, ну­бий­цев и ас­си­рий­цев за до­ли­ну Ни­ла и опи­ра­ясь на по­мощь ли­дий­ско­го ца­ря Ги­ге­са, ио­ний­ских и ка­рий­ских на­ём­ни­ков (их по­гре­баль­ные па­мят­ни­ки най­де­ны в Сак­ка­ре), Псамметих I к 657 году объ­е­ди­нил Ниж­ний Еги­пет и ос­во­бо­дил­ся от ас­си­рий­цев, за­ня­тых вой­на­ми с Ва­ви­ло­ни­ей и Эла­мом. В 656 году под­чи­нил Верх­ний Еги­пет. Сто­ли­цей стал древ­ний город Са­ис, воз­вы­сив­ший­ся ещё при XXIV ди­на­стии (727-715 годы до н.э.). В 655 году пре­сёк по­пыт­ки сверг­ну­тых им ли­вий­ских кня­зей вер­нуть­ся в Дель­ту.

При Псамметихе I в стра­те­гических пунк­тах поя­ви­лись по­се­ле­ния греческих, ли­вий­ских и ази­атских на­ём­ни­ков: на южной гра­ни­це - Эле­фан­ти­на, в Дель­те - Ма­рея и Даф­ны. В конце VII века до н.э. ос­но­ван Нав­кра­тис - важ­ней­ший центр греческой тор­гов­ли в Егип­те .

Псамметих I ак­ти­ви­зи­ро­вал внеш­нюю по­ли­ти­ку в Восточном Сре­ди­зем­но­мо­рье, в 620-е годы пре­дот­вра­тил на­ше­ст­вие ски­фов («да­ра­ми и прось­ба­ми», как со­обща­ет Геродот , уде­лив­ший Псамметиху I мно­го вни­ма­ния во второй кни­ге «Ис­то­рии»), в 616 и 610 годах без­ус­пеш­но пы­тал­ся по­мочь ос­лаб­лен­ной ски­фа­ми и гиб­ну­щей в борь­бе с Ми­ди­ей и Но­во­ва­ви­лон­ским цар­ством Ас­си­рии.

При Псамметихе I раз­вер­ну­лось ак­тив­ное строи­тель­ст­во, бы­ли вос­ста­нов­ле­ны древ­ние со­ору­же­ния. Эпо­ха прав­ле­ния XXVI ди­на­стии час­то на­зы­ва­ет­ся «Са­ис­ским воз­ро­ж­де­ни­ем», так как об­раз­ца­ми в ар­хи­тек­ту­ре, искусстве и да­же на­пи­са­нии ие­рог­ли­фов ста­но­вят­ся па­мят­ни­ки Древ­не­го и Сред­не­го царств.

По­хо­ро­нен в хра­ме бо­ги­ни Нейт («вла­ды­чи­цы Саи­са»), ему на­сле­до­вал Не­хо II.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)