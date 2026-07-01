ПСАММЕТИХ I
ПСАММЕТИХ I - египетский фараон, основатель XXVI династии.
Вместе с отцом, саисским князем Нехо I (египетский - Некау), начал борьбу с чужеземными захватчиками и местными князьками за египетский трон. Используя соперничество ливийцев, нубийцев и ассирийцев за долину Нила и опираясь на помощь лидийского царя Гигеса, ионийских и карийских наёмников (их погребальные памятники найдены в Саккаре), Псамметих I к 657 году объединил Нижний Египет и освободился от ассирийцев, занятых войнами с Вавилонией и Эламом. В 656 году подчинил Верхний Египет. Столицей стал древний город Саис, возвысившийся ещё при XXIV династии (727-715 годы до н.э.). В 655 году пресёк попытки свергнутых им ливийских князей вернуться в Дельту.
При Псамметихе I в стратегических пунктах появились поселения греческих, ливийских и азиатских наёмников: на южной границе - Элефантина, в Дельте - Марея и Дафны. В конце VII века до н.э. основан Навкратис - важнейший центр греческой торговли в Египте.
Псамметих I активизировал внешнюю политику в Восточном Средиземноморье, в 620-е годы предотвратил нашествие скифов («дарами и просьбами», как сообщает Геродот, уделивший Псамметиху I много внимания во второй книге «Истории»), в 616 и 610 годах безуспешно пытался помочь ослабленной скифами и гибнущей в борьбе с Мидией и Нововавилонским царством Ассирии.
При Псамметихе I развернулось активное строительство, были восстановлены древние сооружения. Эпоха правления XXVI династии часто называется «Саисским возрождением», так как образцами в архитектуре, искусстве и даже написании иероглифов становятся памятники Древнего и Среднего царств.
Похоронен в храме богини Нейт («владычицы Саиса»), ему наследовал Нехо II.