ПРЖЕВАЛЬСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский военачальник, один из военных руководителей Белого движения .

Из дворян , двоюродный брат Н.М. Пржевальского.

Окон­чил Ми­хай­лов­ское артиллерийское училище (1879 год), Ми­хай­лов­скую артиллерийскую ака­де­мию (1884 год) и Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ген­шта­ба (1888 год). На во­енной служ­бе с 1876 года.

Слу­жил в лейб-гвардии второй артиллерийской бри­га­де, на штаб­ных долж­но­стях в Кавказской ВО. В 1892-1901 годах - сек­ре­тарь ге­не­раль­но­го кон­суль­ст­ва Рос­сии в городе Эр­зу­рум (Тур­ция), во­енный раз­вед­чик. С 1901 года - начальник шта­ба 39-й пехотной ди­ви­зии, с 1903 года - командир 155-го пехотного пол­ка. В 1905-1908 годах - начальник вой­ско­во­го шта­ба Ку­бан­ско­го, за­тем Тер­ско­го ка­зачь­их войск. В 1908-1915 годах ко­ман­до­вал Ку­бан­ской пла­стун­ской бри­га­дой, с ко­то­рой всту­пил в Первую ми­ро­вую вой­ну на Кавказской ТВД.

Под руководством Пржевальского бри­га­да сыг­ра­ла од­ну из основных ро­лей в Са­ры­ка­мыш­ской опе­ра­ции 1914-1915 годов. С февраля 1915 года – командир Второго Тур­ке­стан­ско­го ар­мей­ско­го кор­пу­са, ус­пеш­но дей­ст­во­вав­ше­го в Эр­зу­рум­ской опе­ра­ции 1916 года. В апреле 1917 года на­зна­чен ко­мандиром Кавказской ар­ми­ей, а в кон­це мая - глав­но­ко­мандующий вой­ска­ми Кавказского фрон­та, вой­ска ко­то­рого бы­ст­ро те­ря­ли бое­спо­соб­ность под дей­ст­ви­ем ре­во­люционной про­па­ган­ды. В декабре 1917 года за­клю­чил с турецким ко­ман­до­ва­ни­ем Эр­зинд­жан­ское пе­ре­ми­рие и вско­ре ос­та­вил дей­ст­вую­щую ар­мию.

В 1918 всту­пил во ВСЮР; воз­глав­лял вой­ска При­кас­пий­ско­го района, в начале 1920 года эва­куи­ро­вал­ся из Но­во­рос­сий­ска.

В эмиг­ра­ции про­жи­вал в Юго­сла­вии. На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й (1915 год) и 3-й (1916 год) сте­пе­ней, Ге­ор­ги­ев­ским ору­жи­ем (1915 год) и другими наградами.

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