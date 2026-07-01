ПРЖЕВАЛЬСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
ПРЖЕВАЛЬСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский военачальник, один из военных руководителей Белого движения.
Из дворян, двоюродный брат Н.М. Пржевальского.
Окончил Михайловское артиллерийское училище (1879 год), Михайловскую артиллерийскую академию (1884 год) и Николаевскую академию Генштаба (1888 год). На военной службе с 1876 года.
Служил в лейб-гвардии второй артиллерийской бригаде, на штабных должностях в Кавказской ВО. В 1892-1901 годах - секретарь генерального консульства России в городе Эрзурум (Турция), военный разведчик. С 1901 года - начальник штаба 39-й пехотной дивизии, с 1903 года - командир 155-го пехотного полка. В 1905-1908 годах - начальник войскового штаба Кубанского, затем Терского казачьих войск. В 1908-1915 годах командовал Кубанской пластунской бригадой, с которой вступил в Первую мировую войну на Кавказской ТВД.
Под руководством Пржевальского бригада сыграла одну из основных ролей в Сарыкамышской операции 1914-1915 годов. С февраля 1915 года – командир Второго Туркестанского армейского корпуса, успешно действовавшего в Эрзурумской операции 1916 года. В апреле 1917 года назначен командиром Кавказской армией, а в конце мая - главнокомандующий войсками Кавказского фронта, войска которого быстро теряли боеспособность под действием революционной пропаганды. В декабре 1917 года заключил с турецким командованием Эрзинджанское перемирие и вскоре оставил действующую армию.
В 1918 вступил во ВСЮР; возглавлял войска Прикаспийского района, в начале 1920 года эвакуировался из Новороссийска.
В эмиграции проживал в Югославии. Награждён орденом Святого Георгия 4-й (1915 год) и 3-й (1916 год) степеней, Георгиевским оружием (1915 год) и другими наградами.