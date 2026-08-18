Пржева́льский, Николай Михайлович

Пржева́льский, Николай Михайлович (31.03[12.04].1839, д. Кимборово Смоленской губ. — 02.10[01.11].1888, Каракол, Туркестанский край) — российский военный деятель, генерал-­майор (1886), географ, зоолог, член Петербургской академии наук (АН).

Родился в семье отставного военного, принадлежавшего к шляхетскому роду, происходившего от запорожского казака Корнилы Паровала. После окончания смоленской гимназии (1855) — на военной службе, учился в Академии Генерального штаба. Участвовал в подавлении Польского восстания 1863–1864 . Преподавал историю и географию в Варшавском юнкерском училище, затем был приписан к Генеральному штабу и направлен в Сибирский военный округ. С 1864 — действительный член Русского географического общества (РГО). В 1867 отправился в командировку в Уссурийский край, во время которой занимался орнитологическими наблюдениями. Одновременно, по заданию штаба, собирал сведения об аборигенах, проживавших по р. Уссури, и исследовал пути в Маньчжурию и Китай . В 1871–1886 совершил четыре путешествия: в Центральную Азию и Китай, через Тянь-­Шань к оз. Лобнор; в Монголию и Тибет . В общей сложности им были преодолены более 30 тыс. км. К числу достижений П. принадлежат исследования горной системы Кунь-­Луня, хребтов Сев. Тибета, бассейнов оз. Лобнор и Кукунор, истоков р. Хуанхэ, открытие и описание ряда новых видов растений и животных. На основе исследований П. были созданы новые карты Центральной Азии. Результаты опубликованы в отчетах и книгах, из которых 2‑томная работа «Монголия и страна тангутов» переведена на ряд европейских языков.

Был награжден медалями РГО, а также наградами Парижского, Лондонского, Берлинского и других географических обществ, Золотой именной медалью Петербургской АН. Был почетным членом 24 научных обществ. Его именем названы открытый им в 1884 хребет П., пики горной системы Тянь-­Шань, горная вершина в Приморском крае, ледник на Алтае, минерал пржевальскит, некоторые виды растений и животных, в том числе — лошадь.

Умер в начале пятого путешествия от брюшного тифа в Туркестанском крае (см. Турекстан ), где и был похоронен.

Соч. : Путешествие к Лобнору и на Тибет. М., 2007; Путешествие в Уссурийском крае; Монголия и страна тангутов. М., 2007; Путешествия в Центральной Азии. Избранные страницы дневников. М., 2013; От Кяхты на истоки Желтой реки. М., 2018.

Лит .: Денисов Г., Лубченкова Т. Ю., Мокшанцева Е., Попов Ю. А. Российские Колумбы. М., 2007; Гавриленкова Е. П. Неизвестные страницы жизни Н. М. Пржевальского. Смоленск, 2012. И. А. Кукушкина.