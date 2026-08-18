ПРЖЕМЫСЛОВИЧИ

ПРЖЕМЫСЛОВИЧИ - чешская княжеская и королевская династия, правившая в IX - начале XIV веков.

Ле­ген­дар­ный ос­но­ва­тель - Прше­мысл-па­харь, ко­то­ро­го пра­ви­тель­ни­ца пле­ме­ни че­хов Ли­бу­ше из­бра­ла сво­им му­жем. Ле­ген­да о Прше­мыс­ле, из­ло­жен­ная в начале XII века в хро­ни­ке Козь­мы Праж­ско­го, ста­ла при Пржемысловичах официальной вер­си­ей про­ис­хо­ж­де­ния Чешского государства.

Пер­вый ис­то­ри­че­ски из­вест­ный пред­ста­ви­тель - князь Бор­жи­вой, объ­е­ди­нив­ший зна­чительную часть чешских пле­мён и ос­но­вав­ший Пра­гу. Его внук Вац­лав Свя­той, сын Вра­ти­сла­ва I (915-921 годы), с це­лью пре­кра­тить на­бе­ги восточных фран­ков при­знал лен­ную за­ви­си­мость Че­хии от Свя­щен­ной Римской им­пе­рии.

Бра­то­убий­ца Бо­ле­слав I соз­дал силь­ное Чешское княжество, при­сое­ди­нил к не­му Мо­ра­вию и Кра­ков­скую зем­лю, че­ка­нил пер­вую чешскую мо­не­ту.

При Бо­ле­сла­ве II ос­но­ва­но Праж­ское епи­скоп­ст­во, ос­лаб­ле­на за­ви­си­мость Че­хии от германской Церк­ви.

В XI-XII веках ме­ж­ду чле­на­ми ди­на­стии шла не­пре­рыв­ная борь­ба. Брже­ти­слав I (1034-1055 годы) стре­мил­ся к не­за­ви­си­мо­сти от им­пе­рии, но про­иг­рал ряд сра­же­ний и в 1041 году был вы­ну­ж­ден при­знать её су­ве­ре­ни­тет. В вой­нах про­тив Венг­рии и Поль­ши он был бо­лее ус­пешен, в том числе пе­ре­нёс из Поль­ши в Пра­гу мо­щи святого Вой­те­ха (смотрите «Адаль­берт Праж­ский»).

Вра­ти­сла­ву II за под­держ­ку императора Ген­ри­ха IV Са­лия в 1085 году был по­жа­ло­ван ко­ро­лев­ский ти­тул, но без пра­ва пе­ре­да­чи по на­след­ст­ву. Вра­ти­слав II ос­но­вал вто­рое в го­су­дар­ст­ве епи­скоп­ст­во (Оло­мо­уц­кое).

По­сле смер­ти Брже­ти­сла­ва II (1092-1100 годы) усо­би­цы вспых­ну­ли с но­вой си­лой. Стрем­ле­ние ук­ре­пить центральную власть про­яви­ли Со­бе­слав I (1125-1140 годы) и Вла­ди­слав II (1140-1172 годы). За под­держ­ку итальянского по­хо­да Фрид­ри­ха I Бар­ба­рос­сы по­след­ний по­лу­чил в 1158 году ко­ро­лев­ский ти­тул (в лич­ное, но не на­след­ст­вен­ное поль­зо­ва­ние).

По­сле уси­ле­ния центральной вла­сти Прже­мыс­лом I и ук­ре­п­ле­ния су­ве­ре­ни­те­та Че­хии в им­пе­рии на­чал­ся эко­но­мический подъ­ём стра­ны, дос­тиг­ший апо­гея при Прже­мыс­ле II . Его ги­бель в 1278 году в бит­ве с Ру­доль­фом I Габс­бур­гом лишь на вре­мя ос­ла­би­ла Че­хию, вос­ста­но­вив­шую своё по­ло­же­ние при Вац­ла­ве II. Его сын - Вац­лав III (1305-1306 годы) был убит, муж­ская ли­ния Пржемысловичей пре­сек­лась.

Ле­ги­тим­ность пе­ре­хо­да вла­сти в 1310 году к но­во­му ко­ро­лю Яну Люк­сем­бург­ско­му бы­ла обес­пе­че­на его же­нить­бой на Элиш­ке Прше­мы­слов­не (умерла в 1330 году), до­че­ри Вац­ла­ва II.

При ди­на­стии Пржемысловичей соз­да­но силь­ное и эко­но­ми­че­ски раз­ви­тое Чешское государство, за­няв­шее вид­ное ме­сто в ев­ропейской по­ли­ти­ке.

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