ПРЖЕМЫСЛ ОТАКАР II
ПРЖЕМЫСЛ ОТАКАР II - чешский король.
Из династии Пржемысловичей, сын Вацлава I.
Политическую деятельность начал как маркграф Моравии, вскоре вступил в конфликт со своим отцом. В 1247 году избран чешской знатью «младшим королём» с целью более энергичного отстаивания интересов аристократии. В условиях ослабления императорской власти заявил претензии на Австрию и Штирию. В 1248-1249 годах руководил восстанием против отца, но потерпел поражение. В 1251 году отправлен в Австрию, склонявшуюся к признанию власти Вацлава I. Пржемысл II, избранный австрийским герцогом и женившийся на Маргарите, сестре последнего представителя рода Бабенбергов, укрепил свои позиции, что вызвало создание античешской коалиции в составе Венгрии, Польши и Баварии.
Военные действия в 1253 году не принесли победы ни одной из сторон (в 1254 году по инициативе папы Римского заключён мир). В 1253 году, после смерти отца, вступил на чешский престол.
В 1254-1255 годах совместно с Тевтонским орденом совершил крестовый поход против пруссов, участвовал в закладке крепости Краловец (немецкий Кёнигсберг, ныне Калининград). Противодействуя укреплению центральной императорской власти, развивал планы усиления Чехии на юге, что привело к конфликту с Венгрией. После победы над венгерскими войсками в битве у Крессенбрунна (1260 год) развёлся с Маргаритой и женился на Кунгуте, внучке венгерского короля Белы IV. Штирия, Каринтия и ряд других земель перешли в ленное владение Пржемысла II.
В 1261 торжественно короновался чешской короной, что символизировало центральное положение Чехии в системе Священной Римской империи.
В 1271 и 1273 годах предпринял успешные походы против венгров. Добился укрепления королевской власти внутри Чехии, запретил феодальные усобицы, создал новую систему управления государством с опорой на королевские города, закрепил институт земского суда как дворянского органа, при котором велись записи земельных владений дворянства и его судебных дел (так называемые земские доски). Способствовал внутренней колонизации силами приглашённого немецкого крестьянства, строительству новых городов, развитию горных промыслов.
С избранием Рудольфа I Габсбурга германским королём (1273 год) начался упадок власти Пржемысла II. В 1275 году обвинён в незаконном захвате ряда территорий и предан анафеме. В 1276 году, оказавшись в политической изоляции, отказался от Австрии и ряда других земель, прошёл через унизительную процедуру получения в ленное владение собственного Чешского королевства, что привело к восстанию чешского дворянства (было подавлено). В 1278 году дал решающее сражение Рудольфу I (битва у Сухих Крут, ныне Дюрнкрут, Австрия), в котором погиб.
В 1373 году перезахоронен в соборе Святого Вита в Праге.