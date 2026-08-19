ПРЖЕМЫСЛ ОТАКАР I
ПРЖЕМЫСЛ ОТАКАР I - чешский князь и король.
Сын чешского князя (с 1140 года) и короля (1158-1172 годы) Владислава II.
В 1185 году совершил поход в Моравию, нанёс поражение войскам моравской ветви Пржемысловичей. В 1191 году отказался признать власть чешского князя Вацлава II, сына Собеслава I, и начал борьбу за чешский княжеский трон. Пообещав большую денежную сумму, склонил на свою сторону императора Генриха VI Штауфена, передавшего Чехию в лен Пржемуслу I.
В 1192-1193 годах - чешский князь, оказывал поддержку Генриху Льву, сопернику Генриха VI, за что был лишён власти в Чехии (передана епископу Йиндржиху Бржетиславу, также из рода Пржемысловичей) и бежал. В 1197 году, после смерти князя-епископа и избрания на трон младшего брата Пржемысла I - Владислава, вернулся в Чехию и начал борьбу за власть. Перед решающей битвой Владислав признал преимущественные права брата и добровольно передал ему трон (в последующем оказывал Пржемыслу I постоянную поддержку).
Умело используя раздоры в Священной Римской империи, возникшие в связи с выборами нового императора, Пржемысл I начал борьбу за право обладать королевским титулом. В 1198 году получил от германского короля Филиппа Швабского королевскую корону с правом передачи её по наследству, а также право назначать Пражского епископа; добился для Чехии привилегии, по которой император мог лишь утверждать кандидатуру претендента на трон, избранного чешской знатью. В том же году коронован, вторично - в 1203 году, перейдя на сторону другого кандидата в императоры, Оттона Брауншвейгского, и папы Римского Иннокентия III. Добился от них подтверждения королевского титула для себя и своих потомков «на вечные времена». В последующем оказал поддержку новому претенденту, Фридриху II Штауфену, получив от него подтверждение своих королевских прав, а также ряд новых привилегий (в том числе право не участвовать в коронационной поездке императора в Рим) в так называемой Золотой булле сицилийской 1212 года. В 1214- 1222 годах вёл борьбу с епископом Пражским, стремившимся расширить привилегии Церкви.
Значительно укрепил чешскую государственность путём введения принципа примогенетуры: престол стал передаваться сыну монарха, а не старшему в роде. В 1216 году заставил чешскую знать признать будущим королём своего сына Вацлава, получив на это санкцию императора, оставаясь на престоле, провёл его коронацию (смотрите «Вацлав I»).
Пржемысл I вошёл в историю как создатель сильного, целостного Чешского королевства, игравшего важную роль в европейской политике.