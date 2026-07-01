ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ
ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ - непосредственное использование конституции субъектами правоотношений, применение норм конституции органами публичной власти, на которые возложена эта обязанность.
Конституция, будучи основным законом государства, должна использоваться, соблюдаться, исполняться и применяться независимо от того, изданы или нет законы, иные правовые акты, развивающие её положения и детализирующие порядок их использования, соблюдения, исполнения и применения. Конституция Российской Федерации (часть 1 статьи 15) устанавливает, что она «имеет прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации». Конституция Российской Федерации непосредственно применяется: если её положения не требуют дополнительной регламентации; если суд приходит к выводу, что закон противоречит ей; если акт, принятый субъектом Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и её субъектов, противоречит Конституции Российской Федерации, а федеральный закон по этому вопросу отсутствует. По мнению Конституционного суда Российской Федерации, суд может решать дело, непосредственно применяя Конституцию, если не возникает вопроса о соответствии Конституции Российской Федерации той или иной правовой нормы или при отсутствии нормы. Если вопрос о соответствии возникает, суды должны обращаться в Конституционный суд Российской Федерации, поскольку устранение неконституционности закона (его правовой нормы) не может быть достигнуто путём разъяснения.
В зарубежных конституциях обычно нет положений о прямом действии конституционных прав и свобод (эти положения включаются в новые конституции), но прямое действие конституции подразумевается или установлено конституционными судами (советами). Особое значение имеет непосредственное применение конституции органами конституционного контроля (верховными судами, конституционными судами, конституционными советами и другими органами). Суды общей юрисдикции или иные суды при решении дел также применяют непосредственно нормы конституции, если нет соответствующей правовой нормы, законодательство неясно, противоречиво.