ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ - непосредственное использование конституции субъектами правоотношений , применение норм конституции органами публичной власти, на которые возложена эта обязанность.

Кон­сти­ту­ция, бу­ду­чи ос­нов­ным за­ко­ном го­су­дар­ст­ва, долж­на ис­поль­зо­вать­ся, со­блю­дать­ся, ис­пол­нять­ся и при­ме­нять­ся не­за­ви­си­мо от то­го, из­да­ны или нет за­ко­ны, иные пра­во­вые ак­ты , раз­ви­ваю­щие её по­ло­же­ния и де­та­ли­зи­рую­щие по­ря­док их ис­поль­зо­ва­ния, со­блю­де­ния, ис­пол­не­ния и при­ме­не­ния. Кон­сти­ту­ция Российской Федерации (часть 1 статьи 15) ус­та­нав­ли­ва­ет, что она «име­ет пря­мое дей­ст­вие и при­ме­ня­ет­ся на всей тер­ри­то­рии Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции». Кон­сти­ту­ция Российской Федерации не­по­сред­ст­вен­но при­ме­ня­ет­ся: ес­ли её по­ло­же­ния не тре­бу­ют до­пол­нительной рег­ла­мен­та­ции; ес­ли суд при­хо­дит к вы­во­ду, что за­кон про­ти­во­ре­чит ей; ес­ли акт, при­ня­тый субъ­ек­том Фе­де­ра­ции по пред­ме­там со­вме­ст­но­го ве­де­ния Российской Фе­де­ра­ции и её субъ­ек­тов, про­ти­во­ре­чит Кон­сти­ту­ции Российской Федерации, а фе­де­раль­ный за­кон по это­му во­про­су от­сут­ст­ву­ет. По мне­нию Кон­сти­ту­ци­он­но­го су­да Российской Федерации, суд мо­жет ре­шать де­ло, не­по­сред­ст­вен­но при­ме­няя Кон­сти­ту­цию, ес­ли не воз­ни­ка­ет во­про­са о со­от­вет­ст­вии Кон­сти­ту­ции Российской Федерации той или иной пра­во­вой нор­мы или при от­сут­ст­вии нор­мы. Ес­ли во­прос о со­от­вет­ст­вии воз­ни­ка­ет, су­ды долж­ны об­ра­щать­ся в Кон­сти­ту­ци­он­ный суд Российской Федерации, по­сколь­ку уст­ра­не­ние не­кон­сти­ту­ци­он­но­сти за­ко­на (его пра­во­вой нор­мы) не мо­жет быть дос­тиг­ну­то пу­тём разъ­яс­не­ния.

В за­ру­беж­ных кон­сти­ту­ци­ях обыч­но нет по­ло­же­ний о пря­мом дей­ст­вии кон­сти­ту­ци­он­ных прав и сво­бод (эти по­ло­же­ния вклю­ча­ют­ся в но­вые кон­сти­ту­ции), но прямое действие конституции под­ра­зу­ме­ва­ет­ся или ус­та­нов­ле­но кон­сти­ту­ци­он­ны­ми су­да­ми (со­ве­та­ми). Осо­бое зна­че­ние име­ет не­по­сред­ст­вен­ное при­ме­не­ние кон­сти­ту­ции ор­га­на­ми кон­сти­ту­ци­он­но­го кон­тро­ля (вер­хов­ны­ми су­да­ми, кон­сти­ту­ци­он­ны­ми су­да­ми, кон­сти­ту­ци­он­ны­ми со­ве­та­ми и другими органами). Су­ды об­щей юрис­дик­ции или иные су­ды при ре­ше­нии дел так­же при­ме­ня­ют не­по­сред­ст­вен­но нор­мы кон­сти­ту­ции, ес­ли нет со­от­вет­ст­вую­щей пра­во­вой нор­мы, за­ко­но­да­тель­ст­во не­яс­но, про­ти­во­ре­чи­во.

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