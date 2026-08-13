Прусий

Прусий ( др.-греч. Προυσίας) — имя представителей правящего дома Вифинского царства ; имеет фракийско-­анатолийское (?) происхождение.

П. I (около 230 — около 182 до н. э.) пришел к власти после смерти своего отца Зиэла. В 220 до н. э. в союзе с Родосом вел вой­ну против Византия , не принесшую значимых результатов. П. I заключил политический и династический союз с Филиппом V Македонским. В 202 до н. э. совместно с ним подчинил Киос и Мирлею, переименовав их в Прусиаду Приморскую и Апамею соответственно, а в 180‑х до н. э. едва не захватил Гераклею Понтийскую, отторгнув у нее Киер (переименован в Прусиаду-на-­Гипии) и Тиос. В 186–183 до н. э. вел вой­ну против Эвмена II, завершившуюся неудачно. На время правления П. I приходится максимальный военно-­политический расцвет и территориальное расширение Вифинии.

П. II (около 182–149 до н. э.) — сын и преемник предыдущего. В 182–179 до н. э. в союзе с Эвменом II участвовал в вой­не против Фарнака I. Был союзником царя Македонии Персея, но уклонился от поддержки его в ходе 3‑й Македонской вой­ны . Во время визита в Рим проводил дипломатические интриги против своих противников в Малой Азии. В 156 до н. э. начал вой­ну против Пергама , но после первоначальных успехов был вынужден заключить мир на невыгодных условиях. В 149 до н. э., утратив поддержку подданных, был свергнут и убит своим сыном Никомедом II.

Лит .: Габелко О. Л. История Вифинского царства. СПб., 2005; Paganoni E. Forging the Crown. A History of the Kingdom of Bithynia from its Origin to Prusias I. Roma–Bristol, 2019. О. Л. Габелко.