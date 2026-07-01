ПРОЗОРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПРОЗОРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский военачальник и государственный деятель, генерал-фельдмаршал.

По­то­мок кня­зей Яро­слав­ских, мать из ро­да кня­зей Го­ли­цы­ных.

В 10-лет­нем воз­рас­те за­пи­сан сол­да­том в лейб-гвардии Се­мё­нов­ский полк. Окон­чил Су­хо­пут­ный ка­дет­ский кор­пус (1754 год).

Уча­ст­ник Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов и вой­ны с польскими кон­фе­де­ра­та­ми 1767-1768 годов. В Русско-турецкой вой­не 1768-1774 годов ко­ман­до­вал аван­гар­дом 1-й ар­мии, в ию­не 1769 года на­нёс по­ра­же­ние 20-ты­сяч­но­му кор­пу­су про­тив­ни­ка, а за­тем со­дей­ст­во­вал гл. си­лам ар­мии под Хо­ти­ном и в ов­ла­де­нии Яс­са­ми. С 1770 года слу­жил во 2-й ар­мии; воз­глав­ляе­мый им от­ряд ус­пеш­но дей­ст­во­вал про­тив гар­ни­зо­на кре­по­сти Оча­ков, ли­шая его воз­мож­но­сти ока­зать по­мощь Бен­де­рам, оса­ж­дён­ным русскими вой­ска­ми.

Од­ним из пер­вых на­гра­ж­дён вновь уч­ре­ж­дён­ным ор­де­ном Святого Ге­ор­гия (3-й сте­пе­ни).

В 1771 году уча­ст­во­вал в по­хо­де русских войск в Крым: ко­ман­до­вал аван­гар­дом при пе­ре­хо­де че­рез Си­ваш и взя­тии Пе­ре­ко­па, в бо­ях под Ка­фой и Бах­чи­са­ра­ем. В 1778 году за за­слуги в вой­не и по­сле­дую­щем уми­ро­тво­ре­нии Кры­ма удо­сто­ен ор­де­на Святого Ге­оргия 2-й сте­пе­ни.

В 1781-1783 годы ор­лов­ский и кур­ский генерал-гу­бер­на­тор. С 1790 года се­натор и глав­но­ко­мандующий вой­ска­ми в Мо­ск­ве, за­тем начальник войск, рас­по­ло­жен­ных в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Смо­лен­ской губернии и Бе­ло­рус­сии.

В 1795 году уво­лен в от­став­ку. При императоре Пав­ле I не­дол­го ко­ман­до­вал Смо­лен­ской ди­ви­зи­ей. По ука­зу императора Алек­сан­д­ра I с 1801 года вновь на служ­бе, во время русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов - глав­но­ко­мандующий (с 1807 года) ар­ми­ей на Ду­най­ском ТВД. Из-за пре­клон­но­го воз­рас­та дей­ст­во­вал не­ре­ши­тель­но, пред­при­ня­тый им штурм Браи­ло­ва был от­бит с боль­ши­ми по­те­ря­ми для русских войск.

Умер в во­енном ла­ге­ре за Ду­на­ем, по­хо­ро­нен в Кие­ве. По­ми­мо ука­зан­ных, на­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­санд­ра Нев­ско­го (1769 год), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1790 год), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1795 год) и другими.

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