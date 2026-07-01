ПРОЗОРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПРОЗОРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский военачальник и государственный деятель, генерал-фельдмаршал.
Потомок князей Ярославских, мать из рода князей Голицыных.
В 10-летнем возрасте записан солдатом в лейб-гвардии Семёновский полк. Окончил Сухопутный кадетский корпус (1754 год).
Участник Семилетней войны 1756-1763 годов и войны с польскими конфедератами 1767-1768 годов. В Русско-турецкой войне 1768-1774 годов командовал авангардом 1-й армии, в июне 1769 года нанёс поражение 20-тысячному корпусу противника, а затем содействовал гл. силам армии под Хотином и в овладении Яссами. С 1770 года служил во 2-й армии; возглавляемый им отряд успешно действовал против гарнизона крепости Очаков, лишая его возможности оказать помощь Бендерам, осаждённым русскими войсками.
Одним из первых награждён вновь учреждённым орденом Святого Георгия (3-й степени).
В 1771 году участвовал в походе русских войск в Крым: командовал авангардом при переходе через Сиваш и взятии Перекопа, в боях под Кафой и Бахчисараем. В 1778 году за заслуги в войне и последующем умиротворении Крыма удостоен ордена Святого Георгия 2-й степени.
В 1781-1783 годы орловский и курский генерал-губернатор. С 1790 года сенатор и главнокомандующий войсками в Москве, затем начальник войск, расположенных в Санкт-Петербурге, Смоленской губернии и Белоруссии.
В 1795 году уволен в отставку. При императоре Павле I недолго командовал Смоленской дивизией. По указу императора Александра I с 1801 года вновь на службе, во время русско-турецкой войны 1806-1812 годов - главнокомандующий (с 1807 года) армией на Дунайском ТВД. Из-за преклонного возраста действовал нерешительно, предпринятый им штурм Браилова был отбит с большими потерями для русских войск.
Умер в военном лагере за Дунаем, похоронен в Киеве. Помимо указанных, награждён орденами Святого Александра Невского (1769 год), Святого Андрея Первозванного (1790 год), Святого Владимира 1-й степени (1795 год) и другими.