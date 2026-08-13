Прозоро́вский, Александр Александрович

Прозоро́вский, Александр Александрович (1733, Ярославль — 18[30].08.1809, Киев) — российский генерал-фельдмаршал (1807), генерал-губернатор Орловского и Курского наместничеств (1781–1783), московский главнокомандующий (1790–1795).

Из княжеского рода. Получил традиционное домашнее образование. В возрасте 10 лет был записан в лейб-гвардии Семеновский полк. Учился в Сухопутном шляхетском корпусе, выпущен во Второй Московский полк (1754). Участник Семилетней вой­ны — начал ее капитаном, закончил полковником, был дважды ранен. По окончании вой­ны П. принял участие в борьбе против Барской конфедерации . В Русско-­турецкой вой­не 1768–1774 (см. Русско-­турецкие вой­ны XVII–XIX вв. ) нанес поражение туркам под Хотином и овладел Яссами, принимал участие в осаде Очакова. Одним из первых награжден орденом Св. Георгия 3‑й степени. В 1771 командовал вой­сками при форсировании Сиваша и взятии Перекопа. В 1778 за заслуги в вой­не и последующем умиротворении Крыма удостоен ордена Св. Георгия 2‑й степени. С 1790 — сенатор и главнокомандующий вой­сками в Москве. 1795 уволен в отставку. По указу императора Александра I (1801) вновь на службе. Во время Русско-­турецкой вой­ны 1806–1812 — главнокомандующий (с 1807) армией на Дунае. Из-за преклонного возраста действовал нерешительно, предпринятый им штурм Браилова был отбит с большими потерями для русских вой­ск.

Соч. : Записки генерал-­фельдмаршала князя Александра Александровича Прозоровского (1756–1776). M., 2003.

Лит.: Рубцов Ю. В. Генерал-фельд­маршалы в истории России. М., 2008. Н. А. Копылов.