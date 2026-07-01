ПРОВИДЕНС
ПРОВИДЕНС - город на Северо-Востоке США, в регионе Новая Англия, административный центр штата Род-Айленд.
Население 182,9 тысяч человек (2013 год; в том числе 38,1% - выходцы из стран Латинской Америки, 16% - афроамериканцы). Вместе с пригородами (включая населённые пункты в штате Массачусетс) образует метрополитенский ареал Провиденса (Большой Провиденс) с населением свыше 1,6 миллионов человек; входит в состав Северо-Восточного мегалополиса. Расположен на восточной окраине штата Род-Айленд, на правом берегу реки Провиденс, впадающей в глубоко вдающийся в сушу залив Наррагансетт Атлантического океана. Узел автомобильных дорог; железнодорожная станция на линии Нью-Йорк - Бостон. Морской порт. Международный аэропорт имени Т.Ф. Грина.
Основан в 1636 году английским индепендентом Р. Уильямсом, назван в честь «Божественного милосердного провидения» (английский providence - провидение). С 1638-1639 годов - центр первой баптистской общины в Америке (смотрите «Баптизм»). Разрушен в ходе войн английских колонистов с индейцами (1675-1676 годов), после строительства первой пристани (1680 год) начал активно восстанавливаться. С 1703 года административный центр одноименного графства, с 1776 года адм. центр штата Род-Айленд (до 1900 года делил статус с рядом других городов, в том числе Ньюпортом). В XIX веке население Провиденса быстро росло (к началу XX века - около 176 тысяч человек). В 1831 году получил статус города, в 1835 году соединён железной дорогой с городом Бостон. В годы Гражданской войны в США 1861-65 важный индустриальный центр северян. В условиях Великой депрессии 1930-х годов промышленное производство пережило глубокий спад. В 1938 году пострадал от урагана. С 1970-х годов в Провиденсе реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры и строительства.
Старейшие сооружения Провиденса - корпус «Юниверсити холл» Университета Брауна (1770 год), Первый баптистский молитвенный дом (1774 год), жилая застройка района Ист-Сайд 1780-1830-х годов (дом Дж. Брауна, 1786 год, и другие). В Провиденсе также: пассаж «Уэстминстер аркейд» (1828 год; старейший в США крытый торговый центр) и здание библиотеки «Провиденс Атенеум» (1838, архитектор У. Стрикленд) в неогреческом стиле, Капитолий штата Род-Айленд в стиле неоклассицизма (1895-1904 годы; архитектурное бюро «McKim, Mead & White») и др. На правом берегу р. Провиденс - деловой центр (Даунтаун) с Ратушей в стиле неоренессанс (1878 год; архитектор С.Дж.Ф. Тейер) и небоскрёбами в стиле ар деко: гостиницей «Провиденс Билтмор» (1922; архитектурное бюро «Warren & Wetmore»; высота 67 м) и зданием «Банк оф Америка билдинг» («Индастриал траст тауэр»; 1925-1928 годы; архитектор Дж.Ф. Холл, архитектурное бюро «Walker & Gillette»; высота 130 м - самое высокое здание Провиденс). Среди построек начала XXI века: Центр Чейс Школы дизайна Род-Айленда (2008 год, Р. Монео) и Художественныцй центр Провиденса и М. Гранофф Ун-та Брауна (2011 год, архитектурное бюро «Diller Scofidio + Renfro»).
Важный центр образования и культуры Новой Англии. Среди вузов - университеты: Брауна (1764 год, первый вуз в США, приём в который осуществлялся без учёта религиозной принадлежности), Джонсона и Уэйлса (1914 год); колледжи: Род-Айленда (1854 год) и Провиденс (1917 год; католический); Школа дизайна Род-Айленда (1877 год; в её составе художественный музей). Библиока «Провиденс Атенеум» (1836 год; одна из старейших платных библиотек страны). Центр исполнительских искусств (1928 год; почти снесён в 1970-е годы; восстановлен в конце 1990-х - начале 2000-х годов). Филармонический оркестр Род-Айленда (1945 год). Парк имени Р. Уильямса [на его территории - Музей естественной истории (1896 год) с планетарием, ботаническим центр, зоопарк].