ПРОВИДЕНС

ПРОВИДЕНС - город на Северо-Востоке США, в регионе Новая Англия, административный центр штата Род-Айленд.

Население 182,9 тысяч человек (2013 год; в том числе 38,1% - вы­ход­цы из стран Латинской Аме­ри­ки, 16% - аф­роа­ме­ри­кан­цы). Вме­сте с при­го­ро­да­ми (вклю­чая на­се­лён­ные пунк­ты в шта­те Мас­са­чу­сетс) об­ра­зу­ет мет­ро­по­ли­тен­ский аре­ал Провиденса (Боль­шой Провиденс) с населением свыше 1,6 миллионов человек; вхо­дит в со­став Северо-Восточного ме­га­ло­по­ли­са. Рас­по­ло­жен на восточной ок­раи­не шта­та Род-Ай­ленд, на пра­вом бе­ре­гу реки Провиденс, впа­даю­щей в глу­бо­ко вдаю­щий­ся в су­шу залив Нар­ра­ган­сетт Ат­лан­ти­че­ско­го океана. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог; железнодорожная стан­ция на ли­нии Нью-Йорк - Бос­тон. Морской порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Т.Ф. Гри­на.

Ос­но­ван в 1636 году английским ин­де­пен­ден­том Р. Уиль­ям­сом, на­зван в честь «Бо­же­ствен­но­го ми­ло­серд­но­го про­ви­де­ния» (английский providence - про­ви­де­ние). С 1638-1639 годов - центр пер­вой бап­ти­ст­ской об­щи­ны в Аме­ри­ке (смотрите «Бап­тизм»). Раз­ру­шен в хо­де войн английских ко­ло­ни­стов с ин­дей­ца­ми (1675-1676 годов) , по­сле строи­тель­ст­ва пер­вой при­ста­ни (1680 год) на­чал ак­тив­но вос­ста­нав­ли­вать­ся. С 1703 года административный центр од­но­именного граф­ст­ва, с 1776 года адм. центр шта­та Род-Ай­ленд (до 1900 года де­лил ста­тус с ря­дом других го­ро­дов, в том числе Нью­пор­том). В XIX веке на­се­ле­ние Провиденса бы­ст­ро рос­ло (к началу XX века - около 176 тысяч человек). В 1831 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да, в 1835 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с городом Бос­тон. В го­ды Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-65 важ­ный ин­ду­ст­ри­аль­ный центр се­ве­рян. В ус­ло­ви­ях Ве­ли­кой де­прес­сии 1930-х годов промышленное про­изводство пе­ре­жи­ло глу­бо­кий спад. В 1938 году по­стра­дал от ура­га­на. С 1970-х годов в Провиденсе реа­ли­зу­ют­ся круп­ные ин­ве­стиционные про­ек­ты в сфе­ре ин­фра­струк­ту­ры и стро­и­тель­ст­ва.

Ста­рей­шие со­ору­же­ния Провиденса - кор­пус «Юни­вер­си­ти холл» Университета Брау­на (1770 год), Первый бап­ти­ст­ский мо­лит­вен­ный дом (1774 год), жи­лая за­строй­ка района Ист-Сайд 1780-1830-х годов (дом Дж. Брау­на, 1786 год, и другие). В Провиденсе так­же: пас­саж «Уэст­мин­стер ар­кейд» (1828 год; ста­рей­ший в США кры­тый тор­го­вый центр) и зда­ние библиотеки «Провиденс Ате­не­ум» (1838, архитектор У. Стрик­ленд) в не­ог­ре­че­ском сти­ле , Ка­пи­то­лий шта­та Род-Ай­ленд в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (1895-1904 годы; архитектурное бю­ро «McKim, Mead & White») и др. На пра­вом бе­ре­гу р. Провиденс - де­ло­вой центр (Да­ун­та­ун) с Ра­ту­шей в сти­ле не­оре­нес­санс (1878 год; архитектор С.Дж.Ф. Тей­ер) и не­бо­скрё­ба­ми в сти­ле ар де­ко: гос­ти­ни­цей «Провиденс Бил­тмор» (1922; ар­хитектурное бю­ро «Warren & Wetmore»; высота 67 м) и зда­ни­ем «Банк оф Аме­ри­ка бил­динг» («Ин­да­ст­ри­ал траст тау­эр»; 1925-1928 годы; архитектор Дж.Ф. Холл, ар­хитектурное бю­ро «Walker & Gil­lette»; высота 130 м - са­мое вы­со­кое зда­ние Провиденс). Сре­ди по­стро­ек начала XXI века: Центр Чейс Шко­лы ди­зайна Род-Ай­лен­да (2008 год, Р. Мо­нео) и Ху­дожественныцй центр Провиденса и М. Гра­нофф Ун-та Брау­на (2011 год, архитектурное бю­ро «Diller Sco­fidio + Renfro»).

Важ­ный центр об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Но­вой Анг­лии. Сре­ди ву­зов - университеты: Брау­на (1764 год, пер­вый вуз в США, при­ём в ко­то­рый осу­ще­ст­в­лял­ся без учёта ре­лигиозной при­над­леж­но­сти), Джон­со­на и Уэйл­са (1914 год); кол­лед­жи: Род-Ай­лен­да (1854 год) и Провиденс (1917 год; ка­то­лический); Шко­ла ди­зай­на Род-Ай­лен­да (1877 год; в её со­ставе ху­дожественный му­зей). Библиока «Провиденс Ате­не­ум» (1836 год; од­на из ста­рей­ших плат­ных биб­лио­тек стра­ны). Центр ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств (1928 год; поч­ти сне­сён в 1970-е годы; вос­ста­нов­лен в конце 1990-х - начале 2000-х годов). Фи­лар­мо­нический ор­кестр Род-Ай­лен­да (1945 год). Парк имени Р. Уиль­ям­са [на его тер­ри­то­рии - Му­зей ес­тественной ис­то­рии (1896 год) с пла­не­та­ри­ем, бо­та­ническим центр, зоо­парк].

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