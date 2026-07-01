ПРОВИДЕНИЕ

ПРОВИДЕНИЕ - философское и богословское понятие, обозначающее божественное целеполагание миру и человеку.

В ан­тич­но­сти по­ня­тие провидения впер­вые офор­ми­лось в стои­циз­ме: пан­кос­мический огонь-ло­гос яв­ля­ет­ся провидением в от­но­ше­нии ми­ра, оп­ре­де­ляю­щим как дви­же­ния тел, так и все на­ме­ре­ния и склон­но­сти лю­дей. Ха­рак­тер­ное для стои­ков ото­жде­ст­в­ле­ние провидения с судь­бой бы­ло под­верг­ну­то кри­ти­ке в уче­ни­ях не­оп­ла­то­ни­ков Пло­ти­на и Про­кла, со­глас­но ко­то­рым, воз­вы­шаю­щая­ся над судь­бой во­ля Ума (ну­са), ха­рак­те­ри­зуе­мая как провидение, рас­про­стра­ня­ет­ся толь­ко на об­щий по­ря­док кос­мо­са, то­гда как че­ло­ве­че­ские по­ступ­ки мо­гут ли­бо на­хо­дить­ся в со­гла­сии с этим по­ряд­ком, ли­бо всту­пать с ним в про­ти­во­ре­чие, чем и обу­слов­ли­ва­ет­ся раз­ли­чие до­б­ра и зла.

Че­рез по­сред­ст­во Фи­ло­на Алек­сан­д­рий­ско­го по­ня­тие провидения бы­ло вос­при­ня­то хри­сти­ан­ст­вом : провидение пред­ста­ёт как все­объ­ем­лю­щая и все­ве­ду­щая во­ля Бо­га, оп­ре­де­ляю­щая смысл всей ми­ро­вой ис­то­рии в ка­че­ст­ве реа­ли­за­ции Бо­же­ст­вен­но­го пла­на спа­се­ния че­ло­ве­ка (Бо­жий про­мысел). У блаженного Ав­гу­сти­на в по­ня­тии провидение со­еди­ня­ют­ся Бо­же­ст­вен­ные пред­зна­ние (praescientia) и пре­до­пре­де­ле­ние (pra­e­destinatio), при этом Ав­гу­стин раз­ли­чал провидение в от­но­ше­нии еди­нич­ных со­тво­рён­ных су­ществ, по­зна­вае­мое ими во внутреннем опы­те, и провидение в от­но­ше­нии все­го че­ло­ве­че­ско­го ро­да, по­сти­гае­мое в Свя­щен­ной ис­то­рии.

В схо­ла­сти­ке по­ня­тие провидения об­су­ж­да­лось в тес­ной свя­зи с во­про­сом о со­вмес­ти­мо­сти сво­бо­ды во­ли и Бо­же­ст­вен­но­го пре­до­пре­де­ле­ния. Фо­ма Ак­вин­ский обос­но­вы­вал раз­ли­чие провидение и Бо­же­ст­вен­но­го ми­ро­прав­ле­ния, опи­ра­ясь на вос­при­ня­тое от Ари­сто­те­ля раз­ли­че­ние це­ле­вой и дей­ст­вую­щей при­чин.

В XVII веке про­ви­ден­циа­лизм как ис­то­ри­ко-фи­лософский ме­тод по­лу­чил раз­ви­тие в тру­дах Ж.Б. Бос­сюэ.

В про­тес­тант­ском бо­го­сло­вии вы­де­ля­ют­ся 3 ас­пек­та провидения: со­хра­не­ние об­ще­го по­ряд­ка ми­ро­зда­ния (conservatio), Бо­же­ст­вен­ное со­дей­ст­вие всем со­бы­ти­ям в при­ро­де (concursus) и управ­ле­ние хо­дом че­ло­ве­че­ской ис­то­рии (gubernatio).

Для фи­ло­со­фии Про­све­ще­ния и немецкого идеа­лиз­ма первой половины XIX века в це­лом ха­рактер­на тен­ден­ция к от­ка­зу от по­ня­тия провидение в ос­мыс­ле­нии ис­то­рического про­цес­са при со­хра­не­нии ус­та­нов­ки на по­сти­же­ние его ра­зум­но­го смыс­ла (например, в уче­нии Г.В.Ф. Ге­ге­ля о «хит­ро­сти» ми­ро­во­го ра­зу­ма). Од­на­ко по­ня­тие провидения про­дол­жало ока­зы­вать влия­ние на ис­то­рио­гра­фию (Ю. Мё­зер, Л. фон Ран­ке и другие) и кон­сер­ва­тив­ную по­ли­тическую мысль ( Ж.М. де Местр , позд­ний Ф. Шле­гель и другие). В XIX-XX веках по­ня­тие провидение сис­те­ма­ти­че­ски раз­ра­ба­ты­ва­лось в не­ос­хо­ла­сти­ке (в ча­ст­но­сти, в не­ото­миз­ме - Ж. Ма­ри­тен и других), а так­же в про­тес­тант­ской диа­лек­ти­че­ской тео­ло­гии (К. Барт, Р. Бульт­ман, Р. Ни­бур и другие).

По­ня­тие Бо­же­ст­вен­но­го пре­дус­та­нов­ле­ния и пре­до­пре­де­ле­ния со­бы­тий в ми­ре и в жиз­ни че­ло­ве­ка яв­ля­ет­ся од­ним из основных по­ло­же­ний ис­лам­ско­го ве­ро­уче­ния (смотрите в ста­тьях Ис­лам, Пре­до­пре­де­ле­ние).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)