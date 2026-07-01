ПРОВИДЕНИЕ
ПРОВИДЕНИЕ - философское и богословское понятие, обозначающее божественное целеполагание миру и человеку.
В античности понятие провидения впервые оформилось в стоицизме: панкосмический огонь-логос является провидением в отношении мира, определяющим как движения тел, так и все намерения и склонности людей. Характерное для стоиков отождествление провидения с судьбой было подвергнуто критике в учениях неоплатоников Плотина и Прокла, согласно которым, возвышающаяся над судьбой воля Ума (нуса), характеризуемая как провидение, распространяется только на общий порядок космоса, тогда как человеческие поступки могут либо находиться в согласии с этим порядком, либо вступать с ним в противоречие, чем и обусловливается различие добра и зла.
Через посредство Филона Александрийского понятие провидения было воспринято христианством: провидение предстаёт как всеобъемлющая и всеведущая воля Бога, определяющая смысл всей мировой истории в качестве реализации Божественного плана спасения человека (Божий промысел). У блаженного Августина в понятии провидение соединяются Божественные предзнание (praescientia) и предопределение (praedestinatio), при этом Августин различал провидение в отношении единичных сотворённых существ, познаваемое ими во внутреннем опыте, и провидение в отношении всего человеческого рода, постигаемое в Священной истории.
В схоластике понятие провидения обсуждалось в тесной связи с вопросом о совместимости свободы воли и Божественного предопределения. Фома Аквинский обосновывал различие провидение и Божественного мироправления, опираясь на воспринятое от Аристотеля различение целевой и действующей причин.
В XVII веке провиденциализм как историко-философский метод получил развитие в трудах Ж.Б. Боссюэ.
В протестантском богословии выделяются 3 аспекта провидения: сохранение общего порядка мироздания (conservatio), Божественное содействие всем событиям в природе (concursus) и управление ходом человеческой истории (gubernatio).
Для философии Просвещения и немецкого идеализма первой половины XIX века в целом характерна тенденция к отказу от понятия провидение в осмыслении исторического процесса при сохранении установки на постижение его разумного смысла (например, в учении Г.В.Ф. Гегеля о «хитрости» мирового разума). Однако понятие провидения продолжало оказывать влияние на историографию (Ю. Мёзер, Л. фон Ранке и другие) и консервативную политическую мысль (Ж.М. де Местр, поздний Ф. Шлегель и другие). В XIX-XX веках понятие провидение систематически разрабатывалось в неосхоластике (в частности, в неотомизме - Ж. Маритен и других), а также в протестантской диалектической теологии (К. Барт, Р. Бультман, Р. Нибур и другие).
Понятие Божественного предустановления и предопределения событий в мире и в жизни человека является одним из основных положений исламского вероучения (смотрите в статьях Ислам, Предопределение).