ПРОТВИНО

Город в России, в Московской области. Население 36910 человек (по состоянию на январь 2016 года). Расположен к югу от Москвы, на левом берегу реки Протва.

В Великую Отечественную войну в декабре 1941 территория современного Протвино была одним из рубежей обороны Красной Армии в ходе Московской битвы 1941–1942. Город Протвино основан в апреле 1960 г. как поселение в связи с строительством У-70 (протонный синхротрон). Проект застройки города был разработан ГСПИ. Архитекторы – Д.М. Корин, П.М. Кузнецов, Л.В. Лилье, П.С. Коломах и др. Решением исполкома Московского областного Совета депутатов трудящихся №51 от 22 января 1965 года населённому пункту с почтовым индексом «Серпухов-7» присвоен статус рабочего посёлка городского типа и утверждено название «Протвино». В 1981 году на территории Протвино прошла работа 39-й сессии комиссии СЭВ по вопросам мирного использования атома. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 ноября 1989 года получил статус города областного подчинения. В 2008 году городу присвоен статус наукограда РФ. Постановлением №761 Правительства РФ от 1 августа 2014 года городу был сохранен статус наукограда на последующие пять лет.

В 1967 году открыт Дом культуры «Протон». После 1990 возведены: церковь Храм Всех Святых в земле Российской просиявших (арх. С. Кагарманов), Дворец спорта «Импульс» (введен в строй в 2008 г.). В 2003 году открыт памятник жертвам радиационных катастроф (автор проекта В. Михненков), в 2005 году был открыт закладной камень под будущий памятник для увековечения памяти воинов-интернационалистов.

Протвино – важный российский научный центр. Институт физики высоких энергий был создан в 1963 году с целью проведения фундаментальных исследований строения материи и основополагающих сил природы на ускорителе протонов У-70. Первый директор – А.А. Логунов (ректор МГУ им. М.В. Ломоносова с 1977 по 1992 г.), первый научный руководитель – академик Н.Н. Боголюбов. С 1967 г. институт сотрудничает с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН). В 1994 г. ИФВЭ присвоен статус Государственного научного центра РФ. С 2010 года институт участвует в реализации проекта по созданию первого в РФ Национального исследовательского центра и Программы совместных исследований организаций в составе НИЦ «Курчатовский институт». С 2012 года ГНЦ ИФВЭ работает в составе НИЦ «Курчатовский институт».

Среди других научных организаций – ФТЦ ФИАН (разработка элементов линейных коллайдеров и др. прикладные научные исследования), НПО ЛУЧ (разработка средств сезонного охлаждения и термостабилизации грунтов), НПО «Турботехника» (производство и разработка турбокомпрессоров), «НПО ДНК-Технология (разработка и производство диагностических систем, основанных на молекулярно-биологических методах).

Вузы: Международный университет природы, общества и человека «Дубна» (филиал «Протвино »Международного университета природы, общества и человека «Дубна); ведёт историю с 2000 года Представительство Московского государственного индустриального ун-ва. Среднерусский университет, Международная Академия Бизнеса и Управления (Протвинский филиал) – оба негосударственные вузы.

Среди важных предприятий – ООО «Веда» (научно-производственная фирма, производящая средства для ухода за животными), ООО «ОФТЕХ» (производство металлических шкафов и сейфов различного назначения), «КПП Атомприбор» (разработка и изготовление приборов контроля нейтронных потоков ядерных реакторов и приборов для контроля радиационной обстановки), ЗАО «Застава» (переработка лома черных металлов), «Диалог СТ» (производство полимерных георешеток марки «СТ»), Эхо (строительная компания), производство семечек «Марышкiнъ из Протвино» и др. Мясокомбинат.

Администрацией города установлены и оформлены побратимские отношения с городами Антони (Франция), Сомеро (Финляндия), Боулинг Грин (США), Майдан (США) Гомель (Республика Беларусь). Протвино также является членом Ассоциации малых и средних городов России.