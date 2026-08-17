ПРОТОРЕНЕССАНС
ПРОТОРЕНЕССАНС - начальный период итальянского Возрождения.
Термин введён Я. Буркхардтом во второй половине XIX в. применительно к архитектуре инкрустационного стиля, в дальнейшем перенесён на всё искусство Италии второй половине XIII - начале XV веков, то есть предшествующее Раннему Возрождению. В некоторых научных школах (в частности, итальянской) проторенессанс не выделяется в качестве самостоятельного периода, а все художественные явления этого времени рассматриваются как феномены итальянской готики. В отечественном искусствознании концепция проторенессанса развита В.Н. Лазаревым и вызвана стремлением подчеркнуть преемственность искусства Раннего Возрождения с искусством второй половины XIII - начала XIV веков, а также выявить своеобразие искусства этого времени; при этом Лазарев разграничивает собственно проторенессанс и искусство эпохи так называемого треченто (начало XIV - начало XV веков). В расширительном истолковании термина «проторенессанс» его временны́е рамки принято ограничивать 1260-1410-ми годами (в скульптуре), 1280-1425 годами (в живописи). В совремиенном зарубежном искусствознании термин «проторенессанс» употребляется сравнительно редко.
В итальянской архитектуре данного периода господствует готика, которая складывается на базе цистерцианских схем, однако отмечена чертами романской, византийской и раннехристианской традиций. Скульпторы семьи Пизано, Арнольфо ди Камбио, Л. Майтани утверждают метод работы, основанный на изучении позднеантичных памятников (прежде всего саркофагов), однако он тесно связан как с влияниями северо-европейской пластики, так и с византийской иконографией. На этой базе складывается новый язык скульптуры, более свободный и выразительный по сравнению с романской пластикой. Традиция повествовательного рельефа проявляется в декорировании проповеднических кафедр, пилонов на фасадах соборов, дверей баптистериев, использовании новых схем скульптурного декора церковного фасада (статуи в нише), переработке типа пристенного надгробия. П. Каваллини, Чимабуэ, Джотто и другие мастера (Мастер легенды святого Франциска, Мастер Исаака), работавшие в базилике Святого Франциска в Ассизи, реформируют монументальную живопись, вводя в употребление технику собственно фресковой живописи (buon fresco). Расширяются как пластические (под влиянием скульптуры и раннехристианских мозаик) возможности живописи, позволяющие разрабатывать объём и пространство, так и колористические; складываются новый тип организации архитектурного пространства живописью, новые приёмы повествовательности. Живопись треченто (братья Лоренцетти, С. Мартини, джоттески) развивается на базе достижений мастеров рубежа XIII-XIV веков. В Тоскане получает распространение живопись на досках, которая, отталкиваясь от византийской традиции, создаёт собственный индивидуальный язык. Стремительно эволюционирует алтарный образ (Дуччо ди Буонинсенья, Чимабуэ, Джотто, бр. Лоренцетти, Мартини и другие.), преобладающей формой которого к XIV веку становится полиптих. Итальянское искусство претерпевает заметные изменения после великой чумы 1348 года.
Завершается период проторенессанс распространением интернациональной готики.