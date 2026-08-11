ПРОТОБОЛГАРЫ
ПРОТОБОЛГАРЫ - современное обозначение группы древних тюркских народов, часть которых стала компонентом в сложении болгар.
Термин введён в болгарской историографии в XIX - начале XX веков для именования тюркоязычных плёмен, пришедших в 670-х годах в Нижнее Подунавье с Аспарухом и основавших Первое Болгарское царство, их предков и близких им группировок V-VII веков (булгары, Великая Болгария и другие).
В современной историографии понятие протоболгары распространено также на основателей Булгарии Волжско-Камской и родственное им население из ареала салтово-маяцкой культуры.
В.Ф. Генинг предложил различать в истории протоболгар этапы: протоболгарский (формирование предков булгар в Азии), праболгарский (ряд восточно-европейских группировок IV-VI веков), болгарский (их консолидация в VII веке и раскол Великой Болгарии), постболгарский (развитие дунайских, волжских, донецких, кавказских болгар с конца VII веке). Однако это не привело к унификации терминологии.