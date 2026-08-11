ПРОТОБОЛГАРЫ

ПРОТОБОЛГАРЫ - современное обозначение группы древних тюркских народов, часть которых стала компонентом в сложении болгар.

Тер­мин вве­дён в болгарской ис­то­рио­гра­фии в XIX - начале XX веков для име­но­ва­ния тюр­коя­зыч­ных плё­мен, при­шед­ших в 670-х годах в Ниж­нее По­ду­на­вье с Ас­па­ру­хом и ос­но­вав­ших Пер­вое Бол­гар­ское цар­ст­во , их пред­ков и близ­ких им груп­пи­ро­вок V-VII веков (бул­га­ры, Ве­ли­кая Бол­га­рия и другие).

В современной ис­то­рио­гра­фии по­ня­тие протоболгары рас­про­стра­не­но так­же на ос­но­ва­те­лей Бул­га­рии Волж­ско-Кам­ской и род­ст­вен­ное им на­се­ле­ние из ареа­ла сал­то­во-ма­яц­кой куль­ту­ры.

В.Ф. Ге­нинг пред­ло­жил раз­ли­чать в ис­то­рии протоболгар эта­пы: про­то­бол­гар­ский (фор­ми­ро­ва­ние пред­ков бул­гар в Азии), пра­бол­гар­ский (ряд восточно-ев­ропейских груп­пи­ро­вок IV-VI веков), бол­гар­ский (их кон­со­ли­да­ция в VII веке и рас­кол Ве­ли­кой Бол­га­рии), по­стбол­гар­ский (раз­ви­тие ду­най­ских, волж­ских, до­нец­ких, кав­каз­ских бол­гар с конца VII веке). Од­на­ко это не при­ве­ло к уни­фи­ка­ции тер­ми­но­ло­гии.

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