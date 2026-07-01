ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА (ПВО)

Комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.

Противовоздушная оборона, наряду с авиацией, играла основную роль в борьбе с германскими ВВС и защите от их воздушных налетов населенных пунктов, войск, военных и промышленных объектов СССР. Части ПВО появились в России еще в годы 1-й мировой войны. Управление ПВО в СССР был создано в апреле 1930 г., а до этого ответственность за противовоздушную оборону лежала на командующих военными округами. В систему ПВО входили зенитные, пулеметные и артиллерийские части (дивизионы, полки, дивизии и корпуса), авиационные части и соединения, аэростаты заграждения, прожектора, система воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС), а также различные гражданские организации — местная ПВО (МПВО), Осоавиахим и др. В 1940-1941 гг. началась реорганизация системы противовоздушной обороны страны. Было создано Главное управление ПВО, которое возглавил генерал-полковник Н. Н. Воронов. Вся территория страны была разделена на зоны ПВО по числу военных округов, которые в свою очередь состояли из районов ПВО. Для защиты крупных промышленных и политических центров Москвы, Ленинграда и Баку были сформированы истребительные авиакорпуса (6-й, 7-й и 8-й соответственно). Но существенным недостатком системы ПВО накануне войны было отсутствие единого командования. Например, зенитная артиллерия, выделенная для прикрытия важных центров страны, и авиационные части в состав зон ПВО не входили. В кон. 1930-х гг. на вооружение войск ПВО начали поступать новые образцы вооружения и боевой техники — крупнокалиберные пулеметы ДШК в зенитном варианте, 37-мм зенитные автоматические пушки, 76-мм и 85-мм зенитные орудия, приборы управления автоматическим зенитным огнем (ПУАЗО), радиолокационные станции дальнего обнаружения РУС и «Редут». Численность зенитной артиллерии к началу Великой Отечественной войны составляла 8,6 тыс. стволов. Части ВВС, осуществлявшие ПВО важных центров страны, насчитывали ок. 1,5 тыс. боевых самолетов, в большинстве своем устаревших конструкций — И-15, И-153 и И-16. Начавшаяся Великая Отечественная война заставила пересмотреть организацию ПВО страны. Осенью 1941 г. на базе зон ПВО европейской части СССР были созданы дивизионные (в Москве и Ленинграде — корпусные) районы ПВО. В ноябре 1941 г. была введена должность командующего войсками ПВО, которым стал генерал-майор М. С. Громадин. Одновременно была четко разделена войсковая ПВО (т. е. зенитные части, входящие в состав армейских частей и соединений) и ПВО территории страны. Сложно переоценить роль частей ПВО в обороне Москвы. Существенную роль части ПВО играли и в обороне Ленинграда. Бойцы ПВО не только успешно отражали налеты гитлеровской авиации, но и вели борьбу с наземными частями противника. Зенитчики не раз становились единственным и непреодолимым препятствием на пути фашистских танков. 76-мм и 85-мм снаряды поставленных на прямую наводку зениток пробивали броню любого немецкого танка или бронетранспортера. В апреле 1942 г. Главное управление ПВО было упразднено, а общее руководство войсками ПВО стал осуществлять командующий артиллерией Красной Армии через Центральные штабы войск ПВО и истребительной авиации ПВО. В годы войны силы ПВО неуклонно росли. На 1 января 1943 г. части ПВО имели 10,9 тыс. зенитных орудий, а год спустя уже 24,6 тыс. Существенно усилилась и авиация ПВО. На ее вооружение во все возрастающих количествах поступали современные отечественные и иностранные самолеты, прежде всего истребители Яковлева, а к концу войны — английские «Спитфайеры IX» и американские «Кингкобры». Специально для противодействия немецким высотным разведчикам Ю-388, летавшим над Москвой в 1943 г., был создан облегченный вариант истребителя Як-9, достигавший высоты 13 тыс. метров. Над высотными перехватчиками усиленно работало конструкторское бюро А. И. Микояна и М. И. Гуревича. На службу в части ПВО широко привлекались женщины. За годы войны более 300 тыс. женщин прошли службу в качестве связисток, наблюдателей, зенитчиц. В авиации ПВО имелся целый женский истребительный авиаполк, защищавший Ярославль. В годы войны женщины составляли до четверти всех военнослужащих войск ПВО. В связи с ростом количества частей ПВО возник вопрос о формировании крупных объединений ПВО. В апреле 1942 г. была сформирована Ленинградская армия ПВО, в июле того же года — Бакинская армия ПВО, в июле 1943 г.— Московская особая армия ПВО, а в марте 1945 г. — Забайкальская, Приамурская и Приморская армии ПВО. В июне 1943 г. были созданы Западный и Восточный фронты ПВО, отвечавшие за прикрытие промышленных районов, соответственно, к западу и к востоку от Урала (на Восточном фронте лежала также ответственность за прикрытие Закавказья и Кавказа). В марте 1944 г. оба фронта были расформированы, а вместо них созданы Южный и Северный фронты ПВО, защищавшие северные и южные районы страны, тылы и коммуникации войск. В апреле 1944 г. для прикрытия Баку и нефтяных месторождений был создан Закавказский фронт ПВО. В декабре 1944 г. последовала новая реорганизация. Южный фронт был пре-образован в Юго-Западный, а Северный был разделен на Центральный и Западный фронты ПВО. За годы войны бойцы войск ПВО явили немало примеров мужества и героизма. По отечественным данным ими было уничтожено ок. 7,3 тыс. самолетов противника. Свыше 80 тыс. советских солдат и офицеров были награждены орденами и медалями, 93 человека удостоены звания Героя Советского Союза. 29 частей и формирований войск ПВО получили звания гвардейских, 11 — почетные наименования. К концу войны в стране действовали 4 фронта и 6 отдельных армий ПВО, на вооружении которых состояло 39 тыс. различных орудий и несколько тысяч самолетов.

Исторические источники:

Перечень объединений и соединений советских вооруженных сил, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг: (справочник). М., 1992.

Автор статьи: Киселев О. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015