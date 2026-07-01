ПРОТАСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПРОТАСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - член Комиссии духовных училищ.
Граф (1801 год), российский государственный деятель, почётный член Петербургской АН (1837 год), генерал-лейтенант (1848 год). Дворянин. Сын А.Я. Протасова (1742-1799 годы), сенатора (с 1796 года), воспитателя великих князей Александра Павловича (будущий император Александр I) и Константина Павловича; зять светлейшего князя Д.В. Голицына из рода Голицыных.
Получил домашнее образование. В 1817-1834 годах - на службе в лейб-гвардии Гусарском полку. Адъютант И.В. Васильчикова (с 1819 года), генерал от кавалерии А.Х. Бенкендорфа (с 1830 года) и генерал-фельдмаршал графа И.И. Дибича (1831 год), участвовал в русско- турецкой войне 1828-1829 годов, подавлении Польского восстания 1830-1831 годов. Член Главного правления училищ (1834-1855 годы) и Главного управления цензуры (1834-1850 годы) Министерства народного просвещения. Попечитель Белорусского учебного округа (1835-1836 годы). Обер-прокурор Синода [24 февраля (7 марта) 1836 - 16 (28) января 1855 годов, назначен по инициативе А.Н. Муравьёва], член Комиссии духовных училищ (1836-1839 годы). Генерал-адъютант (с 1840 года). С 1849 года участвовал в работе «Бутурлинского комитета», инициатор создания аналогичного Секретного цензурного комитета при Синоде (1851 год). Член Государственного совета (с 1853 года).
Образцом для преподавания вероучения считал «Православное исповедание веры» митрополита Киевского Петра Могилы, которое издал в новом переводе на русский язык (1838 год). Стремился придать курсу духовно-учебных заведений б ́oльшую практическую направленность. В 1840 году предписал повсеместно вести занятия не на латинском, а на русский язык, сократил число общеобразовательных предметов, исключил философию (считал её «наукой вольномыслия, эгоизма, вздоров, фанфаронства»), ввёл в учебный курс естествознание, медицину, сельское хозяйство, логику и психологию, в академиях - педагогику, впервые сделал обязательным изучение французского и немецкого языков. Решительно возражал против перевода Библии на русский язык, что стало одной из причин удаления в 1842 году митрополита Московского Филарета (Дроздова) и митрополита Киевского Филарета (Амфитеатрова) из присутствия Синода в свои епархии; боролся с распространением перевода Библии, сделанного Г.П. Павским. Ужесточил надзор за назначением учителей Закона Божия в общеобразовательных школах. При его участии открыта первая средняя школа для дочерей священнослужителей (Образцовое училище для девиц духовного звания в Царском Селе, 1843 год). Пытался повсеместно ввести придворное пение в храмах (при поддержке А.Ф. Львова), а также выборность благочинных, но не смог преодолеть сопротивление высшего духовенства.
Способствовал усилению власти обер-прокурора и гражданского чиновничества в Духовном ведомстве. Высшее церковное управление получило структуру, близкую к министерской, одновременно сужен круг дел, подлежавших непосредственному рассмотрению присутствия Синода. Протасов отводил Синоду роль инстанции, лишь формально утверждавшей решения обер-прокурора (почти все противоречия между высшим духовенством и Протасовым разрешались верховной властью в пользу обер-прокурора), сделал обычной практику прямых, минуя Синод, сношений обер-прокурора с епархиальными архиереями и его непосредственных докладов императору от имени Синода. По предложению Протасова усилены ограничения в правах для священников и диаконов, слагавших священнический сан (1839 год). Под руководством Протасова завершена подготовка Устава духовных консисторий (1841 год). Способствовал увеличению количества церквей и монастырей, учредил новые епархии в Риге, на Камчатке, Кавказе, в Херсоне, Симбирске, Самаре, привёл границы епархий в соответствие с губернским делением; руководил подготовкой воссоединения униатов с РПЦ (1839 год). Добился увеличения государственных расходов на церковные нужды, улучшения материального обеспечения сельского православного духовенства, особенно в западных епархиях, где в размерах содержания оно было уравнено с католическим духовенством (1842 год).
Награждён орденами Святого Георгия четвёртой степени (1839 год), Святого Александра Невского (1852 год) и другими.