ПРОТАСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПРОТАСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - член Комиссии духовных училищ.

Граф (1801 год), российский государственный дея­тель, почётный член Пе­тербургской АН (1837 год), генерал-лейтенант (1848 год). Дво­ря­нин . Сын А.Я. Про­та­со­ва (1742-1799 годы), се­на­то­ра (с 1796 года), вос­пи­та­те­ля ве­ли­ких кня­зей Алек­сан­д­ра Пав­ло­ви­ча (бу­ду­щий император Алек­сандр I ) и Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча; зять свет­лей­ше­го князя Д.В. Го­ли­цы­на из ро­да Го­ли­цы­ных .

По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. В 1817-1834 годах - на служ­бе в лейб-гвардии Гу­сар­ском пол­ку. Адъ­ю­тант И.В. Ва­силь­чи­ко­ва (с 1819 года), генерал от кавалерии А.Х. Бен­кендор­фа (с 1830 года) и генерал-фельдмаршал графа И.И. Ди­би­ча (1831 год), уча­ст­во­вал в русско- турецкой вой­не 1828-1829 годов, по­дав­ле­нии Польского вос­ста­ния 1830-1831 годов. Член Главного прав­ле­ния учи­лищ (1834-1855 годы) и Главного управ­ле­ния цен­зу­ры (1834-1850 годы) Министерства народного про­све­ще­ния. По­пе­чи­тель Бе­ло­русского учеб­но­го ок­ру­га (1835-1836 годы). Обер-про­ку­рор Си­но­да [24 февраля (7 марта) 1836 - 16 (28) января 1855 годов, на­зна­чен по ини­циа­ти­ве А.Н. Му­равь­ё­ва], член Ко­мис­сии ду­хов­ных учи­лищ (1836-1839 годы). Ге­не­рал-адъ­ю­тант (с 1840 года). С 1849 года уча­ст­во­вал в ра­бо­те «Бу­тур­лин­ско­го ко­ми­те­та», ини­циа­тор соз­да­ния ана­ло­гич­но­го Сек­рет­но­го цен­зур­но­го комитета при Си­но­де (1851 год). Член Государственного со­ве­та (с 1853 года).

Об­раз­цом для пре­по­да­ва­ния ве­ро­уче­ния счи­тал «Пра­во­слав­ное ис­по­ве­да­ние ве­ры» митрополита Ки­ев­ско­го Пет­ра Мо­ги­лы , ко­то­рое из­дал в но­вом пе­ре­во­де на русский язык (1838 год). Стре­мил­ся при­дать кур­су ду­хов­но-учеб­ных за­ве­де­ний б ́oльшую прак­тическую на­прав­лен­ность. В 1840 году пред­пи­сал по­все­ме­ст­но вес­ти за­ня­тия не на ла­тин­ском, а на русский язык, со­кра­тил чис­ло об­ще­об­ра­зо­вательных пред­ме­тов, ис­клю­чил фи­ло­со­фию (счи­тал её «нау­кой воль­но­мыс­лия, эго­из­ма, вздо­ров, фан­фа­рон­ст­ва»), ввёл в учеб­ный курс ес­те­ст­во­зна­ние, ме­ди­ци­ну, сельское хозяйство, ло­ги­ку и пси­хо­ло­гию, в ака­де­ми­ях - пе­да­го­ги­ку, впер­вые сде­лал обя­за­тель­ным изу­че­ние французского и немецкого язы­ков. Ре­ши­тель­но воз­ра­жал про­тив пе­ре­во­да Биб­лии на русский язык, что ста­ло од­ной из при­чин уда­ле­ния в 1842 году митрополита Мо­с­ков­ско­го Фи­ла­ре­та (Дроз­до­ва) и митрополита Ки­ев­ско­го Фи­ла­ре­та (Ам­фи­те­ат­ро­ва) из при­сут­ст­вия Си­но­да в свои епар­хии; бо­рол­ся с рас­про­стра­не­ни­ем пе­ре­во­да Биб­лии, сде­лан­но­го Г.П. Пав­ским. Уже­сто­чил над­зор за на­зна­че­ни­ем учи­те­лей За­ко­на Бо­жия в об­ще­об­ра­зо­вательных шко­лах. При его уча­стии от­кры­та пер­вая сред­няя шко­ла для до­че­рей свя­щен­но­слу­жи­те­лей (Об­раз­цо­вое училище для де­виц ду­хов­но­го зва­ния в Цар­ском Се­ле, 1843 год). Пы­тал­ся по­все­ме­ст­но вве­сти при­двор­ное пе­ние в хра­мах (при под­дер­ж­ке А.Ф. Льво­ва), а так­же вы­бор­ность бла­го­чин­ных, но не смог пре­одо­леть со­про­тив­ле­ние выс­ше­го ду­хо­вен­ст­ва.

Спо­соб­ст­во­вал уси­ле­нию вла­сти обер-про­ку­ро­ра и гражданского чи­нов­ни­че­ст­ва в Ду­хов­ном ве­дом­ст­ве. Выс­шее цер­ков­ное управ­ле­ние по­лу­чи­ло струк­ту­ру, близ­кую к ми­ни­стер­ской, од­но­вре­мен­но су­жен круг дел, под­ле­жав­ших не­по­сред­ст­вен­но­му рас­смот­ре­нию при­сут­ст­вия Си­но­да. Протасов от­во­дил Си­но­ду роль ин­стан­ции, лишь фор­маль­но ут­вер­ждав­шей ре­ше­ния обер-про­ку­ро­ра (поч­ти все про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду выс­шим ду­хо­вен­ст­вом и Протасовым раз­ре­ша­лись вер­хов­ной вла­стью в поль­зу обер-про­ку­ро­ра), сде­лал обыч­ной прак­ти­ку пря­мых, ми­нуя Си­нод, сно­ше­ний обер-про­ку­ро­ра с епар­хи­аль­ны­ми ар­хие­рея­ми и его не­по­средственных док­ла­дов им­пе­ра­то­ру от име­ни Си­но­да. По пред­ло­же­нию Протасова уси­ле­ны ог­ра­ни­че­ния в пра­вах для свя­щен­ни­ков и диа­конов, сла­гав­ших свя­щен­ни­че­ский сан (1839 год). Под руководством Протасова за­вер­ше­на под­го­тов­ка Ус­та­ва ду­хов­ных кон­си­сто­рий (1841 год). Спо­соб­ст­во­вал уве­ли­че­нию ко­ли­че­ст­ва церк­вей и мо­на­сты­рей, уч­ре­дил но­вые епар­хии в Ри­ге, на Кам­чат­ке, Кав­ка­зе, в Хер­со­не, Сим­бир­ске, Са­ма­ре, при­вёл гра­ни­цы епар­хий в со­от­вет­ст­вие с гу­берн­ским де­ле­ни­ем; ру­ко­во­дил под­го­тов­кой вос­со­еди­не­ния униа­тов с РПЦ (1839 год). До­бил­ся уве­ли­че­ния государственных рас­хо­дов на цер­ков­ные ну­ж­ды, улуч­ше­ния ма­те­ри­аль­но­го обес­пе­че­ния сель­ско­го пра­во­слав­но­го ду­хо­вен­ст­ва, осо­бен­но в западных епар­хи­ях, где в раз­ме­рах со­дер­жа­ния оно бы­ло урав­не­но с ка­то­лическим ду­хо­вен­ст­вом (1842 год).

На­гра­ж­дён ор­де­нами Святого Ге­ор­гия четвёртой сте­пе­ни (1839 год), Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1852 год) и другими.

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