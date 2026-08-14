ПРОТАГОНИСТ (др.-греч. πρωταγωνιστής)

Первый актер в драматическом представлении в древнегреческом театре.

У Феспида, с которого начинают историю драматических постановок в Афинах в 534 г. до н.э., единственный актер отвечал своими репликами на партии хора, он именовался гипокритом (ὑποκριτής), т. е. «отвечающим» хору (Diog. L., III, 56). Вскоре после Феспида Эсхил ввел второго актера, а младший современник Эсхила, Софокл , – третьего (Aristot. Poet., 4, 1449 а 15-18; Vit. Aesch., 15). Ведущая роль в спектакле принадлежала первому актеру – протагонисту (от др.-греч. πρῶτος «первый» и ἀγωνιστής «состязающийся», «борец», ср.: ἀγωνίζομαι «состязаться (на общественных играх, сцене и пр.)». В качестве протагониста в собственной пьесе сначала мог выступать и сам поэт.

Первоначально в V в. до н.э. архонт-эпоним назначал каждому поэту одного протагониста для исполнения главных ролей во всех его пьесах. Однако затем порядок изменился. Из некоторых надписей IV в. до н.э. следует, что каждый из протагонистов должен был сыграть в одной из трагедий каждого поэта, участвовавшего в драматических агонах.

Сначала победители на драматических состязаниях определялись только среди хорегов и драматургов, затем установили агоны и между первыми актерами. Около 449 г. до н.э. на Великих Дионисиях были установлены состязания протагонистов трагедий. На Ленеях соревнования протагонистов, игравших в комедиях, установили около 442 г. до н.э., для протагонистов трагедий – около 433 г. до н.э. Агоны протагонистов комедий на Великих Дионисиях учредили только в 325 г. до н.э. В протоколах состязаний всегда отмечался лишь первый актер – протагонист, упоминаний о девтерагонистах и тритагонистах нет.

В современной литературе и искусстве протагонистом называют главного героя, главное действующее лицо произведения.

См. также: Актёр, в древнегреческом театре .

Автор статьи: О.В. Кулишова