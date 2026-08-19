ПРОСВЕЩЕНИЯ ЭПОХА

Период в истории культуры, общественной и философской мысли стран Европы и Америки.

На­ча­ло эпо­хи П. обыч­но от­но­сят ко 2-й пол. 17 в., в ка­че­ст­ве верх­ней гра­ни­цы ука­зы­ва­ют на­ча­ло Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции 18 в., хо­тя в не­ко­то­рых стра­нах про­длева­ют до нач. 19 в. В ис­то­рио­гра­фии на про­тя­же­нии 19 и б.ч. 20 вв. П. рас­смат­ри­ва­лось как идео­ло­гич. под­го­тов­ка ре­во­лю­ции во Фран­ции. К кон. 20 – нач. 21 вв. по­доб­ная трак­тов­ка, за­мет­но обед­няв­шая зна­че­ние дос­ти­же­ний эпо­хи и вы­дви­гав­шая на пе­ред­ний план толь­ко франц. П., сме­ни­лась бо­лее ши­ро­ким под­хо­дом. В со­от­вет­ст­вии с ним П. – фе­но­мен куль­ту­ры, об­ла­даю­щий са­мо­сто­ят. цен­но­стью вне за­ви­си­мо­сти от к.-л. по­сле­дую­щих со­бы­тий. Кро­ме то­го, П. более не рас­смат­ри­ва­ет­ся лишь как ком­плекс идей. Об­ра­ща­ет­ся вни­ма­ние так­же на про­изо­шед­шие в 18 в. из­ме­не­ния в куль­ту­ре по­все­днев­но­сти.

Идео­ло­гия П. сфор­ми­ро­ва­лась под воз­дей­ст­ви­ем дос­ти­же­ний куль­ту­ры Воз­ро­ж­де­ния и на­уч. ре­во­лю­ции 17 в. (на­уч. дея­тель­ность Ф. Бэ­ко­на, Р. Де­кар­та, Г.В. Лейб­ни­ца, И. Нью­то­на, Б. Спи­но­зы и др.), зна­ме­но­вав­шей важ­ный этап в пре­одо­ле­нии за­ви­си­мо­сти нау­ки от ре­ли­гии, бур­ный рост точ­ных и ес­теств. на­ук (фи­зи­ки, ма­те­ма­ти­ки, ме­ха­ни­ки, ас­тро­но­мии). Раз­ви­тие этих на­ук по­ро­ди­ло ве­ру в без­гра­нич­ные спо­соб­но­сти ра­зу­ма к по­зна­нию, при­ве­ло к ши­ро­ко­му рас­про­стра­не­нию ра­цио­на­ли­стич. идей. Мн. про­све­ти­те­ли зна­чит. вре­мя по­свя­ща­ли за­ня­ти­ям ес­теств. нау­ка­ми (Ж.Л. Д’Аламбер, И.В. Гё­те, А.Л. Ла­ву­а­зье, Б. Франк­лин и др.). Рост эм­пи­рич. ин­фор­ма­ции при­вёл к по­яв­ле­нию обоб­щаю­щих тру­дов по отд. об­лас­тям зна­ния (напр., «Сис­те­ма при­ро­ды» К. Лин­нея) и уни­вер­саль­ных спра­воч­ных из­да­ний («Цик­ло­пе­дия» Э. Чем­бер­са, «Эн­цик­ло­пе­дия» Д. Дид­ро и Ж.Л. Д’Аламбе­ра,«Бри­тан­ская эн­цик­ло­пе­дия» и др.). Стрем­ле­ние пре­об­ра­зо­вать со­ци­аль­ную дей­ст­ви­тель­ность на ра­цио­наль­ных на­ча­лах обу­сло­ви­ло от­каз от все­го, что не мог­ло быть при­зна­но ра­зум­ным, сле­до­ва­тель­но, при­чис­ля­лось к пред­рас­суд­кам и суе­ве­ри­ям. Ут­вер­ждая все­мо­гу­ще­ст­во ра­зу­ма, про­све­ти­те­ли при­да­ли но­вый им­пульс идее про­грес­са, ко­то­рый мож­но на­блю­дать не толь­ко в на­уч­ной, но и в об­ществ. сфе­ре. По­зна­ние, спо­соб­ное из­ме­нить судь­бу че­ло­ве­ка, ста­ло це­лью, к ко­то­рой долж­но стре­мить­ся об­ще­ст­во. Др. об­щая чер­та ми­ро­воз­зре­ния про­све­ти­те­лей – стрем­ле­ние к се­куля­ри­за­ции об­ществ. жиз­ни и при­зыв к ве­ро­тер­пи­мо­сти. Од­на­ко, не­смот­ря на раз­оча­ро­ва­ние в ре­ли­гии как в един­ст­вен­ном ис­точ­ни­ке ис­ти­ны, не все про­све­ти­те­ли при­шли к пол­но­му её от­ри­ца­нию: боль­шин­ст­во из них при­зы­ва­ли лишь ог­ра­ни­чить роль ре­ли­гии в жиз­ни об­ще­ст­ва и осу­ж­да­ли ре­лиг. фа­на­тизм. Тра­диц. ре­ли­гии про­све­ти­те­ли про­ти­во­пос­та­ви­ли т.н. ре­ли­гию ра­зу­ма, ко­то­рым стал де­изм, мыс­лив­ший Бо­га как без­лич­ную пер­во­при­чи­ну ми­ра, со­об­щив­ше­го ему не­из­мен­ные за­ко­ны при­ро­ды и не вме­ши­ваю­ще­го­ся в их дей­ст­вия. По их мне­нию, че­ло­век об­ла­да­ет вро­ж­дён­ной ес­теств. мо­ра­лью, а все по­ро­ки яв­ля­ют­ся ре­зуль­та­том за­блу­ж­де­ний и пред­рас­суд­ков. След­ст­ви­ем это­го ста­ло по­вы­шен­ное вни­ма­ние про­све­ти­те­лей к во­про­сам об­ра­зо­ва­ния и вос­пи­та­ния как гл. сред­ст­ву улуч­ше­ния об­ще­ст­ва: идеи ре­шаю­ще­го влия­ния сре­ды на вос­пи­та­ние, при­род­но­го ра­вен­ст­ва спо­соб­но­стей, не­об­хо­ди­мо­сти со­от­вет­ст­вия вос­пи­та­ния че­ло­ве­че­ской при­ро­де, ес­теств. склон­но­стям ре­бён­ка, тре­бо­ва­ние ре­аль­но­го об­ра­зо­ва­ния и др. (напр., Дж. Локк, К.А. Гель­ве­ций, Дид­ро, Ж.Ж. Рус­со, И.Г. Пес­та­лоц­ци). Кри­ти­ка про­све­ти­те­лей бы­ла на­прав­ле­на и про­тив аб­со­лю­ти­ст­ско­го го­су­дар­ст­ва с его сис­те­мой со­слов­ных при­ви­ле­гий. Эпо­ха П. ста­ла вре­ме­нем окон­чат. фор­ми­ро­ва­ния совр. пред­став­ле­ний о свет­ском го­су­дар­ст­ве, ос­но­ван­ном на вза­им­ных обя­за­тель­ст­вах ме­ж­ду людь­ми (тео­рия об­ще­ст­вен­но­го до­го­во­ра, пред­ло­жен­ная Г. Гро­ци­еми раз­ви­тая Т. Гоб­бсом, Лок­ком, Рус­со). Тео­рия ес­те­ст­вен­но­го пра­ва, ис­хо­див­шая из пред­став­ле­ния о при­ро­ж­дён­ном ра­вен­ст­ве лю­дей, идео­ло­ги­че­ски обос­но­ва­ла тре­бо­ва­ния де­мо­кра­тич. сво­бод. В этот пе­ри­од за­ро­ди­лись мн. чер­ты совр. по­ли­тич. сис­те­мы: по­ня­тие гражд. прав и сво­бод (вклю­чая сво­бо­ду со­вес­ти), прин­цип раз­де­ле­ния вла­стей (Локк, Ш.Л. Мон­тес­кьё) и др. Мн. про­све­ти­те­ли ви­де­ли в про­све­щён­ном мо­нар­хе че­ло­ве­ка, спо­соб­но­го осу­ще­ст­вить не­об­хо­ди­мые пре­об­ра­зо­ва­ния, на­прав­лен­ные на ли­к­ви­да­цию про­винц. обо­соб­лен­но­сти и ус­та­нов­ле­ние по­ли­тич. един­ст­ва на­ции, что при­ве­ло к фор­ми­ро­ва­нию т.н. про­све­щён­но­го аб­со­лю­тиз­ма. Др. часть про­све­ти­те­лей от­стаи­ва­ла идеи нар. су­ве­ре­ни­те­та и де­мо­кра­тич. рес­пуб­ли­ки (Рус­со). В об­лас­ти эко­но­ми­ки боль­шин­ст­во про­све­ти­те­лей при­дер­жи­ва­лись прин­ци­па со­рев­но­ва­ния ча­ст­ных ин­те­ре­сов, тре­бо­ва­ли вве­де­ния сво­бо­ды тор­гов­ли, пра­во­вых га­ран­тий ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти (фи­зио­кра­ты, А. Смит и др.). Для про­све­ти­тель­ских взгля­дов на ис­то­рию наи­бо­лее ха­рак­тер­на идея об объ­ек­тив­ных за­ко­но­мер­но­стях и об­щих ста­ди­ях раз­ви­тия че­ловече­ст­ва, оп­ре­де­ляе­мых про­грес­сом, ко­то­рый рас­смат­ри­вал­ся как по­сту­пат. раз­ви­тие куль­ту­ры, тор­гов­ли, пром-сти, тех­ни­ки (И.Г. Гер­дер, М.Ж. Кон­дор­се). В.Р. Ми­ра­бо ввёл в обо­рот тер­мин «ци­ви­ли­за­ция», ко­то­рым ста­ли обо­зна­чать пе­ре­до­вое со­стоя­ние об­ще­ст­ва и куль­туры, а так­же про­цесс, ве­ду­щий к та­ко­му со­стоя­нию (А. Фер­гю­сон). Про­све­ти­те­ли от­ри­ца­тель­но от­но­си­лись к эпо­хе Сред­не­ве­ко­вья, в ко­то­рой ви­де­ли пе­ри­од не­ве­же­ст­ва, фа­на­тиз­ма, ре­лиг. пред­рас­суд­ков, ти­ра­нии, и пре­кло­ня­лись пе­ред ан­тич­но­стью.

Но­вые идеи, поя­вив­шие­ся в эпо­ху П., бы­ст­ро рас­про­стра­ня­лись в об­ще­ст­ве и ока­зы­ва­ли боль­шое влия­ние на его жизнь бла­го­да­ря кар­ди­наль­ным из­ме­не­ни­ям, про­изо­шед­шим в куль­ту­ре по­все­днев­но­сти. В пер­вую оче­редь они за­клю­ча­лись в пе­ре­ме­нах в прак­ти­ке чте­ния. На про­тя­же­нии 18 в. зна­чи­тель­но воз­рос­ла гра­мот­ность на­се­ле­ния (во Фран­ции, напр., до 47% сре­ди муж­чин и до 27% сре­ди жен­щин), бы­ст­ро рос­ло и ко­ли­че­ст­во пе­чат­ной про­дук­ции, б.ч. ко­то­рой за­ни­ма­ла свет­ская и ху­дож. лит-ра. Из­ме­нил­ся фор­мат книг – их мож­но бы­ло чи­тать не толь­ко за сто­лом, но и во вре­мя про­гул­ки, в до­ро­ге и т.д. К чте­нию при­об­щи­лись но­вые со­ци­аль­ные слои – ре­мес­лен­ни­ки, слу­ги, кре­сть­я­не. Во 2-й пол. 18 в. ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лись об­ществ. чи­таль­ни, где мож­но бы­ло по­лу­чить га­зе­ты и жур­на­лы, под­пис­ка на ко­то­рые стои­ла до­ро­го, вос­поль­зо­вать­ся спра­воч­ни­ка­ми, сло­ва­ря­ми, аль­ма­на­ха­ми, по­зна­ко­мить­ся со зло­бо­днев­ны­ми но­вин­ка­ми. Поя­ви­лась воз­мож­ность брать кни­ги на вре­мя на дом. Кар­ди­наль­но из­ме­нил­ся ка­че­ст­вен­ный со­став пе­чат­ной про­дук­ции – рез­ко воз­рос­ла до­ля пе­рио­ди­ки. Ес­ли в пер­вое де­ся­ти­ле­тие 18 в. вы­хо­ди­ло 40 франц. и 64 нем. пе­рио­дич. из­да­ния, то в 1770-х гг. со­от­вет­ст­вен­но 188 и 718, в сле­дую­щее де­ся­ти­ле­тие 1225 и 2277. Раз­ви­тие кни­го­пе­ча­та­ния и пе­рио­ди­ки ста­ло за­ло­гом ши­ро­ко­го рас­про­стра­не­ния идей, бла­го­да­ря че­му сло­жи­лась но­вая со­ци­аль­ная ре­аль­ность – об­ществ. мне­ние, т.е. кол­лек­тив­ные су­ж­де­ния, фор­ми­рую­щие­ся вне сфе­ры, под­кон­троль­ной пра­ви­тель­ст­ву, и ока­зы­ваю­щие влия­ние на про­цесс при­ня­тия по­ли­тич. ре­ше­ний. Но­вые идеи ста­ли пред­ме­том дис­кус­сии. По­яв­ля­лось боль­шое ко­ли­чест­во мест, где лю­ди мог­ли об­ме­ни­вать­ся мне­ния­ми о разл. ас­пек­тах об­ществ. и ду­хов­ной жиз­ни, – ака­де­мии, чи­та­тель­ские клу­бы, ин­тел­лек­ту­аль­ные круж­ки, лит. са­ло­ны, ка­фе и т.д. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ной фор­мой ин­тел­лек­ту­аль­ных со­об­ществ бы­ли ма­сон­ские ло­жи (см. Ма­сон­ст­во). Чле­ны этих со­об­ществ под­дер­жи­ва­ли по­сто­ян­ные кон­так­ты ме­ж­ду со­бой, ве­ли ре­гу­ляр­ную пе­ре­пис­ку с чле­на­ми ана­ло­гич­ных объ­е­ди­не­ний в др. го­ро­дах и стра­нах, что по­зво­ля­ло но­вым иде­ям бо­лее ак­тив­но рас­про­стра­нять­ся в стра­нах Ев­ро­пы и Аме­ри­ки.

Зна­чит. из­ме­не­ния пре­тер­пе­ла и сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния. Со­вер­шен­ст­во­ва­лись учеб­ные за­ве­де­ния – кол­ле­гии, пан­сио­ны. Во 2-й пол. 18 в. на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние гос. сис­те­мы нар. школ, при­чём пре­ж­де все­го в мно­го­на­цио­наль­ных го­су­дар­ст­вах (Прус­сия, им­пе­рия Габс­бур­гов, Рос­сия). Ари­сто­кра­тия пред­по­чи­та­ла да­вать сво­им де­тям до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, для пред­ста­ви­те­лей обед­нев­шей зна­ти соз­да­ва­лись спе­ци­аль­ные, ча­ще все­го во­ен­ные, учеб­ные за­ве­де­ния.

Раз­ли­чия со­ци­аль­но-эко­но­мич. ус­ло­вий и нац. тра­ди­ций обу­сло­ви­ли спе­ци­фи­ку П. в раз­ных стра­нах.

Влия­ние на П. в Анг­лии и Шот­лан­дии ока­за­ли из­ме­не­ния в об­лас­ти со­ци­аль­но-эко­но­мич. раз­ви­тия, ре­во­лю­ции 17 в. и со­цио­куль­тур­ные сдви­ги 17– 18 вв. Боль­шое зна­че­ние име­ло ран­нее раз­ви­тие пар­ла­мен­та­риз­ма с при­су­щи­ми ему пра­во­вы­ми спо­со­ба­ми по­ли­тич. борь­бы и раз­ре­ше­ния об­ществ. про­ти­во­ре­чий, а так­же от­но­си­тель­но вы­со­кий уро­вень куль­тур­но­го и по­ли­тич. про­све­ще­ния ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния. На ха­рак­тер англ. П. по­влия­ли так­же его взаи­мо­от­но­ше­ния с ре­ли­ги­ей и Цер­ко­вью. Вид­ные дея­те­ли П. при­дер­жи­ва­лись дог­ма­тов хри­сти­ан­ст­ва, че­му спо­соб­ст­во­ва­ла по­зи­ция Анг­ли­кан­ской церк­ви , не про­ти­во­пос­тав­ляв­шей се­бя П. и от­ве­чав­шей его стрем­ле­нию к ве­ро­тер­пи­мо­сти, что по­зво­ля­ло со­хра­нять из­вест­ное рав­но­ве­сие ме­ж­ду тра­диц. цен­но­стя­ми, хра­ни­те­лем ко­то­рых вы­сту­па­ла Цер­ковь, и но­ва­тор­ски­ми, ко­то­рые не­сло П. Англ. про­све­ти­те­ли ред­ко кри­ти­ко­ва­ли Цер­ковь и хри­сти­ан­ст­во, ис­клю­че­ни­ем яв­лял­ся Дж. То­ланд.

По­ли­тич. про­грам­му англ. П. сфор­му­ли­ро­вал в осн. чер­тах Дж. Локк. «Слав­ная ре­во­лю­ция» 1688 и при­ня­тый в 1689 Билль о пра­вах в зна­чит. сте­пе­ни ре­ши­ли про­бле­му эман­си­па­ции об­ще­ст­ва от го­су­дар­ст­ва, по­это­му англ. про­све­ти­те­ли, дав тео­ре­тич. обос­но­ва­ние про­изо­шед­шим из­ме­не­ни­ям, в даль­ней­шем не уде­ля­ли боль­шо­го вни­ма­ния по­ли­ти­ке, а со­сре­до­то­чи­лись на про­бле­мах ве­ро­тер­пи­мо­сти и свет­ской эти­ки. На­це­лен­ность англ. П. на прак­тич. де­ла от­ра­зи­ла его эти­ка, стре­мив­шая­ся со­гла­со­вать хри­сти­ан­ские ус­та­нов­ки с ин­ди­ви­дуа­лиз­мом. Про­воз­гла­шая выс­шей це­лью сча­стье че­ло­ве­ка и вы­сту­пая в за­щи­ту ин­ди­ви­ду­аль­ных прав, сво­бод и ча­ст­но­го ин­те­ре­са, англ. про­све­ти­те­ли не­ред­ко при­хо­ди­ли к мо­раль­но­му оп­рав­да­нию эго­из­ма. Та­кую эти­ку ра­зум­но­го эго­из­ма пред­став­ля­ли Б. Ман­де­виль и И. Бен­там. В ус­ло­ви­ях бы­ст­ро­го тех­нич. про­грес­са и воз­рас­тав­ше­го эко­но­мич. мо­гу­ще­ст­ва Анг­лии П. в нач. 18 в. был свой­ст­вен со­ци­аль­ный оп­ти­мизм. Боль­шой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лось уче­ние о все­об­щей гар­мо­нии (А. Шеф­тс­бе­ри и др.). Про­све­ти­те­ли про­слав­ля­ли эко­но­мич. про­цве­та­ние, па­фос по­ко­ре­ния при­ро­ды, пред­при­им­чи­во­го че­ло­ве­ка, не те­ряю­ще­го при­сут­ст­вия ду­ха в са­мых тя­жё­лых об­стоя­тель­ст­вах. Д. Де­фо пер­вым пред­ста­вил со­вре­мен­но­го ему бур­жуа как «ес­те­ст­вен­но­го че­ло­ве­ка». Од­на­ко по­доб­ный оп­ти­мизм раз­де­ля­ли не все про­све­ти­те­ли. Со­глас­но Дж. Свиф­ту («Пу­те­ше­ст­вие Гул­ли­ве­ра»), в ре­аль­ном об­ще­ст­ве не су­ще­ст­ву­ет ни гар­мо­нии, ни доб­ро­де­те­ли. Борь­ба двух про­ти­во­по­лож­ных тен­ден­ций про­ни­зы­ва­ет ро­ма­ны Г. Фил­дин­га: идеа­ли­зи­ро­ван­ный «ес­те­ст­вен­ный че­ло­век» с его доб­ро­де­те­ля­ми одер­жи­ва­ет верх над си­ла­ми эго­из­ма и свое­ко­ры­стия. В ро­ма­нах Т. Смол­лет­та не доб­ро­та, а эго­изм, бес­прин­цип­ность, жад­ность вы­сту­па­ют как гл. свой­ст­ва че­ло­ве­че­ской при­ро­ды. Вме­сте с тем про­све­ти­те­ли пы­та­лись вы­ра­бо­тать спо­со­бы со­циа­ли­за­ции эго­из­ма. Их уси­лия­ми бы­ла соз­да­на ра­бо­таю­щая мо­дель ра­цио­наль­но­го ти­па жиз­нен­но-прак­тич. от­но­ше­ний ме­ж­ду людь­ми, со­глас­но ко­то­рой од­ним из важ­ней­ших этич. ка­честв че­ло­ве­ка счи­та­лась его спо­соб­ность к об­ще­нию, взаи­мо­дей­ст­вию с др. людь­ми (член­ст­во в клу­бах, ма­сон­ских ло­жах, по­ли­тич. со­б­ра­ни­ях и т.д.).

Шотл. про­све­ти­те­ли, соз­на­вая не­воз­мож­ность до­бить­ся воз­вра­ще­ния не­за­ви­си­мо­сти по­сле за­клю­че­ния унии с Анг­ли­ей в 1707, при­зы­ва­ли со­сре­до­то­чить­ся на раз­ви­тии эко­но­ми­ки и куль­ту­ры сво­ей стра­ны. Э. Флет­чер, Д. Юм, А. Смит и др. мыс­ли­те­ли бо­лее ши­ро­ко тол­ко­ва­ли ус­ло­вия реа­ли­за­ции нравств. сво­бо­ды и гражд. доб­ле­сти, до­ка­зы­вая, что это­го мож­но дос­тиг­нуть уча­сти­ем в хо­зяйств. и об­ществ. дея­тель­но­сти, ин­тел­лек­ту­аль­ных за­ня­ти­ях ра­ди бу­ду­ще­го про­цве­та­ния ро­ди­ны.

П. во Фран­ции ис­пы­та­ло силь­ное влия­ние кар­те­зи­ан­ст­ва, англ. фи­ло­со­фии 17 в. и твор­че­ст­ва франц. мо­ра­ли­стов 17 в. (Ж. де Лаб­рюй­ер, Ф. де Ла­рош­фу­ко и др.). В то же вре­мя воз­никно­ве­ние но­вых идей бы­ло вы­зва­но за­про­са­ми ари­сто­кра­тич. об­ще­ст­ва, ощу­тив­ше­го боль­шую сво­бо­ду по­сле смер­ти Лю­до­ви­ка XIV. Про­све­ти­те­ли за­им­ст­во­ва­ли у не­го са­лон­ную фор­му об­ще­ния. Не­ко­то­рые из них са­ми уст­раи­ва­ли са­ло­ны (К.А. Гель­ве­ций, П.А. Голь­бах), дру­гих – не­знат­но­го про­ис­хо­ж­де­ния (Воль­тер, Д. Дид­ро, Ж.Ж. Рус­со) – ра­душ­но при­ни­ма­ли в до­мах ари­сто­кра­тов. Франц. про­све­ти­те­ли, в от­ли­чие от анг­лий­ских, бы­ли склон­ны к от­вле­чён­но­му тео­ре­ти­зи­ро­ва­нию. Их в боль­шей сте­пе­ни при­вле­ка­ли тео­ре­тич. сме­лость, ори­ги­наль­ная фор­ма вы­ра­же­ния идеи, не­же­ли воз­мож­ность во­пло­ще­ния этой идеи на прак­ти­ке. Стрем­ле­ние к бо­лее не­фор­маль­но­му об­ще­нию с еди­но­мыш­лен­ни­ка­ми по­ро­ди­ло но­вый вид объ­е­ди­не­ния – круж­ки по ин­те­ре­сам (фи­ло­соф­ские, на­уч­ные, ли­те­ра­тур­ные; напр., кру­жок эн­цик­ло­пе­ди­стов, в ко­то­рый вхо­ди­ли Дид­ро, Голь­бах, Гель­ве­ций, М.Ж. Кон­дор­се и др., уча­ст­во­вав­шие в соз­да­нии «Эн­цик­ло­пе­дии»). На­хо­дясь в оп­по­зи­ции, б.ч. франц. про­све­ти­те­лей бы­ла ли­ше­на воз­мож­но­сти ис­пы­тать се­бя прак­тич. де­ла­ми. Их от­ли­ча­ла склон­ность к идеа­ли­за­ции ми­нув­ших эпох, осо­бен­но рес­пуб­ли­кан­ско­го строя ан­тич­но­сти (Рус­со). Един­ст­вен­ной груп­пой про­све­ти­те­лей, ко­то­рые смог­ли при­ме­нить на прак­ти­ке свои идеи, ста­ли фи­зио­кра­ты (Ф. Ке­нэ, А.Р.Ж. Тюр­го). К этой груп­пе эко­но­ми­стов при­слу­ши­ва­лись пра­ви­тельств. кру­ги, в 1774 Тюр­го был на­зна­чен ге­не­раль­ным кон­тро­лё­ром фи­нан­сов. Зна­чит. влия­ние на франц. П. ока­зал его кон­фликт с гал­ли­кан­ской Цер­ко­вью (см. Гал­ли­кан­ст­во), не до­пус­кав­шей ком­про­мис­са в от­но­ше­нии цер­ков­ных догм и осу­ще­ст­в­ляв­шей жё­ст­кую цен­зу­ру. Осу­ж­дая суе­ве­рия и кри­ти­куя Цер­ковь, мн. про­све­ти­те­ли (Ш.Л. Мон­тес­кьё, Воль­тер) не ста­ви­ли под со­мне­ние хри­сти­ан­скую ре­ли­гию в це­лом, видя в ней «уз­ду, не­об­хо­ди­мую для на­ро­да». Рус­со при­зы­вал очи­стить хри­сти­ан­ст­во от суе­ве­рий и об­ря­до­вой сто­ро­ны. В то же вре­мя су­ще­ст­во­ва­ло те­че­ние, ко­то­рое от­вер­га­ло ре­ли­гию, про­по­ве­до­ва­ло ма­те­риа­лизм (Гель­ве­ций, Голь­бах, Дид­ро) и от­ри­ца­ло су­ще­ст­во­ва­ние Бо­га. Во 2-й пол. 18 в. во франц. П. про­изош­ла диф­фе­рен­циа­ция. Не­смот­ря на не­из­мен­ность осн. цен­но­стей, часть про­све­ти­те­лей, раз­оча­ро­вав­шись в спе­ку­ля­тив­ной фи­ло­со­фии, об­ра­ти­лась к ак­ту­аль­ным про­бле­мам со­ци­аль­но­го и эко­но­мич. раз­ви­тия (Тюр­го, Ж. Нек­кер, А. Ла­ву­а­зье). Дру­гие (в ча­ст­но­сти, Рус­со), отой­дя от ра­цио­на­ли­стич. ме­то­да по­зна­ния и про­воз­гла­шая це­лью очи­ще­ние нра­вов, об­ра­ти­лись к сен­суа­лиз­му и соз­да­нию про­ек­тов иде­аль­но­го об­ществ. строя. Со­глас­но Рус­со, по­след­ст­вия про­грес­са про­ти­во­ре­чи­вы – по ме­ре раз­вития ци­ви­ли­за­ции усу­губ­ля­ет­ся не­ра­вен­ст­во. Рус­со при­над­ле­жит раз­ра­бот­ка тео­рии о нар. су­ве­ре­ни­те­те, со­глас­но ко­то­рой на­род об­ла­да­ет выс­шей вла­стью и име­ет пра­во сме­щать лю­бых долж­но­ст­ных лиц. Со­ци­аль­ный и по­ли­тич. иде­ал Рус­со имел яр­ко вы­ра­жен­ные чер­ты уто­пии, свой­ст­вен­ной фи­ло­со­фии франц. П. От­ход от хри­сти­ан­ской тра­ди­ции и ут­вер­жде­ние куль­та че­ло­ве­че­ско­го ра­зу­ма спо­соб­ст­во­ва­ли воз­ник­но­ве­нию разл. про­ек­тов иде­аль­но­го об­ществ. строя (Г. Маб­ли, Ж. Ме­лье и др.). Пред­ста­ви­те­ли т.н. вы­со­ко­го П. (Воль­тер, Дид­ро и др.), ин­тег­ри­ро­ван­ные в об­ще­ст­во «ста­ро­го по­ряд­ка», не при­зы­ва­ли к нис­про­вер­же­нию су­ще­ст­вую­ще­го строя. Од­на­ко к кон. 18 в. поя­ви­лось но­вое по­коле­ние – пред­ста­ви­те­ли т.н. низ­ко­го П. (Ж.П. Брис­со, Ж.П. Ма­рат и др.), же­лав­шие так­же под­нять­ся по со­ци­аль­ной ле­ст­ни­це бла­го­да­ря лит. та­лан­ту, но не су­мев­шие это­го сде­лать по ря­ду при­чин (не­раз­ви­тость книж­но­го рын­ка, от­сут­ст­вие по­кро­ви­те­лей и т.д.). В этой сре­де идеи «вы­со­ко­го П.» при­ни­ма­ли уп­ро­щён­ный вид, дос­туп­ный для мас­сово­го вос­при­ятия. В пред­две­рии ре­во­лю­ции во франц. П. рас­про­стра­ни­лась идея нравств. воз­ро­ж­де­ния об­ще­ст­ва по­ли­тич. ме­то­да­ми – нар. вос­ста­ни­ем, ого­су­дар­ст­вле­ни­ем ши­ро­ких сфер об­ществ. жиз­ни и т.д., что вме­сте с иде­ей Рус­со о на­ро­де-су­ве­ре­не бы­ло впо­след­ст­вии ис­поль­зо­ва­но для обос­но­ва­ния яко­бин­ско­го тер­ро­ра.

Осо­бен­но­стью П. в Ита­лии стал от­каз от тео­ре­ти­зи­ро­ва­ния и на­це­лен­ность на ре­ше­ние кон­крет­ных за­дач, гл. обр. в сфе­ре эко­но­ми­ки и юрис­пру­ден­ции. Осо­бый ин­те­рес итал. про­све­ти­те­лей вы­зы­ва­ли во­про­сы эко­но­ми­ки, ра­цио­наль­но­го ве­де­ния хо­зяй­ст­ва, фи­нан­со­вой по­ли­ти­ки го­су­дар­ст­ва. В Не­апо­ле бы­ла уч­ре­ж­де­на пер­вая в ми­ре ка­фед­ра по­ли­тич. эко­но­мии – её воз­гла­вил А. Дже­но­ве­зи. Боль­шое влия­ние на про­све­ти­тель­скую мысль Ев­ро­пы и Сев. Аме­ри­ки ока­за­ла кни­га Ч. Бек­ка­риа «О пре­сту­п­ле­ни­ях и на­ка­за­ни­ях», от­ри­цав­шая смерт­ную казнь и тре­бо­вав­шая про­пор­цио­наль­но­сти на­ка­за­ния пре­сту­п­ле­нию.

Спе­ци­фи­ку П. в Гер­ма­нии оп­ре­де­ли­ли по­ли­тич. раз­дроб­лен­ность, кня­же­ский аб­со­лю­тизм, при­няв­ший ха­рак­тер ти­ра­нии, а так­же сла­бое эко­но­мич. раз­ви­тие герм. зе­мель. Од­ной из осо­бен­но­стей герм. П. ста­ло то, что час­то ини­циа­ти­ва об­су­ж­де­ния но­вых идей ис­хо­ди­ла от пра­ви­те­ля (напр., в Прус­сии во вре­мя прав­ле­ния Фрид­ри­ха II Ве­ли­ко­го, в Ав­ст­рии во вре­ме­на Ма­рии Те­ре­зии и Иоси­фа II). В свя­зи с этим его от­ли­ча­ло осо­бое вни­ма­ние к про­бле­мам куль­ту­ры, нау­ки, фи­ло­со­фии, а не к прак­тич. во­про­сам по­ли­ти­ки и эко­но­ми­ки. Нем. про­све­ти­те­ли не от­ри­ца­ли со­ци­аль­ную роль Церк­ви и охот­но со­труд­ни­ча­ли со свет­ски­ми вла­стя­ми в про­ве­де­нии по­ли­ти­ки ре­форм. Это объ­яс­ня­лось во мно­гом со­ци­аль­ным ста­ту­сом но­си­те­лей но­вых идей, ка­ко­вы­ми бы­ли в осн. дво­ряне, чи­нов­ни­че­ст­во и др. со­ци­аль­ные груп­пы, тес­но свя­зан­ные с го­су­дар­ст­вом и за­ви­си­мые от не­го. Гос. служ­ба для них яв­ля­лась осн. ка­на­лом по­вы­ше­ния со­ци­аль­но­го ста­ту­са, ис­точ­ни­ком до­хо­да, для её по­лу­че­ния бы­ло не­об­хо­ди­мо со­от­вет­ст­вую­щее об­ра­зо­ва­ние и вос­пи­та­ние. Кро­ме лич­ных мо­ти­вов, про­све­ти­те­лей свя­зы­ва­ли с го­су­дар­ст­вом ре­лиг. и фи­лос. тра­ди­ции. Идеи ес­те­ст­вен­но­го пра­ва и об­ществ. до­го­во­ра ужи­ва­лись в по­ли­тич. тео­ри­ях нем. про­све­ти­те­лей с апо­ло­ги­ей аб­со­лю­тиз­ма (С. Пу­фен­дорф, К. То­ма­зий, Х. Вольф). В их кон­цеп­ци­ях мо­нарх вы­сту­пал един­ст­вен­ным тол­ко­ва­те­лем и про­вод­ни­ком ес­те­ст­вен­но­го пра­ва, за­щит­ни­ком бла­га под­дан­ных, га­ран­том ми­ра и спра­вед­ли­во­сти в го­су­дар­ст­ве. Вме­сте с тем с кон. 1750-х гг. уси­ли­лась кри­ти­ка по­ли­тич. строя (напр., Г.Э. Лес­синг с его об­ли­че­ни­ем феод. ти­ра­нии и ре­лиг. не­тер­пи­мо­сти). Од­ной из гл. фи­гур нем. П. стал И.Г. Гер­дер, ут­вер­ждав­ший един­ст­во ис­то­рич. про­цес­са и от­стаи­вав­ший прин­цип ес­теств. эво­лю­ции. С рос­том во Фран­ции с 1780-х гг. ан­ти­кле­ри­каль­но­го и по­ли­тич. ра­ди­ка­лиз­ма в Гер­ма­нии ста­ла уси­ли­вать­ся кри­ти­ка про­све­ти­тель­ско­го ра­цио­на­лиз­ма и уни­вер­са­лиз­ма, что сви­де­тель­ст­во­ва­ло о кри­зи­се нем. П. В этих ус­ло­ви­ях сфор­ми­ро­ва­лись ре­во­люц.-де­мо­кра­тич. идео­ло­гия (нем. «яко­бин­цы» – Г. Фор­стер, В.Л. Векр­лин, А. Реб­ман) и т.н. вей­мар­ский клас­си­цизм Гё­те и Ф. Шил­ле­ра (вей­мар­ско­го пе­рио­да их жиз­ни), уст­ре­мив­ших свои по­ис­ки в сто­ро­ну гу­ма­ни­стич. мо­ра­ли, эс­те­тич. вос­пи­та­ния как сред­ст­ва раз­ре­ше­ния про­ти­во­ре­чий куль­ту­ры и ис­то­рии. В нем. про­све­ти­тель­ской мыс­ли впер­вые был по­став­лен во­прос о са­мой су­ти П. С вы­сту­п­ле­ния М. Мен­дель­со­на «Что та­кое Про­све­ще­ние» в 1784 на­ча­лась дис­кус­сия, в ко­то­рой при­ня­ли уча­стие Гер­дер, И. Кант и др. Со­глас­но Кан­ту, П. за­клю­ча­лось в рас­кре­по­ще­нии лю­дей пу­тём по­лу­че­ния зна­ния, спо­соб­но­сти мыс­лить, не под­чи­ня­ясь ав­то­ри­те­ту ду­хов­ных или свет­ских вла­стей.

В Ис­па­нии П. но­си­ло по преи­му­щест­ву уме­рен­ный ха­рак­тер (П.Р. Кам­по­ма­нес, Г.М. де Хо­ве­лья­нос), что в боль­шей сте­пе­ни спо­соб­ст­во­ва­ло фор­ми­ро­ва­нию исп. ва­ри­ан­та про­све­щён­но­го аб­со­лю­тиз­ма.

С сер. 18 в. но­вые идеи ста­ли рас­про­стра­нять­ся в Се­вер­ной Аме­ри­ке (сев.- амер. ко­ло­ни­ях Ве­ли­ко­бри­та­нии). Амер. про­све­ти­те­лей (Франк­лин, Т. Джеф­фер­сон , Т. Пейн) ин­те­ре­со­ва­ли в пер­вую оче­редь про­бле­мы по­ли­ти­ки, что бы­ло обу­слов­ле­но борь­бой за не­за­ви­си­мость и на­шло от­ра­же­ние в обос­но­ва­нии пра­ва на­ро­да на рас­тор­же­ние об­ществ. до­го­во­ра с пра­ви­те­лем-ти­ра­ном.

В кон. 18 – нач. 19 вв. идеи П. ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лись в Ла­тин­ской Аме­ри­ке. Х.Б. Ди­ас де Га­мар­ра (Но­вая Ис­па­ния) от­стаи­вал при­тя­за­ния ра­зу­ма на объя­сне­ние яв­ле­ний ми­ра. С. Род­ри­гес (Ве­не­суэ­ла) го­ря­чо про­па­ган­ди­ро­вал кон­цеп­ции Ж.Ж. Рус­со. Шко­лу эн­ци­кло­пе­ди­стов про­шёл А. Бе­льо. Вос­пи­тан­ные на иде­ях П. С. Бо­ли­вар, А. На­ри­ньо и др. воз­гла­ви­ли Вой­ну за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке.

У на­ро­дов Цен­траль­ной, Юго- Вос­точ­ной и Вос­точ­ной Ев­ро­пы на идео­ло­гию П. боль­шое влия­ние ока­зы­ва­ла борь­ба за нац. ос­во­бо­ж­де­ние. Для неё был ха­рак­те­рен син­тез нац.-пат­рио­тич. тра­ди­ций с идея­ми, за­им­ст­во­ван­ны­ми у зап.-ев­роп. про­све­ти­те­лей. Наи­бо­лее яр­кое про­яв­ле­ние П. в этом ре­гио­не на­хо­ди­ло в фи­ло­ло­гии (за­щи­та нац. язы­ка) и в ис­то­рич. нау­ке (раз­ра­бот­ка нац. ис­то­рии, идея ис­то­рич. общ­но­сти сла­вян – у слав. на­ро­дов). В Поль­ше П. во 2-й пол. 18 – нач. 19 вв. бы­ло тес­но свя­за­но с нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ни­ем. Во гла­ве польск. П. стоя­ли на­хо­див­шие­ся под влия­ни­ем франц. про­све­ти­те­лей Г. Кол­лон­тай, С. Ста­шиц – ан­ти­кле­ри­ка­лы, ма­те­риа­ли­сты, про­тив­ни­ки со­слов­но­го строя и кре­по­ст­но­го пра­ва, про­по­ве­до­вав­шие идеи т.н. поль­ско­го яко­бин­ст­ва, от­стаи­вав­шие прин­ци­пы рав­но­пра­вия на­ций, не­при­кос­но­вен­но­сти нац. су­ве­ре­ни­те­та, ес­те­ст­вен­но­го пра­ва и об­ществ. до­го­во­ра. Гл. фи­гу­рой юж.-слав. П. яв­лял­ся серб. фи­ло­соф-ра­цио­на­лист Д. Об­ра­до­вич, ис­пы­тав­ший влия­ние идей англ. П. Боль­шое зна­че­ние име­ло твор­че­ст­во и дея­тель­ность сло­вен. по­эта-про­све­ти­те­ля В. Вод­ни­ка, соз­да­те­ля пер­вой сло­вен. га­зе­ты, хорв. пи­са­те­ля-про­све­ти­те­ля М.А. Рель­ко­ви­ча и др. В Венг­рии раз­ви­тие про­све­ти­тель­ских идей свя­за­но с име­на­ми фи­ло­со­фа-ма­териа­ли­ста, пи­са­те­ля, ро­до­на­чаль­ни­ка венг. П. – Д. Беш­шень­си, по­эта В. Чо­ко­наи-Ви­те­за. Круп­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми чеш. П. яв­ля­лись Г. Доб­нер, ис­то­рик Ф.М. Пельцль, а так­же др. пред­ста­вите­ли «Бу­ди­те­лей». В Бол­га­рии П., раз­ви­вав­шее­ся в 19 в., свя­за­но с дея­тель­но­стью И. Се­ли­мин­ско­го, на­хо­див­ше­го­ся под влия­ни­ем франц. и нем. про­све­ти­те­лей.

В Рос­сии, как и в Зап. Ев­ро­пе, П. пред­став­ля­ло со­бой про­цесс ду­хов­ной и ин­тел­лек­ту­аль­ной транс­фор­ма­ции. На­ли­чие родств. черт в рос. и зап.-ев­роп. П. обу­сло­ви­ло сов­па­де­ние осн. идей П. в Рос­сии и на За­па­де, сход­ст­во его про­яв­ле­ний в фи­ло­со­фии, иск-ве, лит-ре и др. фор­мах ду­хов­ной жиз­ни.

Рас­цвет ран­не­го рус. П. от­но­сит­ся к 1760–80-м гг., ко­гда поя­ви­лись про­из­ве­де­ния М.М. Щер­ба­то­ва, И.Н. Бол­ти­на, Н.И. Но­ви­ко­ва, Д.И. Фон­ви­зи­на, А.Я. По­ле­но­ва, фи­ло­со­фа и пе­ре­во­дчи­ка Я.П. Ко­зель­ско­го («Фи­ло­со­фи­че­ские пред­ло­же­ния», 1768; совр. изд. – 2009), С.Е. Дес­ниц­ко­го, пе­ре­во­ды со­чи­не­ний Воль­те­ра, пуб­ли­ко­вав­шие­ся И.Г. Рах­ма­ни­но­вым (1780-е гг.), и др. Пер­вые рус. про­све­ти­те­ли воз­ла­га­ли на­де­ж­ды на «про­све­щён­но­го мо­нар­ха», спра­вед­ли­вые за­ко­ны, ос­но­ван­ные на ес­те­ст­вен­ном пра­ве, смяг­че­ние нра­вов в ре­зуль­та­те рас­про­стра­не­ния об­ра­зо­ва­ния и пра­виль­но­го вос­пи­та­ния; вы­сту­па­ли за про­бу­ж­де­ние нац. са­мо­соз­на­ния и дос­то­ин­ст­ва лич­но­сти, за пат­рио­тизм, рав­но чу­ж­дый и нац. спе­си, и «чу­же­бе­сию». Осу­ж­да­лись по­ме­щи­чье «жес­то­ко­сер­дие», не­ве­же­ст­во, гру­бость нра­вов как ре­зуль­тат рас­тле­ваю­ще­го влия­ния кре­по­ст­нич. от­но­ше­ний. Иде­ал рус. про­све­ти­те­ля – гу­ман­ный, об­ра­зо­ван­ный, вни­ма­тель­ный к сво­им кре­сть­я­нам дво­ря­нин, та­кой как пер­со­на­жи ко­ме­дии Д.И. Фон­ви­зи­на «Не­до­росль» Ста­ро­дум и Прав­дин. Про­све­ти­те­ли уде­ля­ли осо­бое вни­ма­ние ор­га­ни­за­ции вос­пи­та­ния юно­ше­ст­ва и сбо­ру для это­го ма­те­ри­аль­ных по­жерт­во­ва­ний, ос­но­ва­ли Учи­тель­скую (Пе­да­го­ги­че­скую) (1779–86) и Пе­ре­во­дче­скую (Фи­ло­ло­ги­че­скую) (1782–86) се­ми­на­рии, Со­б­ра­ние уни­вер­си­тет­ских пи­том­цев (1781–89) и «Дру­же­ское учё­ное об­ще­ст­во» (1782–86) при Моск. ун-те; на ни­ве про­све­ще­ния осо­бен­но вы­де­лял­ся И.Г. Шварц.

Боль­шин­ст­во рус. про­све­ти­те­лей вхо­ди­ли в тай­ные ма­сон­ские ло­жи, часть из них про­яв­ля­ла по­ли­тич. ак­тив­ность. Это на­сто­ро­жи­ло имп. Ека­те­ри­ну II, со­сто­яв­шую в пе­ре­пис­ке со мн. ев­роп. про­све­ти­те­ля­ми и про­слыв­шую сре­ди них «муд­ре­цом на тро­не». В кон. 1770-х гг. она уда­ли­ла ряд вид­ных ма­со­нов-про­све­ти­те­лей из сто­ли­цы в Мо­ск­ву, а в 1782 ут­вер­ди­ла Ус­тав бла­го­чи­ния, за­пре­щав­ший дея­тель­ность в Рос­сии лю­бых тай­ных об­ществ. Цен­зур­ным за­пре­там и ис­ка­же­ни­ям под­вер­глась дис­сер­та­ция Д.С. Анич­ко­ва о про­ис­хо­ж­де­нии ре­ли­гии («Раз­су­ж­де­ние из на­ту­раль­ной бо­го­сло­вии о на­ча­ле и про­из­ше­ст­вии на­ту­раль­на­го бо­го­по­чи­та­ния» [1769]), Н.И. Но­ви­ков был за­клю­чён в Шлис­сель­бург­скую кре­пость. А.Н. Ра­ди­щев, ав­тор кн. «Пу­теше­ст­вие из Пе­тер­бур­га в Мо­ск­ву» (1790), фак­ти­че­ски явив­ший­ся ро­до­на­чаль­ни­ком ре­во­люц. на­прав­ле­ния в рус. П., вы­слан в Си­бирь. На­сле­дие ев­роп. и рус. про­све­ти­те­лей ока­за­ло ог­ром­ное влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние ми­ро­воз­зре­ния де­ка­бри­стов.

За­вер­ше­ние эпо­хи П. ча­сто свя­зы­ва­ет­ся с Франц. ре­во­лю­ци­ей 18 в., по­сколь­ку идеи про­све­ти­те­лей, спо­соб­ст­во­вав­шие оп­рав­да­нию яко­бин­ско­го тер­ро­ра, ста­ли вос­при­ни­мать­ся с на­сто­ро­жен­но­стью. Од­на­ко пред­при­ни­мав­шие­ся пос­ле раз­гро­ма на­по­лео­нов­ской Фран­ции по­пыт­ки ре­став­ра­ции ста­рых по­ряд­ков не смог­ли пе­ре­черк­нуть важ­ней­шие за­вое­ва­ния П., свя­зан­ные с ра­цио­на­ли­за­ци­ей и се­ку­ля­ри­за­ци­ей мыс­ли, бур­ным раз­ви­ти­ем ес­тест­вен­ных и об­ществ. на­ук, из­ме­не­ния­ми в ду­хов­ной куль­ту­ре и пов­се­днев­ной жиз­ни. Взгля­ды про­све­ти­те­лей лег­ли в ос­но­ву идео­ло­гии ли­бе­ра­лиз­ма, ис­поль­зо­ва­лись для обос­но­ва­ния Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 иБель­гий­ской ре­во­лю­ции 1830, ока­за­ли влия­ние на по­ли­ти­ку мн. ев­роп. го­су­да­рей в 1-й пол. 19 в.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)