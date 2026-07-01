ПРОСОДИЯ

ПРОСОДИЯ - раздел стиховедения, содержащий классификацию метрически значимых звуковых элементов языка.

В мет­ри­че­ском сти­хо­сло­же­нии просодия определяет, какие слоги считаются долгими и краткими («по природе», «по положению» и так далее); в силлабическом стихосложении - какие гласные являются слогообразующими и неслогообразующими (в дифтонгах, на стыке слов и так далее); в силлаботоническом стихосложении - какие слоги считаются ударными и безударными (например, в русском стихе односложные слова могут терять ударение, двусложные - нет).

2) В широком смысле иногда употребляется как синоним стиховедения в целом.

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