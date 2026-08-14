ПРОСФОРА
ПРОСФОРА -в древней Церкви приносимые верующими в храм хлеб и вино для совершения Евхаристии, братских трапез и вообще любой дар в пользу Церкви.
Ныне в православном обиходе богослужебный ква́сный пшеничный хлеб круглой формы (славянское просторечное - просвира). Состоит из двух соединённых лепёшек (верхняя меньше нижней), символизирующих Божественную и человеческую природы Иисуса Христа. На верхней части просфора обычно изображается крест с надписью IС ХС NI KA - «Иисус Христос побеждает» (иногда изображается Богородица и другие).
Различаются «служебные» (обычно большого размера) и маленькие, «частные», просфоры (смотрите Проскомидия).
Старообрядцы используют просфоры с иным изображением. Католики латинского обряда (а также англикане и лютеране) для совершения Евхаристии используют хостию (гостию) (от латинского hostia - жертва) - пресный хлеб в виде небольшой лепёшки для последующего причащения духовенства - и облатку (от латинского oblata - приношения) - аналогичный хлеб меньшего размера для последующего причащения мирян. Католики восточного обряда используют кв ́асный хлеб - просфоры.