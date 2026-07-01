ПРОРОКИ

ПРОРОКИ - согласно религиозным представлениям, люди, получающие от божества откровения, в том числе о будущих событиях, и передающие их отдельным людям, определённому сообществу или человечеству в целом.

Феномен пророчества засвидетельствован в разные времена у различных народов - среди предсказателей (смотрите в статье "Гадание"), шаманов (смотрите в статье "Шаманизм") и других (смотрите также " Ора­кул ", " Пи­фия ", " Си­вил­ла )". Преимущественно пророками называют религиозных деятелей Ближневосточного региона в целом или религиозных деятелей, непосредственно относящихся к иу­да­из­му , хри­сти­ан­ст­ву , ис­ла­му .

У народов Древнего Ближнего Востока пророчество, наряду с предсказанием будущего, считалось основным способом узнать волю божества. Наиболее известны пророки из Мари (XVIII век до н.э.), древнеизраильские пророки (XI-VI века до н.э.; смотрите в статье "Пророки библейские"), новоассирийские пророки (VII век до н.э.). Основные термины, обозначавшие пророков Мари, - «махху» (помешанный) и «апилу» (отвечающий). Впадая в экстаз, пророки получали различали откровения (политического, хозяйственного характера), которые записывались и пересылались царю чиновниками. Основным источником сведений о древнеизраильских пророках являются тексты еврейского Священного Писания.

Согласно мусульманскому учению, пророки проповедовали веру в единого Бога и предсказывали явление Мухаммеда, считающегося последним из пророков, названного в Ко­ра­не «печатью пророков» (Коран. 33:40).

В различных религиозных движениях, зародившихся в недрах христианства, ислама или иудаизма (в том числе среди монтанистов, мормонов, пятидесятников, бахаистов, хлыстов), существовали люди, которых единоверцы почитали пророков. Также пророками считались основатели мессианских и синкретических культов, возникших в колониальный период (у африканских народов, индейцев, маори и других).

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