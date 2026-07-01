ПРОРОГАЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ПРОРОГАЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ - оглашение о подсудности дел с участием иностранных лиц.

По общему правилу лица, имеющие до­ми­циль в каком- либо государстве, независимо от их гражданства предъявляют иски в судах этого го­су­дар­ст­ва . Пророгационное соглашение изменяет общее правило о подсудности и определяет по выбору сторон компетентный суд иностранного государства, к юрис­дик­ции которого отнесено разрешение спора. Пророгационное соглашение должно быть выражено явным образом и представлено в письменной форме, в том числе может содержаться в основном договоре сторон, по поводу которого возник спор.

Соглашения о подсудности получили детальную регламентацию в Женевской конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (1956 год), Брюссельской конвенции по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения судебных решений в отношении гражданских и коммерческих споров (1968 год) и Луганской конвенции с одноименным названием (1988 год), причём учреждения, избранные по соглашению сторон, пользуются исключительной подсудностью. При наличии соглашения о передаче спора суд по заявлению ответчика прекращает производство по делу.

В Российской Федерации по делу с участием иностранного лица стороны вправе договориться об изменении подсудности дела (пророгационное соглашение) до принятия его судом к своему производству. Однако подсудность дел с участием иностранных лиц, установленная по некоторым категориям дел, не может быть изменена по соглашению сторон. В частности, к исключительной подсудности судов в Российской Федерации относятся дела: о праве на недвижимое имущество, если имущество находится на территории Российской Федерации; по спорам, возникающим из договора перевозки, если перевозчики находятся на территории Российской Федерации; о расторжении брака российских граждан с иностранными гражданами или лицами без гра­ж­дан­ст­ва , если оба супруга имеют место жительства в Российской Федерации.

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