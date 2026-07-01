ПРЕТОР

Высший гражданский чиновник фемы , фемный судья.

Впервые греческий вариант старой римской должности появился не позднее IX в.: тогда претор выступал в качестве провинциального бюрократа среднего ранга, подчиненного стратигу. В течение Х в. положение претора значительно изменилось. В 920-х гг. в некоторых фемах (в частности, в феме Фессалоника) его роль возросла, и к концу Х в. претор, чаще именовавшийся критом (букв. «судья»), превратился в высшего невоенного чиновника фемы, наделенного судебной властью. В середине XI в. претор уже фактически возглавлял все гражданское управление вверенной ему области, а по статусу был равен стратигу, удержавшему только командование фемным ополчением. В комниновское время и до начала XIII в., несмотря на формальную несхожесть, полномочия претора и сама его служба практически ни чем не отличались от постов дуки (катепана).

C середины X до середины XIV в. существовал претор Константинополя – крупный судейский администратор столицы.

Автор статьи: А. Н. Слядзь