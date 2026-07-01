ПРОПОВЕДЬ

ПРОПОВЕДЬ - жанр христианской религиозной литературы, относящийся к области церковного красноречия, по характеру дидактический; обязательная часть христианского богослужения. Основу христианской проповеди составили гомилетическая традиция иудаизма и позднеантичная риторика; её формирование относится к IV веку н.э.

Различаются следующие формы проповеди: гомилия, или изъяснительная беседа, - объяснение библейского текста, прочитанного за богослужением; слово - последовательно раскрывающее какую-либо тему религиозно-нравственного содержания; речь, восходящая к похвальным речам и речам на освящение храмов; катехизическое поучение, излагающее основы веры и богослужения, объясняющее смысл основных молитв.

Существуют два основных типа классификации проповеди: по характеру и роли в литургическом действе (проповедь на церковные праздники; на отрывки из Евангелий, читаемых за богослужением); по содержанию - богословские, нравственно-практические, произнесённые по случаю и другие.

В Византии становление проповеди связано с деятельностью «великих каппадокийцев» Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, а также Иоанна Златоуста, проповедь которого были переведены на латынь и оказали большое влияние на развитие жанра в целом. Известными проповедниками VI-XIII веков были: Иоанн Дамаскин, Андрей Критский, Феодор Студит, патриарх Константинопольский Фотий, Симеон Новый Богослов, а также император Лев VI Мудрый, оставивший проповедь на праздники Господни и святых. Важнейшие темы, связанные с исихазмом, затронуты в проповедь Григория Паламы.

У истоков западно-европейсокой проповеди стоят свыше Амвросий Медиоланский и блаженный Августин, создавший первое руководство по гомилетике («О христианском учении», 396 год). Выдающимися проповедниками поздней античности были Пётр Хрисолог, свыше Лев I Великий, Цезарий Арльский. Проповеди свыше Григория I Великого, особенно «Гомилии на Евангелия», оказали большое влияние на развитие средневековой гомилетики. Средневековая проповедь произносилась на латинском и на народных языках, но записывалась на латыни (исключение составляет раннесредневековая Англия: два собрания проповедей - «Верчелльские гомилии» и «Бликингские гомилии», записанные не позднее конца X века). В начале IX века в рамках церковной реформы Карла I Великого был создан гомилиарий Павла Диакона - цикл латинских проповедей на каждый день года. С конца XII века создавались руководства по написанию проповедей (artes predicandi Алана Лилльского и другие).

Распространение ересей в эпоху позднего Средневековья привело к увеличению роли проповедей в церковной жизни. Особенно выделялись проповедники монашеских орденов - цистерцианцы (Бернард Клервосский), францисканцы (Антоний Падуанский, Бертольд Регенсбургский), доминиканцы (Мейстер Экхарт, Иоганн Таулер, Джироламо Савонарола).

Реформа средневековой проповеди связана с именем М. Лютера, стремившегося сделать её максимально понятной слушателям. В XVII веке во Франции появляется литературно утончённая проповедь с элементами барочной стилистики (Ж.Б. Боссюэ и другие).

В Древней Руси первыми проповедями стали переводные произведения в составе сборников византийских авторов: «Златоструй» Иоанна Златоуста, «Паренесис» Ефрема Сирина, «Оглашения» Кирилла Иерусалимского, «Лествица»Иоанна Лествичника. Проповедь бытовала в форме как риторически выстроенного торжественного слова, так и неукрашенной беседы. Среди наиболее ранних оригинальных торжественных проповедей: восходящее к посланиям апостола Павла «Слово о Законе и Благодати» берестовского священника, а позднее - митрополита Илариона (между 1037 и 1050 годами); посвящённые важнейшим церковным праздникам слова Кирилла Туровского (1150-1180-е годы).

Старейшим среди дидактических проповедей принято считать «Поучение к братии» (XI века) новгородского архиепископа Луки Жидяты.

К числу памятников учительного красноречия домонгольского периода принадлежат также проповедь игумена Киево-Печерского монаха Феодосия Печерского (содержащие развёрнутые разъяснения относительно поста, терпения, смирения и так далее), новгородского священника Ильи и киевского митрополите Никифора.

В поучениях епископа Владимирского Серапиона (1240-1270-е годы), созданных в течение первых десятилетий после нашествия Батыя, наблюдаются черты как торжественных, так и дидактических проповедей.

Памятником светской учительной литературы Древней Руси является «Поучение» великого киевского князя Владимира Всеволодовича Мономаха (1117 год), ставшее первым на Руси автобиографическим сочинением: обращаясь к наследникам и повествуя им о княжеских добродетелях, Мономах приводит многочисленные примеры из своей жизни.

Яркими образцами публицистической проповеди стали «Соборник» митрополита Даниила, в который вошли 16 поучений, посвящённых обличению ереси, человеческих пороков и астрологии, и трактат о правильном управлении государством «Благохотящим царем правительница» Ермолая-Еразма.

Многочисленные проповеди протопопа Аввакума содержат обличения церковной реформы патриарха Никона и представляют собой эмоциональные беседы «простеца»-проповедника с его «духовными чадами». Авторитетными авторами церковных проповедей признаны Димитрий Ростовский, Стефан Яворский, Феофан Прокопович, Гедеон (Криновский), Симон (Тодорский), Арсений (Мацеевич), Платон (Левшин), Игнатий (Брянчанинов).

Литературной обработкой жанра является «Поучение, говоренное в Духов день иереем Василием» Д.И. Фонвизина (1783 год). В литературе XIX-XX веков попытки секуляризации проповеди имеют, как правило, пародийный или «отстранённый» характер.

2) Аналогичные по назначению произведения в иных религиях и культурах, возникавшие в период становления мировых религий в Европе и Азии в IX-V веках до н.э.: в Индии - буддизм, джайнизм; в Иране - зороастризм; в Израиле - выступление пророков; в Греции - орфики, ионийская философия, пифагореизм, в Китае - Конфуций и Лао-цзы.

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