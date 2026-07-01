ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - один из видов избирательных систем, в соответствии с которой места в представительном органе делятся в пропорциях к числу признанных действительными голосов избирателей, поданных за разные партийные списки кандидатов.

Может быть применена только в многомандатных и общегосударственных избирательных округах (в одномандатном округе или при выборах президента республики её применить нельзя, один мандат в пропорции не делится). Пропорциональная избирательная система используется во многих странах (Австрии, Бельгии, Венгрии, Норвегии, России, Финляндии, Швейцарии и других странах) как единственная или как составная часть смешанной избирательной системы (наряду с другой частью - мажоритарной избирательной системой).

Пропорциональную избирательную систему характеризуют два главных признака: в бюллетене содержатся, как правило, не фамилии кандидатов, а названия партий, и избиратель голосует не за конкретного кандидата, а за партию, блок партий (их список кандидатов); места между партиями распределяются в соответствии с избирательной квотой (эти вычисления делает избирательная комиссия округа или центральная избирательная комиссия в общегосударственном округе).

Избирательная квота может быть вычислена по-разному в зависимости от способа, предусматриваемого избирательной законом данной страны. Самый простой способ вычисления квоты - определение так называемой естественной квоты, или вычисление квоты по методу Т. Хэра (применяется в Нидерландах, России, Румынии, Эстонии и других странах). При использовании этого метода общее количество поданных по много-мандатному округу голосов делится на количество депутатских мест по данному округу (делят количество голосов, полученных партиями, прошедшими заградительный барьер). В некоторых странах (Греции, Люксембурге) применяется способ вычисления искусственной квоты: к делителю (количеству мандатов) прибавляют единицу или две, в результате чего квота получается меньше, а возможность распределить сразу больше мест увеличивается (метод Э. Хагенбах-Бишоффа).

Наряду с вычислением квоты для распределения мандатов, используют и другие способы, в частности метод делителей (метод наибольшей средней). Среди этих методов наиболее распространён метод В. д’Ондта (Болгария, Испания, Польша и другие) - при вычислении квоты голоса, полученные каждой партией (списком), делятся на ряд последовательных целых чисел (делителей) начиная с единицы (обычно бывает достаточно деления на 1, 2, 3, 4 - для округа).

При использовании пропорциональной избирательной системы избиратель, как предполагается, голосует не за отдельную личность, а за программу партии (избирательного блока, объединения). При этом юридически он в равной мере голосует за весь список партии, за всех её кандидатов, а сколько человек и кто будет избран от данной партии, зависит от того, на сколько депутатских мест хватит у партии собранных голосов. Поэтому при голосовании за партию все кандидаты её списка получают равное количество голосов избирателей, но на всех мандатов не хватает. Вопрос о распределении мандатов среди кандидатов от одной партии решается в избирательном законодательстве по-разному. В одних странах существует принцип очерёдности - мандаты получают кандидаты, стоящие в партийном списке впереди, в некоторых странах разрешается преференциальный вотумер.

Идеальных избирательных систем нет, использование пропорциональной избирательной системы тоже несовершенно (расчёт квоты недостаточно точен). Кроме того, возможны искажения системы из-за правил, установленных законом. Например, если при подсчёте голосов разрешается соединять голоса разных партий, заявивших о своём союзе (соединение списков); если используется панашаж (французский panachage - пестрота) - голосование за кандидатов из разных списков; если законом устанавливается заградительный барьер (пункт), при котором партии, не получившие определённого количества голосов избирателей (2% в Дании, 3 - в Испании, 4 - в Болгарии, 5 - в Германии и России, 10% - в Турции), не допускаются к распределению мандатов, хотя бы они были им положены в соответствии с квотой, и эти места переходят к более крупным партиям.

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