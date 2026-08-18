ПРОПОНТИДА (др.-греч. Προποντίς, предморье)

Античное название современного Мраморного моря.

Пропонтида посредством Геллеспонта на западе и Боспора Фракийского на востоке соединяет Эвксинский Понт с Эгейским морем. Геродот определял ее длину в 1 400 стадиев (248 км; в реальности 225), а ширину – в 500 (88 км; в реальности 64) (Hdt. Hist. IV,85); Страбон точно определяет длину, но преувеличивает ширину (Strabo II,5,22). На юге Пропонтиды находятся Кианский (ныне Индшир-лиман) и Ольвианский (ныне Измитский) заливы. Проход судов между морями контролировался Византием и Троей; не исключено, что это послужило истинной причиной Троянской войны.

Основными городами на берегах Пропонтиды являются Византий и Халкедон на Боспоре, Никомедия на восточной части побережья, Селимбрия, Перинф-Гераклея на фракийском побережье, Кизик на юге. Самый большой остров Пропонтиды – Проконнес, ныне Мармара, что дало морю современное название. Принцевы острова – 4 клочка земли – в древности назывались Демонессы. В Пропонтиду на южном побережье впадают реки Граник, Эзеп, Мацеста и Риндак; на северном берегу рек нет. По легенде, аргонавты во время своего путешествия случайно убили царя Кизика, в неразберихе ночного боя приняв его за предводителя своих врагов-пеласгов.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев