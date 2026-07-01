ПРОНЧИЩЕВА ТАТЬЯНА ФЁДОРОВНА

Ранние годы

Татьяна Федоровна Прончищева (Кондырева) родилась около 1713 г. в с. Березово. Отец – стряпчий Ф.С. Кондырев, мать – В.П. Кондырева (Нелюбова). Отец Татьяны Федоровны – сторонник Петра I, участник основания Санкт-Петербурга, строительства верфи для Балтийского флота. За свою усердную службу получил землю на о-ве Котлин, ставшую его наследственным владением.

Отец умер, когда Т.Ф. Прончищевой было три года. После смерти отца местоположение семьи вызывает вопросы. Одни исследователи называют Березово, другие – остров Котлин.

Не сохранилось сведений об образовании Т.Ф. Прончищевой. Считается, что она получила домашнее образование.

Знакомство с мужем и свадьба

Нет однозначного ответа на вопрос о времени знакомства Т.Ф. Прончищевой и ее будущего супруга Василия Васильевича Прончищева. Одни утверждают, что Татьяна Федоровна познакомилась с будущим супругом еще в детстве, ведь имение Кондыревых в Алексино и имение Прончищевых в Березово располагались поблизости друг от друга. По сведениям, будущие супруги познакомились после переезда Кондыревых на о-в Котлин.

20 мая 1733 г. Татьяна Федоровна и Василий Васильевич связали себя узами брака в одном из родовых имений, а в июне перебрались в Москву.

Участие экспедиции

В 1733 г. началась подготовка к Великой Северной экспедиции, план которой придумал В.Й. Беринг. Цели похода: исследовать берега Сибири, Курил, подготовить географическое, этнографическое и геологическое описание территории от оз. Байкал до побережья Тихого океана, разведать морские пути в Японию и Америку. План должны были реализовать 9 групп.

Супруг Татьяны В.В. Прончищев руководил Ленско-Енисейским отрядом, который должен быть изучить берега Северного Ледовитого океана от устья р. Лены до устья р. Енисея. В команде было 50 человек, среди них – С.И. Челюскин, Н. Чекин и, конечно, супруга Т.Ф. Прончищева.

30 июня 1735 г. отряд направился вниз по Лене на "Якутске", прошел близ о-ва Столб и пошел на запад. Была нанесена на карту дельта Лены. После зимовки в устье р. Оленек "Якутск" отправился к устью р. Анабары. В море Лаптевых у северо-восточных берегов п-ова Таймыр группа обнаружила неизвестные о-ва. Их назвали в честь Св. Петра. Открыт и о-в Преображения.

На 77 29' с. ш. "Якутск" зажало льдами и он повернул к проливу Вилькицкого. 29 августа 1736 г. В.В. Прончищев направился в разведку на шлюпке, но в итоге сломал ногу. По возвращении на судно он потерял сознание и умер.

Судьба Татьяны

О судьбе Татьяны известно, что с прибытием 2 сентября 1736 г. в устье р. Оленек она была спущена на берег. 12 сентября по невыясненным обстоятельствам Т.Ф. Прончищева умерла.

Откуда взялась Мария?

Т.Ф. Прончищева была неофициальным участником похода и не упоминалась в рапортах, которые писали В.В. Прончищев, С.И. Челюскин и др. В вахтенном журнале «Якутска» также не сохранилось ее подлинное имя.

В 1913 г. экспедиция Б.А. Вилькицкого назвала бухту на восточном побережье Таймыра в честь Прончищевой. Обозначение на карте «м. Прончищевой» (мыс Прончищевой) в процессе подготовки издания карт эволюционировало в «бухту М. Прончищевой». В 1921 г. буква «М» послужила основанием назвать Т.Ф. Прончищеву Марией. Только в 1983 г. В.В. Богданов установил настоящее имя по документам архива древних актов.