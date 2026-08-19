Промышленная революция в Рос­си́и

Промышленная революция в Рос­си́и — комплекс социально-экономических и культурных изменений, вызванных переходом от ручного способа производства ( мануфактуры ) к машинному (фабрика).

П. р., начавшись в конце 1820‑х, закончилась в 1880‑е. Именно к этому моменту основная масса промышленной продукции уже изготавливалась фабричными паровыми машинами.

Как и в других странах, П. р. началась с крупнейшей отрасли промышленности — текстильной (36 % от общего объема промышленного производства в 1880). Быстрыми темпами развивалось машиностроение. В добывающей промышленности, наряду с угольной, с 1870‑х стала развиваться и нефтяная (при этом доля нефти по объему добычи была выше, чем доля угля).

П. р. быстро шла и на транспорте. Широкое распространение в России получили речные пароходы, вытеснив суда на ручной и конной тяге, а также морские пароходы, частично заменившие парусный флот. С 1860‑х ведущую роль в грузообороте начали играть железнодорожные перевозки (в 1870‑х на их долю приходилось свыше 80 % перевезенных грузов). В сельском хозяйстве в крупных латифундиях началось применение машин, сначала конных, с 1860–1880‑х — паровых.

Широкое распространение получили акционерные общества и торговые дома — это было вызвано необходимостью аккумулировать крупные капиталы для создания и развития современных производств и транспортных предприятий (в 1836 в России было 10 акционерных компаний, в 1861 — уже 128).

В социальном плане П. р. привела к формированию двух новых классов — буржуазии и пролетариата. Уже с 1840‑х в промышленности все большую роль играл наемный труд. Отмена крепостного права в 1861 (см. Крепостного права отмена, в России ) обеспечила появление рынка наемной рабочей силы, а возросшая социальная мобильность и концентрация промышленных предприятий в городах привели к урбанизации (рост городского населения) — с 1863 по 1897 городское население выросло в 2,5 раза. Это, в свою очередь, привело к росту социальной напряженности в городах.

Лит .: Туган-­Барановский М. И. Русская фабрика. М.–Л., 1934; Струмилин С. Г. Очерки экономической истории России. М., 1960; Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало XX в.). Новые подсчеты и оценки. М., 2003. Н. А. Могилевский.