ПРОЛОГ

ПРОЛОГ - вступительная часть литературного произведения, в которой излагаются его общий смысл, основные мотивы или события, предшествовавшие развитию действия.

Мо­жет так­же со­дер­жать эс­те­тическую дек­ла­ра­цию ав­то­ра.

Пролог был ши­ро­ко рас­про­стра­нён в ан­тич­ной дра­ма­тур­гии , в средневековых жан­рах (мис­те­рия, мо­ра­ли­те, миркль), в те­ат­ре эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния . По­сте­пен­но пролог всё бо­лее смы­кал­ся с сю­же­том, ста­но­вясь од­ним из его эле­мен­тов (например, пролог в по­вес­ти Н.В. Го­го­ля «Страш­ная месть»).

Срав­ните "Эпи­лог".

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