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ПРОЛОГ
ПРОЛОГ - вступительная часть литературного произведения, в которой излагаются его общий смысл, основные мотивы или события, предшествовавшие развитию действия.
Может также содержать эстетическую декларацию автора.
Пролог был широко распространён в античной драматургии, в средневековых жанрах (мистерия, моралите, миркль), в театре эпохи Возрождения. Постепенно пролог всё более смыкался с сюжетом, становясь одним из его элементов (например, пролог в повести Н.В. Гоголя «Страшная месть»).
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