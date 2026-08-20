ПРОЛЕТКУЛЬТ
ПРОЛЕТКУЛЬТ - культурно-просветительные и литературно-художественные организации пролетариата, появившиеся после Февральской революции 1917 года.
Охватывали пролетарскую самодеятельность в разных областях искусства, в особенности в литературе и театре. На первом съезде [16 (29) – 19 октября (1 ноября) 1917 года] были объединены во Всероссийский пролеткульт.
По мысли ведущего теоретика пролеткульта - А.А. Богданова, опиравшегося на определение «классовой культуры», сформулированное Г.В. Плехановым, пролетарская культура, созданная исключительно силами рабочего класса без участия крестьянства и интеллигенции, должна была прийти на смену старой «буржуазной культуре».
Наибольшей известностью пользовались поэты А.К. Гастев, В.В. Казин, В.Т. Кириллов, М.П. Герасимов, В.Д. Александровский, Н.Г. Полетаев, основными темами поэзии которых стали прославление пролетария-творца, коллективного труда, мировой революции.
Театры пролеткульта ставили перед собой, как правило, агитационные задачи, используя в постановках приёмы символизма, футуризма, цирковой эксцентриады и другие. Среди наиболее значительных коллективов - возникшие в 1918 году «Арена Пролеткульта» в Петрограде и Центральная театральная студия пролеткульта в Москве (в 1920 году преобразована в 1-й Рабочий театр пролеткульт, где работали С.М. Эйзенштейн, И.А.Пырьев, Э.пролеткульт Гарин, М.М. Штраух и другие).
Формально просуществовав до 1932 года, пролеткульт утратил свою самостоятельность в 1920 году, когда постановлением ЦК РКП от 10 ноября и резолюцией «О пролеткультах» от 1 декабря был подчинён Народному комиссариату просвещения.