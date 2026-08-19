ПРОЛЕТАРИИ (лат. proletarii или capite censi)

Римские граждане, которые по реформе Сервия Туллия не входили в 5 имущественных классов, так как не располагали необходимым для этого имущественным цензом (11 000 ассов или менее этого).

Название происходит от латинского слова proles (потомство), так как единственным их достоянием, которое имело значение для государства, были дети. Другое их обозначение было capite censi, то есть в списках граждан они фигурировали с обозначением только их частноправовой самостоятельности (caput). У Авла Геллия приводятся сведения о том, что эти две категории были различны: пролетарии обладали цензом от 375 до 1500 ассов, а capite censi не имели и 375 ассов (Gell. N. A., XVI, 10). Однако это свидетельство противоречит тому, что все граждане, не располагавшие имущественным цензом 5-го класса, без какого-либо различия в центуриатных комициях составляли одну центурию. Первоначально пролетарии были свободны от налогообложения (tributum) и военной службы, однако позднее они в случае необходимости могли быть зачислены в вооруженные силы, преимущественно гребцами на флоте. В случае поступления на военную службу пролетарий получал от государства оружие. В результате сокращения мелкого крестьянства вследствие многочисленных войн, в которых римляне принимали участие в III-II вв. до н. э., все большее число граждан оказывалось за рамками 5 имущественных классов. Многие пролетарии в поисках источников пропитания составляли клиентеллу влиятельных лиц и занимались оказанием им мелких услуг, а также их поддержкой на выборах. Г. Марий в 107 г. до н. э. впервые набрал в римскую армию волонтеров из числа пролетариев, когда для этого не было чрезвычайной необходимости, установив тем самым прецедент на будущее. Впоследствии комплектование легионов в значительной мере производилось из неимущих слоев гражданского населения. Несмотря на то, что во времена Цицерона пролетарии составляли значительную часть населения Рима, их голоса, по-прежнему, учитывались лишь в одной центурии.

Автор статьи: А.В. Васильев