ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Российский фотограф, один из пионеров цветной фотографии, автор серии цветных снимков дореволюционной России – «Коллекция достопримечательностей Российской империи».

Прокудин-Горский происходил из дворянской семьи. Его прадед Сергей Михайлович Прокудин-Горский – один из первых российских драматургов. Отец, Михаил Николаевич – отставной поручик.

О первых годах жизни Прокудина-Горского известно мало. По некоторым данным он обучался в Александровском лицее, однако информация эта документально не подтверждена. С октября 1886 года по ноябрь 1888 года Прокудин-Горский был слушателем физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. По утверждениям одного из своих биографов Прокудин-Горский в это время обучался у Дмитрия Менделеева , однако данный факт остается неподтвержденным. Осенью 1888 года Прокудин-Горский становится слушателем Императорской военно-медицинской академии, однако после полутора лет занятий оставляет ее и в 1890 году (по утверждению некоторых биографов по протекции отца) поступает на службу в Демидовский Дом призрения трудящихся.

В том же 1890 году он женится на Анне Лавровой, дочери Александра Лаврова, известного металловеда и директора Товарищества Гатчинских колокольных, медеплавильных и сталелитейных заводов. По протекции тестя он входит в состав правления предприятия. В 1890-х Прокудин-Горский увлекается фотографией, делает несколько докладов фотографическому отделу Императорского Российского Технического Общества, а в 1898 году становится его членом. В 1902 году он отправляется в Берлин, где в течение нескольких месяцев обучается в лаборатории профессора Митте, сконструировавшего в 1901 году одну из первых фотокамер для цветной фотосъемки. По возвращению в Петербург Прокудин-Горский начинает использовать аппарат на основе идей Митте, а в 1905 году изобретает особый состав фотоэмульсии, существенно улучшивший цветопередачу.

В это же время Прокудин-Горский начинает серию фотоэкспедиций по России: фотографирует виды Карелии и Черноморского побережья, Кавказа и Средней Азии. Среди прочего он делает и знаменитый цветной фотопортрет Льва Толстого в Ясной Поляне. В 1909 году Прокудин-Горский удостаивается аудиенции императора, получает его одобрение и материальную поддержку в деле создания «Коллекции достопримечательностей Российской империи».

В 1909-1916 годах Прокудин-Горский с фотоэкспедициями посещает Прибалтику, Карелию, Поволжье, Кавказ, Урал и Среднюю Азию, а также многочисленные губернии центральной России. Кроме этого он также занимается вопросами цветной киносъемки, а во время начавшейся Первой мировой войны – обучением летчиков аэрофотосъемке. Прерывает фотоэкспедиции лишь начавшаяся революция.

В 1917-1918 годах сотрудничает с Советской властью , организовывая в том числе и показы своих снимков в Зимнем Дворце для широкой публики. В августе 1918 года он отправляется с командировкой в Норвегию, однако из-за ухудшения ситуации в России принимает решение не возвращаться на Родину.

В 1920 году Прокудин-Горский перебирается в Англию, а в 1921-м во Францию. Ему удается также вывезти сюда жену и детей. Во Франции Прокудин-Горский продолжил заниматься фотографией и киносъемкой, а также просветительской деятельностью среди русской эмиграции.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский скончался в 1944 году в Париже. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Судьба «Коллекции достопримечательностей Российской империи»

После эмиграции Прокудина-Горского его коллекция осталась в России. В 1920-х годах при невыясненных до конца обстоятельствах фотографу удалось получить разрешение на вывоз большей части фотоснимков. Долгое время они хранились в семье Прокудина-Горского, пока не были выкуплены Библиотекой Конгресса США. В данный момент все известные негативы хранятся именно в Библиотеке Конгресса. Кроме этого часть коллекции сохранилась в виде авторских репродукций, изданных в начале XX века.

Хранящаяся в США часть коллекции была малоизвестна широкой публике вплоть до 1980 года, когда был издан альбом Роберта Оллсхауса «Фотографии для Царя». В 1990-х в Библиотеке начались работы по реставрации снимков. В 2000 году оцифрованные копии снимков были выложены на сайте библиотеки. Начиная с 2001 года в США и России проводятся регулярные выставки работ Прокудина-Горского.