КОНСУЛ
КОНСУЛ (Consul; Organisation Consul, OC) - праворадикальная тайная организация в Германии.
Основана в 1920 году командиром добровольческого корпуса (морской бригады) Г. Эрхардтом после подавления Капповского путча 1920 года.
Занимала антидемократическе, антипарламентские и антисемитские позиции. Насчитывала до 5 тыс. бывших армейских офицеров и членов добровольческих корпусов. Провозглашала своей целью пересмотр условий Версальского мирного договора 1919 года и свержение режима Веймарской республики.
«Консул» организовал ряд политических убийств, в т. ч. М. Эрцбергера (1921 год), подписавшего Компьенское перемирие 1918 года, министра иностранных дел Германии В. Ратенау (1922 год) и др. В 1922 году была предпринята неудачная попытка покушения на Ф. Шейдемана.
«Консул» сыграл важную роль в создании в 1921 году штурмовых отрядов СА.
21 июля 1922 года на основе закона «О защите республики» «Консул» был запрещён; его члены создали «Союз викинг» (1923-1928 годы). После установления в Германии нацистского режима членов «Консула» почитали как «героев национального сопротивления».