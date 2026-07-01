ПРОКОФЬЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
ПРОКОФЬЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ - русский поэт, Герой Социалистического Труда.
Из семьи рыбака.
Во время Гражданской войны 1917-1922 годов служил в Красной Армии.
Первые поэтические сборники: «Улица Красных Зорь», «Полдень» (оба 1931 года).
Основные темы раннего творчества: пролетарская революция, жизнь приозёрной ладожской деревни [сборники «Победа» (1931 год), «Дорога через мост» (1933 год), «Крылья» (1937 год) и другие].
В годы Великой Отечественной войны писал агитационные стихи, песни, частушки, стихотворные фельетоны; автор поэмы «Россия» (1944 год; Государственная премия СССР, 1946 год). В поэтических сборниках «Заречье» (1955 год), «Приглашение к путешествию» (1960 год; Ленинская премия, 1961 год), «Стихи с дороги» (1963 год), «Прощание с Приморьем» (1969 год) нашли отражение впечатления от многочисленных поездок по стране и за рубеж.
Ориентированная на северо-русский говор поэзия Прокофьева проникнута близостью к фольклору и оптимистична по духу. Многие произведения Прокофьева положены на музыку.
Награждён орденами Ленина (1957, 1960, 1967, 1970 годы).