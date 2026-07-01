ПРОКОФЬЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

ПРОКОФЬЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ - русский по­эт, Ге­рой Социалистического Тру­да .

Из се­мьи ры­ба­ка.

Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов слу­жил в Крас­ной Ар­мии.

Пер­вые по­этические сборники: «Ули­ца Крас­ных Зорь», «Пол­день» (оба 1931 года).

Основные те­мы ран­не­го твор­че­ст­ва: про­ле­тар­ская ре­во­лю­ция, жизнь при­озёр­ной ла­дож­ской де­рев­ни [сборники «По­бе­да» (1931 год), «До­ро­га че­рез мост» (1933 год), «Кры­лья» (1937 год) и другие].

В го­ды Великой Отечественной вой­ны пи­сал аги­тационные сти­хи, пес­ни, час­туш­ки, сти­хотворные фель­е­то­ны; ав­тор по­эмы «Рос­сия» (1944 год; Государственная премия СССР, 1946 год). В по­этических сборниках «За­речье» (1955 год), «При­гла­ше­ние к пу­те­шест­вию» (1960 год; Ле­нин­ская премия, 1961 год), «Сти­хи с до­ро­ги» (1963 год), «Про­ща­ние с При­морь­ем» (1969 год) на­шли от­ра­же­ние впе­чат­ле­ния от мно­го­численных по­ез­док по стра­не и за ру­беж.

Ори­ен­ти­ро­ван­ная на северо-русский го­вор по­эзия Прокофьева про­ник­ну­та бли­зо­стью к фольк­ло­ру и оп­ти­ми­стич­на по ду­ху. Многие про­из­ве­де­ния Прокофьева по­ло­же­ны на му­зы­ку.

На­граж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1957, 1960, 1967, 1970 годы).

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