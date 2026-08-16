Проко́п Вели́кий

Проко́п Вели́кий (Большой, Голый; чеш. Prokop Velký, Holý) (ум. 30.05.1434, Липаны, Чехия) — священник, деятель радикального крыла гуситского движения в Чехии. Происходил из пражской патрицианской семьи, учился в Пражском университете, побывал за границей. В 1420 примкнул к таборитам , выступал с проповедями, имевшими революционное звучание. В отличие от других гуситских священников стал бриться, за что получил прозвище Голый (Бритый). Под влиянием хилиазма , представленного в Чехии сектой пикартов, проповедовал равенство всех людей в грядущем тысячелетнем Царствии Христовом, но затем отошел от крайнего радикализма и стал одной из центральных фигур таборитского гусизма. Не проявлял интерес к дискуссиям вокруг различных интерпретаций гуситского учения.

В 1425, после смерти Яна Жижки , П. В. избран верховным гетманом Табора (возможно, занял пост управителя таборитского вой­ска, т. к. имел сан священника), вскоре возглавил все полевые вой­ска гуситов. В 1421 П. В. убедил часть моравской шляхты принять участие в работе Чаславского сейма, обсуждавшего государственное и церковное устройство Чехии. Гуситские вой­ска во главе с П. В. одержали ряд ключевых побед в сражениях с вой­сками крестоносцев. Военно-­агитационные экспедиции за границы Чехии («прелестные походы») утвердили его положение лидера гуситской армии. П. В. участвовал в военных столкновениях между самими чехами, сражался против чешских аристократов (панов), союзов чешских католиков, умеренных гуситов-­пражан. В 1427 взял г. Колин, базу союза чешского панства, и присоединил его к таборитскому союзу, ставшему решающей силой в стране. Как член посольств гуситов к королю Сигизмунду I Люксембургу (1429) и на Базельский собор 1431–1449 (с 1432) он участвовал в обсуждении проектов окончания гуситских вой­н и установления новых порядков в стране. В Базеле П. В. снискал признание католиков своей ученостью и ораторскими способностями. Мирный договор, выработанный Базельским собором при участии умеренных гуситов (так называемые Базельские компактаты, признававшие за всеми гуситами право причащения под двумя видами как «закон страны»), П. В. отверг как недостаточный. После его возвращения осада таборитами католического г. Плзень окончилась неудачей, в этом обвинили П. В., который был избит в драке, на несколько дней арестован и лишен верховного командования. После пребывания в Праге, которая затем присоединилась к союзу панов, П. В. вновь встал во главе полевых вой­ск. В решающей битве у Липан леворадикальные табориты и их союзники потерпели сокрушительное поражение от чешских католиков и умеренных гуситов, П. В. погиб. В чешской гуситской традиции П. В. остался как второй (наряду с Яном Жижкой) герой-­полководец и дипломат.

Лит. : Bartoš F. M. Prokop Veliký. Brno, 1934; Macek J. Prokop Veliký. Praha, 1953; Šmahel F. Husitská revoluce. 4 vols. Praha, 1993; Husitské století / Ed. P. Cermanová, R. Novotný, P. Soukup. Praha, 2014. Г. П. Мельников .