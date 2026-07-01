ПРОКИМЕН

ПРОКИМЕН - в богослужении православной Церкви - песнопение респонсорного типа, а также короткий хоровой рефрен такого песнопения.

От греческого προϰείμενος - рас­по­ло­жен­ный впе­ре­ди.

Ны­не соль­ная часть, как пра­ви­ло, не рас­пе­ва­ет­ся, а лишь чи­та­ет­ся.

Тек­сто­вая ос­но­ва - один из наи­бо­лее ярких сти­хов псал­ма (по Ио­ан­ну Зла­то­ус­ту , «стих силь­ный, за­клю­чаю­щий в се­бе вы­со­кое уче­ние»); из­ред­ка тек­сты прокимен за­им­ст­ву­ют­ся из других книг Биб­лии .

Прокимен ис­пол­ня­ет­ся пе­ред чте­ни­ем Свя­щен­но­го Пи­са­ния и слу­жит свое­об­раз­ным «пре­ди­сло­ви­ем» к это­му чте­нию (от­сю­да на­зва­ние). Пе­ред на­ча­лом прокимена чтец объ­яв­ля­ет пред­пи­сан­ный цер­ков­ным ка­лен­да­рём глас, ко­то­ро­му дол­жен сле­до­вать рас­пев.

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