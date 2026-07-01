ПРОКИМЕН
ПРОКИМЕН - в богослужении православной Церкви - песнопение респонсорного типа, а также короткий хоровой рефрен такого песнопения.
От греческого προϰείμενος - расположенный впереди.
Ныне сольная часть, как правило, не распевается, а лишь читается.
Текстовая основа - один из наиболее ярких стихов псалма (по Иоанну Златоусту, «стих сильный, заключающий в себе высокое учение»); изредка тексты прокимен заимствуются из других книг Библии.
Прокимен исполняется перед чтением Священного Писания и служит своеобразным «предисловием» к этому чтению (отсюда название). Перед началом прокимена чтец объявляет предписанный церковным календарём глас, которому должен следовать распев.