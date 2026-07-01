ПРОХОР КИДОНИС
ПРОХОР КИДОНИС - византийский богослов.
Младший брат Димитрия Кидониса. В юном возрасте подвизался в Великой Лавре преподобного Афанасия Афонского, позднее рукоположен в иеромонахи. Сторонник культурного (не политического) латинофильства. Владел латинским языком, выполнял переводы на греческий язык трудов Августина, Боэция и Фомы Аквинского.
Главное сочинение Прохора Кидониса - «О сущности и энергии» - написано под влиянием идей Фомы Аквинского. Обращаясь к основному вопросу богословских споров о соотношении сущности Божьей и её свойств, Прохор Кидонис отвергал идею паламитов (смотрите в статье «Григорий Палама») о разделении Бога на сущность и свойство и утверждал, что «Бог не имеет энергию физическую и субстанциональную, но только сущность». В отличие от паламитов, строивших аргументацию на текстах Священного Писания, выступал за идущие от разума доказательства, основанные на аристотелевских силлогизмах.
За свои взгляды решением Константинопольского собора 1368 года лишён сана, подвергнут анафеме и изгнан с Афона.
Бывший византийский император Иоанн VI Кантакузин написал направленное против Прохор Кидонис сочинение «Опровержение Прохора Кидониса».