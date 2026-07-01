ПРОХОР КИДОНИС

ПРОХОР КИДОНИС - византийский богослов.

Млад­ший брат Ди­мит­рия Ки­до­ни­са . В юном воз­рас­те под­ви­зал­ся в Великой Лав­ре пре­по­доб­но­го Афа­на­сия Афон­ско­го, позд­нее ру­ко­по­ло­жен в ие­ро­мо­на­хи. Сто­рон­ник куль­тур­но­го (не по­ли­ти­че­ско­го) ла­ти­но­филь­ст­ва. Вла­дел латинским языком, вы­пол­нял пе­ре­во­ды на греческий язык тру­дов Ав­гу­сти­на, Бо­эция и Фо­мы Ак­вин­ско­го.

Главное со­чи­не­ние Прохора Кидониса - «О сущ­но­сти и энер­гии» - на­пи­са­но под влия­ни­ем идей Фо­мы Ак­вин­ско­го. Об­ра­ща­ясь к основному во­про­су бо­го­слов­ских спо­ров о со­от­но­ше­нии сущ­но­сти Божь­ей и её свойств, Прохор Кидонис от­вер­гал идею па­ла­ми­тов (смотрите в статье «Гри­го­рий Па­ла­ма») о раз­де­ле­нии Бо­га на сущ­ность и свой­ст­во и ут­вер­ждал, что «Бог не име­ет энер­гию физи­че­скую и суб­стан­цио­наль­ную, но толь­ко сущ­ность». В от­ли­чие от па­ла­ми­тов, стро­ив­ших ар­гу­мен­та­цию на тек­стах Свя­щен­но­го Пи­са­ния, вы­сту­пал за иду­щие от разу­ма до­ка­за­тель­ст­ва, ос­но­ван­ные на ари­сто­те­лев­ских сил­ло­гиз­мах.

За свои взгля­ды ре­ше­ни­ем Кон­стан­ти­но­поль­ско­го со­бо­ра 1368 года ли­шён са­на, под­верг­нут ана­фе­ме и из­гнан с Афо­на.

Бывший ви­зантийский император Ио­анн VI Кан­та­ку­зин на­пи­сал на­прав­лен­ное про­тив Прохор Кидонис сочинение «Оп­ро­вер­же­ние Про­хо­ра Ки­до­ни­са».

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