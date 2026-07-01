ПРОГРАММИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПРОГРАММИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ - обучение по заранее разработанной программе, в которой предусмотрены действия как учащихся, так и педагога .

Идея программированного обучения бы­ла пред­ло­жена в 1950-х года Б.Ф. Скин­не­ром для по­вы­ше­ния эф­фек­тив­но­сти управ­ле­ния про­цес­сом уче­ния с ис­поль­зо­ва­ни­ем дос­ти­же­ний экс­пе­риментальной пси­хо­ло­гии , ки­бер­не­ти­ки и тех­ни­ки.

Про­грам­ми­ро­ван­ный учеб­ный ма­те­ри­ал пред­став­ля­ет со­бой се­рию срав­ни­тель­но не­боль­ших пор­ций учеб­ной ин­фор­ма­ции («кад­ров», фай­лов, «ша­гов»), по­да­вае­мых в оп­ре­де­лён­ной ло­гической по­сле­до­ва­тель­но­сти.

Обу­чаю­щие про­грам­мы под­раз­де­ля­ют на ли­ней­ные, раз­ра­бо­тан­ные Б.Ф. Скин­не­ром, раз­ветв­лён­ные про­грам­мы американского пе­да­го­га Н. Крау­де­ра (1921-1998 годы) и адап­тив­ные про­грам­мы английского пси­хо­ло­га и спе­циа­ли­ста в об­лас­ти ки­бер­не­ти­ки Г. Пас­ка (1928-1996 годы).

Ли­ней­ные про­грам­мы рас­счи­та­ны на без­оши­боч­ность ша­гов всех уча­щих­ся, то есть долж­ны со­от­вет­ст­во­вать воз­мож­но­стям наи­бо­лее сла­бых из них. Все уча­щие­ся по­лу­ча­ют од­ну и ту же по­сле­до­ва­тель­ность кад­ров (за­да­ний) и долж­ны про­де­лать од­ни и те же ша­ги, то есть дви­гать­ся по од­ной ли­нии (от­сю­да названия про­грамм - ли­ней­ные). Кор­рек­ция про­грамм не пре­ду­смот­ре­на.

В раз­ветв­лён­ных про­грам­мах, кро­ме ос­нов­ной, су­ще­ст­ву­ют до­пол­нительные про­грам­мы (вспо­мо­гательные вет­ви), на од­ну из ко­то­рых на­прав­ля­ет­ся уче­ник в слу­чае за­труд­не­ний.

Адап­тив­ная про­грам­ма под­би­ра­ет или пре­дос­тав­ля­ет обу­чае­мо­му воз­мож­ность са­мо­му вы­би­рать уро­вень слож­но­сти но­во­го учеб­но­го ма­те­риа­ла, из­ме­нять его по ме­ре ус­вое­ния, об­ра­щать­ся к элек­трон­ным спра­воч­ни­кам, сло­ва­рям, по­со­би­ям и так далее, а так­же вы­би­рать темп учеб­ной ра­бо­ты, ис­поль­зуя специальные тех­нические сред­ст­ва (в ча­ст­но­сти, ком­пь­ю­тер), осу­ще­ст­в­ляю­щие по­иск оп­ти­маль­но­го ре­жи­ма обу­че­ния и ав­то­ма­ти­че­ски под­дер­жи­ваю­щие най­ден­ные ус­ло­вия.

В час­тич­но адап­тив­ной про­грам­ме осу­ще­ст­в­ля­ет­ся раз­ветв­ле­ние (да­ёт­ся другой ва­ри­ант) на ос­но­ве од­но­го (по­след­не­го) от­ве­та уче­ни­ка.

В пол­но­стью адап­тив­ной про­грам­ме ди­аг­но­сти­ка зна­ний уча­ще­го­ся пред­став­ля­ет со­бой мно­го­ша­го­вый про­цесс, на ка­ж­дом ша­ге ко­то­ро­го учи­ты­ва­ют­ся ре­зуль­та­ты пре­ды­ду­щих ша­гов.

В Рос­сии программированное обучение стро­ит­ся (с 1960-х годов) на ос­но­ве дея­тель­но­ст­ной тео­рии ус­вое­ния, про­грам­ма обу­че­ния на­прав­ле­на на фор­ми­ро­ва­ние за­дан­ных ви­дов по­зна­вательной дея­тель­но­сти уча­щих­ся с за­ра­нее на­ме­чен­ны­ми ка­че­ст­ва­ми. В раз­ра­бот­ке отдельных по­ло­же­ний кон­цеп­ции уча­ст­во­ва­ли В.П. Бес­паль­ко, П.Я. Галь­пе­рин, Л.Н. Лан­да, А.М. Ма­тюш­кин, Н.Ф. Та­лы­зи­на и другие.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)