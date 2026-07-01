ПРОГРАММИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПРОГРАММИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ - обучение по заранее разработанной программе, в которой предусмотрены действия как учащихся, так и педагога.
Идея программированного обучения была предложена в 1950-х года Б.Ф. Скиннером для повышения эффективности управления процессом учения с использованием достижений экспериментальной психологии, кибернетики и техники.
Программированный учебный материал представляет собой серию сравнительно небольших порций учебной информации («кадров», файлов, «шагов»), подаваемых в определённой логической последовательности.
Обучающие программы подразделяют на линейные, разработанные Б.Ф. Скиннером, разветвлённые программы американского педагога Н. Краудера (1921-1998 годы) и адаптивные программы английского психолога и специалиста в области кибернетики Г. Паска (1928-1996 годы).
Линейные программы рассчитаны на безошибочность шагов всех учащихся, то есть должны соответствовать возможностям наиболее слабых из них. Все учащиеся получают одну и ту же последовательность кадров (заданий) и должны проделать одни и те же шаги, то есть двигаться по одной линии (отсюда названия программ - линейные). Коррекция программ не предусмотрена.
В разветвлённых программах, кроме основной, существуют дополнительные программы (вспомогательные ветви), на одну из которых направляется ученик в случае затруднений.
Адаптивная программа подбирает или предоставляет обучаемому возможность самому выбирать уровень сложности нового учебного материала, изменять его по мере усвоения, обращаться к электронным справочникам, словарям, пособиям и так далее, а также выбирать темп учебной работы, используя специальные технические средства (в частности, компьютер), осуществляющие поиск оптимального режима обучения и автоматически поддерживающие найденные условия.
В частично адаптивной программе осуществляется разветвление (даётся другой вариант) на основе одного (последнего) ответа ученика.
В полностью адаптивной программе диагностика знаний учащегося представляет собой многошаговый процесс, на каждом шаге которого учитываются результаты предыдущих шагов.
В России программированное обучение строится (с 1960-х годов) на основе деятельностной теории усвоения, программа обучения направлена на формирование заданных видов познавательной деятельности учащихся с заранее намеченными качествами. В разработке отдельных положений концепции участвовали В.П. Беспалько, П.Я. Гальперин, Л.Н. Ланда, А.М. Матюшкин, Н.Ф. Талызина и другие.