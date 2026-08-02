ПРОФЕССОР

Ученое звание.

Ученое звание профессора может быть присвоено лицу, имеющему, как правило, ученую степень доктора наук, ведущему преподавательскую, научную и методическую работу в области высшего и послевузовского профессионального образования.

Присвоение ученого звания профессора по кафедре, выдача аттестатов о присвоении указанных ученых званий, а также лишение, восстановление звания находится в полномочиях федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. ( Министерство образования и науки Российской Федерации ).

Ученые звания профессора по кафедре, присваиваются научно-педагогическим работникам и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, обладающим высоким педагогическим мастерством, имеющим глубокие профессиональные знания и научные достижения, ведущим педагогическую работу в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (далее именуются - высшие учебные заведения) и образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов (далее именуются - учреждения повышения квалификации), имеющих государственную аккредитацию, а также на кафедрах Российской академии наук и имеющих государственный статус отраслевых академий наук, осуществляющих подготовку аспирантов (адъюнктов) и соискателей, включая прием кандидатских экзаменов, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности (в сфере послевузовского профессионального образования), по аттестационным документам, представленным учеными советами этих учреждений.

Решение Министерства образования и науки Российской Федерации о присвоении ученого звания профессора по кафедре вступает в силу с даты его принятия.

Ученые звания профессора по специальности присваиваются Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.

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