ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ - массовые объединения трудящихся по роду деятельности на производстве, в сфере обслуживания и культуры.
Появление первых профсоюзов связано с промышленной революцией. В западно-европейских странах и США организации - предшественницы профессиональные союзы стали возникать с конца XVIII века. Первоначально имели характер преимущественно общественной взаимопомощи.
Первые профессиональные союзы были организованы по цеховому признаку и состояли, как правило, из квалифицированных рабочих определённой профессии. В конце XIX - начале XX веках в странах Европы и Америки возникали производственные профессиональные союзы, национальные профсоюзные центры, международные федерации и союзы рабочих одного производства или отрасли промышленности (тред-юнионы в Великобритании и странах Британской империи; Всеобщий союз трудящихся и Национальная конференция труда в Испании; Генеральная комиссия профсоюзов Германии; Американская федерация труда - АФТ и «Индустриальные рабочие мира» в США и другие). Тогда же по инициативе папы Римского Льва XIII стали создаваться христианские профсоюзы (в 1920 году основана Международная конфедерация христианских профсоюзов; с 1968 года Всемирная конфедерация труда). В 1919 году образован Амстердамский интернационал профсоюзов, выступавший под реформистскими лозунгами. В противовес ему в 1921 году образован Красный интернационал профсоюзов (Профинтерн). В 1945 году основана Всемирная федерация профсоюзов (ВФП), в которую вошли советские профсоюзы, профессиональные союзы социалистических стран, крупнейшие профессиональные центры капиталистических стран (за исключением АФТ), а также отдельные профессиональные центры колониальных и зависимых стран. В 1949 году ряд национальных профессиональных центров отошёл от ВФП, была образована Международная конфедерация свободных профсоюзов (МКСП). В Африке основана Всеафриканская федерация профсоюзов (ВАФП; 1961 год), в противовес ей - Африканская профсоюзная конфедерация (1962 год). В 1973 году образован объединённый общеафриканский профсоюзный центр - Организация африканского профсоюзного единства. Среди профсоюзных организаций европейских стран значительным влиянием обладают также Рабочие комиссии (Испания), «Форс увриер» (Франция), «Солидарность» (Польша), Объединение нем. профсоюзов (Германия), Итальянский синдикальный союз и другие. В США утвердилось объединение Американская федерация труда - Конгресс производственных профсоюзов.
В России профессиональные организации (кассы, а также губернские, уездные, городские и прочие общества взаимопомощи) появились в 1860-е годы, получили развитие в 1890-е годах. Создавались в разрешительном порядке представителями творческой интеллигенции, учителями и преподавателями высшей школы, врачами, средним медицинским персоналом, купцами, ремесленниками и другими; преобладали организации приказчиков, конторщиков, бухгалтеров, трактирной прислуги. Общества взаимопомощи помогали найти работу своим членам, выдавали беспроцентные и льготные ссуды и пособия, осуществляли страхование на случай болезни, обеспечивали медицинской помощью, выплачивали пенсии семьям, потерявшим кормильца, и так далее, обращались с ходатайствами к предпринимателям, органам власти, общественным учреждениям, устраивали лекции, концерты, экскурсии и прочие. Создание организаций для борьбы за экономические интересы работников было запрещено.
Первые рабочие профессиональные союзы образованы в первой половине 1900-х годов по инициативе С.В. Зубатова, а первые рабочие профессиональные союзы, независимые от властей, и всероссийские профессиональные союзы возникли в ходе Революции 1905-1907 годов. Создавались как по профессиональному принципу (Академический союз, Всероссийский учительский союз, союзы часовщиков, садовников, башмачников), так и по отраслевой принадлежности (входили металлисты, текстильщики, строители, печатники). Профессиональные союзы образовывали свои объединения: всероссийское (Союз союзов, май 1905 года), городские центральное бюро [первое - 2 (15) октября 1905 года в Москве, в 60 городах к 1907 году]. Состоялись Первая (Москва, октябрь 1905 года) и Вторая (Санкт-Петербург, февраль 1906 года) всероссийские конференции профессиональных союзов.
Право на учреждение профессиональных союзов явочным порядком было предоставлено рабочим и служащим торговых и промышленных предприятий, а также их владельцам указом императора Николая II «О временных правилах об обществах и союзах» от 4 (17) марта 1906 года. Профсоюзы сохранили прежние функции, получили право участвовать в разбирательстве трудовых споров, оказывать юридическую помощь своим членам, содействовать им в поиске работы и так далее. Возможность организации стачек исключалась (однако уголовная ответственность за участие в них была отменена ещё в декабре 1905 года). Создание объединений нескольких профсоюзов запрещалось.
Профсоюзы боролись за установление восьмичасового рабочего дня, повышение заработной платы, улучшение условий труда и быта своих членов, отмену сверхурочных и ночных работ, штрафов, запрещение детского труда. Выдавали пособия безработным, оказывали дорожную помощь при переездах для поиска рабочих мест и та далее. Многие крупные профсоюзы открывали собственные библиотеки, а также издавали газеты и журналы (120 наименований в 1905-1907 годах, из них 65 - в Санкт-Петербурге, 20 - в Москве).
Согласно разъяснениям Сената (1907 год), профсоюзы также не имели права проводить публичные собрания с участием лиц, не принадлежавших к профсоюзам. Государственные служащие, работники железнодорожного транспорта и телефонных сетей могли образовать профессиональные союзы только с разрешения начальства. В первой половине 1907 года насчитывалось 1,2 тысяч профессиональных союзов (340 тысяч членов). Затем правительство стало закрывать профсоюзы, находившиеся под влиянием революционеров и нарушавшие закон (159 организаций в 1907 году, 101 - в 1908 году), а также отказывало в регистрации новых профессиональные союзы (169 в 1907 году, 127 в 1908 году). К концу 1909 года численность членов профессиональные союзы - 13 тысяч человек. Часть профессиональных союзов существовала нелегально.
После Февральской революции 1917 года и легализации профсоюзов их число увеличилось (только в марте - апреле возникли 2 тысяч организаций). До осени 1917 года большим влиянием в них пользовались меньшевики, считавшие профсоюзы независимыми общественными организациями, а их главной задачей - защиту экономических интересов пролетариата. Затем в профессиональные союзы укрепили позиции большевики, отрицавшие политическую нейтральность профессиональные союзы и видевшие в них подобие административно-хозяйственного органа на предприятии или в учреждении, действующего в интересах пролетарского государства. На Первом всероссийском съезде профессиональные союзы [7 - 14 (20-27) января 1918 года, Петроград; 162 организации, 19 всероссийских и 20 областных объединений] профсоюзы слиты с фабрично-заводскими комитетами, которые стали низовыми органами профессиональные союзы, избран Всероссийский (с 1924 года Всесоюзный) центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС) и его исполком, в котором преобладали большевики [до этого действовал временный, до созыва съезда профсоюзов, ВЦСПС во главе с меньшевиками В.П. Гриневичем (июнь - сентябрь/октябрь 1917 года) и В.Г. Чиркиным (сентябрь/октябрь 1917 - январь. 1918 года)].
В условиях «военного коммунизма» профессиональные союзы выполняли функции вспомогательного аппарата государства, участвуя в трудовых мобилизациях и распределении рабочей силы. В 1921 году «рабочая оппозиция» в развернувшейся внутри РКП(б) дискуссии о профсоюзах выступила за передачу профессиональные союзы полного управления всем народным хозяйством страны. Такая позиция была осуждена как «анархо-синдикалистский уклон» на 10-м съезде РКП(б) (март 1921 года), а её пропаганда объявлена несовместимой с принадлежностью к партии. Первый международный конгресс Профинтерна (Москва, июль 1921 года) отверг идею независимости профессиональные союзы от партии и государства и высказался за укрепление их связи с Коммунистическим интернационалом.
В период НЭПа за профсоюзами признано право защищать экономические интересы рабочих с использованием коллективных договоров, примирительных арбитражных учреждений, забастовок для разрешения конфликтов как на частных, так и на государственных предприятиях. При свёртывании НЭПа и переходе к политике «наступления социализма по всему фронту» перед ВКП(б) встала задача укрепить своё влияние в массах и установить контроль над профессиональные союзы, имевшими б ́ольшую, чем партия, социальную базу. Профсоюзам отводилась роль организаций, которые должны бороться за повышение производительности труда и укреплять трудовую дисциплину. В связи с этим потерпели поражение председатель ВЦСПС М.П. Томский (один из лидеров «правой оппозиции») и его сторонники, считавшие необходимым сохранять независимость профессиональные союзы от партии в вопросах «обслуживания рабочих масс» и призывавшие на Восьмом съезде профессиональных союзов (10- 24 декабря 1928 года, Москва) изживать «душок методов командования» в профсоюзах. В обстановке, когда «правый уклон» был объявлен руководством ВКП(б) главной опасностью, Второй пленум ВЦСПС (29 мая - 1 июня 1929 года) вывел группу правых (Томского, В.М. Михайлова, Ф.Я. Угарова) из президиума ВЦСПС (должность его председатель была упразднена, восстановлена в 1944 году), осудил тред-юнионистские тенденции и явления в профессиональные союзы Затем была осуществлена массовая чистка в профсоюзах.
С 1933 профессиональные союзы стали заниматься вопросами социального страхования, охраны труда, нормирования зарплаты, участвовать в разработке трудового законодательства, в состав ВЦСПС переданы аппарат упразднённого Наркомата труда СССР и его средства. К профессиональным союзам перешли детские лагеря, санатории, дома отдыха и другие учреждения. В 1934 году отменены коллективные договоры (возобновлены в 1947 году, но в них не оговаривались условия и размер оплаты труда). На предприятиях и в учреждениях профессиональные союзы стали частью административного треугольника - партком, профсоюзы, администрация, однако без согласия профессиональные союзы администрация предприятия не могла уволить сотрудника или изменить условия труда. В 1958 году местным комитетам профессиональных союзов предоставлено право непосредственного рассмотрения трудовых споров между рабочими и служащими, с одной стороны, и администрацией - с другой. В 1970 году за ВЦСПС и республиканскими советами профессиональные союзы юридически закреплено право законодательной инициативы. В то же время стачки и забастовки считались недопустимыми и подавлялись с использованием силы (Новочеркасские события 1962 года). Дважды профессиональные союзы награждались орденом Ленина (1957, 1972 годы).
Численный состав профессиональные союзы: свыше 2,6 миллионов человек (1918 год), 16,5 миллионов человек (1932 год), 28,5 миллионов человек (1949 год), около 52,8 миллионов человек (1959 год), 113,5 миллионов человек (1977 год), 80 миллионов человек (1986 год).
В условиях перестройки и противостояния союзной и российской властей на учредительном съезде (21 - 23 марта 1990 года) образована Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) (47 общеросийских и межрегиональных профессиональных союзов; 22 миллионов членов на 2013 год).
На Девятнадцатомм съезде профсоюзов СССР (21 - 29 октября 1990 года) упразднён ВЦСПС и создана Всеобщая конфедерация профсоюзов СССР (с 1992 года Всеобщая конфедерация профсоюзов) (7 национальных профцентров стран СНГ, в том числе ФНПР, и 38 международных отраслевых профсоюзных объединений).
В Российской Федерации также действуют Объединение социалистических профсоюзов, Российский профессиональный союз работников малого и среднего бизнеса, Независимый профсоюз горняков России и другие.
Печатный орган ВЦСПС - газета «Труд» (1921-1990 годы), ФНПР - газета «Солидарность» (с 1990 года).