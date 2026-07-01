ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ - массовые объединения трудящихся по роду деятельности на производстве, в сфере обслуживания и культуры.

По­яв­ле­ние пер­вых проф­сою­зов свя­за­но с про­мыш­лен­ной ре­во­лю­ци­ей. В западно-ев­ропейских стра­нах и США ор­га­ни­за­ции - пред­ше­ст­вен­ни­цы профессиональные союзы ста­ли воз­ни­кать с конца XVIII века. Пер­во­на­чаль­но име­ли ха­рак­тер пре­имущественно об­щественной взаи­мо­по­мо­щи.

Пер­вые профессиональные союзы бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны по це­хо­во­му при­зна­ку и со­стоя­ли, как пра­ви­ло, из ква­ли­фи­ци­рованных ра­бо­чих оп­ре­де­лён­ной про­фес­сии. В конце XIX - начале XX веках в стра­нах Ев­ро­пы и Аме­ри­ки воз­ни­ка­ли про­из­вод­ст­вен­ные профессиональные союзы, национальные проф­со­юз­ные цен­тры, ме­ж­ду­народные фе­де­ра­ции и со­ю­зы ра­бо­чих од­но­го про­изводства или от­рас­ли промышленности (тред-юнио­ны в Ве­ли­ко­бри­та­нии и стра­нах Британской им­пе­рии; Все­об­щий со­юз тру­дя­щих­ся и На­цио­наль­ная кон­фе­рен­ция тру­да в Ис­па­нии; Ге­не­раль­ная ко­мис­сия проф­сою­зов Гер­ма­нии; Аме­ри­кан­ская фе­де­ра­ция тру­да - АФТ и «Ин­ду­ст­ри­аль­ные ра­бо­чие ми­ра» в США и другие). То­гда же по ини­циа­ти­ве па­пы Рим­ско­го Льва XIII ста­ли соз­да­вать­ся хри­сти­ан­ские проф­сою­зы (в 1920 году ос­но­ва­на Ме­ж­ду­народная кон­фе­де­ра­ция хри­сти­ан­ских проф­сою­зов; с 1968 года Все­мир­ная кон­фе­де­ра­ция тру­да). В 1919 году об­ра­зо­ван Ам­стер­дам­ский ин­тер­на­цио­нал проф­сою­зов, вы­сту­пав­ший под реформистскими ло­зун­га­ми. В про­ти­во­вес ему в 1921 году об­ра­зо­ван Крас­ный ин­тер­на­цио­нал проф­сою­зов (Проф­ин­терн). В 1945 году ос­но­ва­на Все­мир­ная фе­де­ра­ция проф­сою­зов (ВФП), в ко­то­рую во­шли советские проф­сою­зы, профессиональные союзы со­циа­ли­стических стран, круп­ней­шие профессиональные цен­тры ка­пи­та­ли­стических стран (за ис­клю­че­ни­ем АФТ), а так­же отдельные профессиональные цен­тры ко­ло­ни­аль­ных и за­ви­си­мых стран. В 1949 году ряд национальных профессиональных цен­тров ото­шёл от ВФП, бы­ла об­ра­зо­ва­на Ме­ж­ду­народная кон­фе­де­ра­ция сво­бод­ных проф­сою­зов (МКСП). В Аф­ри­ке ос­но­ва­на Все­аф­ри­кан­ская фе­де­ра­ция проф­сою­зов (ВАФП; 1961 год), в про­ти­во­вес ей - Африканская проф­со­юз­ная кон­фе­де­ра­ция (1962 год). В 1973 году об­ра­зо­ван объ­е­ди­нён­ный об­ще­аф­ри­кан­ский проф­со­юз­ный центр - Организация африканского проф­со­юз­но­го един­ст­ва. Сре­ди проф­со­юз­ных ор­га­ни­за­ций ев­ропейских стран зна­чительным влия­ни­ем об­ла­да­ют так­же Ра­бо­чие ко­мис­сии (Ис­па­ния), «Форс ув­ри­ер» (Фран­ция), «Со­ли­дар­ность» (Поль­ша), Объ­е­ди­не­ние нем. проф­сою­зов (Гер­ма­ния), Итальянский син­ди­каль­ный со­юз и другие. В США ут­вер­ди­лось объ­е­ди­не­ние Аме­ри­кан­ская фе­де­ра­ция тру­да - Кон­гресс про­из­вод­ст­вен­ных проф­сою­зов.

В Рос­сии профессиональные организации (кас­сы, а так­же гу­берн­ские, уезд­ные, городские и прочие об­ще­ст­ва взаи­мо­по­мо­щи) поя­ви­лись в 1860-е годы, по­лу­чи­ли раз­ви­тие в 1890-е годах. Соз­да­ва­лись в раз­ре­ши­тель­ном по­ряд­ке пред­ста­ви­те­ля­ми творческой ин­тел­ли­ген­ции, учи­те­ля­ми и пре­по­да­ва­те­ля­ми выс­шей шко­лы, вра­ча­ми, сред­ним медицинским пер­со­на­лом, куп­ца­ми, ре­мес­лен­ни­ка­ми и другими; пре­об­ла­да­ли ор­га­ни­за­ции при­каз­чи­ков, кон­тор­щи­ков, бух­гал­те­ров, трак­тир­ной при­слу­ги. Об­ще­ст­ва взаи­мо­по­мо­щи по­мо­га­ли най­ти ра­бо­ту сво­им чле­нам, вы­да­ва­ли бес­про­цент­ные и льгот­ные ссу­ды и по­со­бия, осу­ще­ст­в­ля­ли стра­хо­ва­ние на слу­чай бо­лез­ни, обес­пе­чи­ва­ли медицинской по­мо­щью, вы­пла­чи­ва­ли пен­сии семь­ям, по­те­ряв­шим кор­миль­ца, и так далее, об­ра­ща­лись с хо­да­тай­ст­ва­ми к пред­при­ни­ма­те­лям, ор­га­нам вла­сти, об­щественным уч­ре­ж­де­ни­ям, уст­раи­ва­ли лек­ции, кон­цер­ты, экс­кур­сии и прочие. Соз­да­ние ор­га­ни­за­ций для борь­бы за эко­но­мические ин­те­ре­сы ра­бот­ни­ков бы­ло за­пре­ще­но.

Пер­вые ра­бо­чие профессиональные союзы об­ра­зо­ва­ны в первой половине 1900-х годов по ини­циа­ти­ве С.В. Зу­ба­то­ва , а пер­вые ра­бо­чие профессиональные союзы, не­за­ви­си­мые от вла­стей, и все­рос­сий­ские профессиональные союзы воз­ник­ли в хо­де Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов. Соз­да­ва­лись как по профессиональному прин­ци­пу (Ака­де­ми­че­ский со­юз, Все­рос­сий­ский учи­тель­ский со­юз, сою­зы ча­сов­щи­ков, са­дов­ни­ков, баш­мач­ни­ков), так и по от­рас­ле­вой при­над­леж­но­сти (вхо­ди­ли ме­тал­ли­сты, тек­стиль­щи­ки, строи­те­ли, пе­чат­ни­ки). Профессиональные союзы об­ра­зо­вы­ва­ли свои объ­е­ди­не­ния: все­рос­сий­ское (Со­юз сою­зов, май 1905 года), го­род­ские центральное бю­ро [пер­вое - 2 (15) октября 1905 года в Мо­ск­ве, в 60 го­ро­дах к 1907 году]. Со­стоялись Первая (Мо­ск­ва, октябрь 1905 года) и Вторая (Санкт-Пе­тер­бург, февраль 1906 года) все­российские кон­фе­рен­ции профессиональных союзов.

Пра­во на уч­ре­ж­де­ние профессиональных союзов явоч­ным по­ряд­ком бы­ло пре­дос­тав­ле­но ра­бо­чим и слу­жа­щим тор­го­вых и промышленных пред­при­ятий, а так­же их вла­дель­цам ука­зом императора Ни­ко­лая II «О вре­мен­ных пра­ви­лах об об­ще­ст­вах и сою­зах» от 4 (17) марта 1906 года. Проф­сою­зы со­хра­ни­ли преж­ние функ­ции, по­лу­чи­ли пра­во уча­ст­во­вать в раз­би­ра­тель­ст­ве тру­до­вых спо­ров, ока­зы­вать юри­дическую по­мощь сво­им чле­нам, со­дей­ст­во­вать им в по­ис­ке ра­бо­ты и так далее. Воз­мож­ность ор­га­ни­за­ции ста­чек ис­клю­ча­лась (од­на­ко уго­лов­ная от­вет­ст­вен­ность за уча­стие в них бы­ла от­ме­не­на ещё в декабре 1905 года). Соз­да­ние объ­е­ди­не­ний не­сколь­ких проф­сою­зов за­пре­ща­лось.

Проф­сою­зы бо­ро­лись за ус­та­нов­ле­ние восьмича­со­во­го ра­бо­че­го дня, по­вы­ше­ние за­ра­бот­ной пла­ты, улуч­ше­ние ус­ло­вий тру­да и бы­та сво­их чле­нов, отме­ну сверх­уроч­ных и ноч­ных ра­бот, штра­фов, за­пре­ще­ние дет­ско­го тру­да. Вы­да­ва­ли по­со­бия без­ра­бот­ным, ока­зы­ва­ли до­рож­ную по­мощь при пе­ре­ез­дах для по­ис­ка ра­бо­чих мест и та далее. Многие круп­ные проф­сою­зы от­кры­ва­ли собственные биб­лио­те­ки, а так­же из­да­ва­ли га­зе­ты и жур­на­лы (120 наи­ме­но­ва­ний в 1905-1907 годах, из них 65 - в Санкт-Пе­тер­бур­ге, 20 - в Мо­ск­ве).

Со­глас­но разъ­яс­не­ни­ям Се­на­та (1907 год), проф­сою­зы так­же не име­ли пра­ва про­во­дить пуб­лич­ные со­б­ра­ния с уча­сти­ем лиц, не при­над­ле­жав­ших к проф­сою­зам. Государственные слу­жа­щие, ра­бот­ни­ки железнодорожного транс­пор­та и те­ле­фон­ных се­тей мог­ли об­ра­зо­вать профессиональные союзы толь­ко с раз­ре­ше­ния на­чаль­ст­ва. В первой половине 1907 года на­счи­ты­ва­лось 1,2 тысяч профессиональных союзов (340 тысяч чле­нов). За­тем пра­ви­тель­ст­во ста­ло за­кры­вать проф­сою­зы, на­хо­див­шие­ся под влия­ни­ем ре­во­лю­цио­не­ров и на­ру­шав­шие за­кон (159 ор­га­низа­ций в 1907 году, 101 - в 1908 году), а так­же от­ка­зы­ва­ло в ре­ги­ст­ра­ции но­вых профессиональные союзы (169 в 1907 году, 127 в 1908 году). К концу 1909 года чис­лен­ность чле­нов профессиональные союзы - 13 тысяч человек. Часть профессиональных союзов су­ще­ст­во­ва­ла не­ле­галь­но.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года и ле­га­ли­за­ции проф­сою­зов их чис­ло уве­ли­чи­лось (толь­ко в мар­те - ап­ре­ле воз­ник­ли 2 тысяч ор­га­ни­за­ций). До осе­ни 1917 года боль­шим влия­ни­ем в них поль­зо­ва­лись мень­ше­ви­ки, счи­тав­шие проф­сою­зы не­за­ви­си­мы­ми об­щественными ор­га­ни­за­ция­ми, а их главной за­да­чей - за­щи­ту эко­но­мических ин­те­ре­сов про­ле­та­риа­та. За­тем в профессиональные союзы ук­ре­пили по­зи­ции боль­ше­ви­ки, от­ри­цав­шие по­ли­тическую ней­траль­ность профессиональные союзы и ви­дев­шие в них по­до­бие административно-хо­зяйственного ор­га­на на пред­при­ятии или в уч­ре­ж­де­нии, дей­ст­вую­ще­го в ин­те­ре­сах про­ле­тар­ско­го го­су­дар­ст­ва. На Первом все­российском съез­де профессиональные союзы [7 - 14 (20-27) января 1918 года, Пет­ро­град; 162 ор­га­ни­за­ции, 19 все­российских и 20 об­ла­ст­ных объ­е­ди­не­ний] проф­сою­зы сли­ты с фаб­рич­но-за­во­дски­ми ко­ми­те­та­ми, ко­то­рые ста­ли ни­зо­вы­ми ор­га­на­ми профессиональные союзы, из­бран Все­российский (с 1924 года Все­со­юз­ный) центральный со­вет профессиональных сою­зов (ВЦСПС) и его ис­пол­ком, в ко­то­ром пре­об­ла­да­ли боль­ше­ви­ки [до это­го дей­ст­во­вал вре­мен­ный, до со­зы­ва съез­да проф­сою­зов, ВЦСПС во гла­ве с мень­ше­ви­ка­ми В.П. Гри­не­ви­чем (июнь - сентябрь/октябрь 1917 года) и В.Г. Чир­ки­ным (сентябрь/октябрь 1917 - январь. 1918 года)].

В ус­ло­ви­ях « во­ен­но­го ком­му­низ­ма » профессиональные союзы вы­пол­ня­ли функ­ции вспо­мо­гательного ап­па­ра­та го­су­дар­ст­ва, уча­ст­вуя в тру­до­вых мо­би­ли­за­ци­ях и рас­пре­де­ле­нии ра­бо­чей си­лы. В 1921 году «ра­бо­чая оп­по­зи­ция» в раз­вер­нув­шей­ся внут­ри РКП(б) дис­кус­сии о проф­сою­зах вы­сту­пи­ла за пе­ре­да­чу профессиональные союзы пол­но­го управ­ле­ния всем народным хо­зяй­ст­вом стра­ны. Та­кая по­зи­ция бы­ла осу­ж­де­на как «анар­хо-син­ди­ка­ли­ст­ский ук­лон» на 10-м съез­де РКП(б) (март 1921 года), а её про­па­ган­да объ­яв­ле­на не­со­вмес­ти­мой с при­над­леж­но­стью к пар­тии. Первый ме­ж­ду­народный кон­гресс Про­фин­тер­на (Мо­ск­ва, июль 1921 года) от­верг идею не­за­ви­си­мо­сти профессиональные союзы от пар­тии и го­су­дар­ст­ва и вы­ска­зал­ся за ук­ре­п­ле­ние их свя­зи с Ком­му­ни­сти­че­ским ин­тер­на­цио­на­лом.

В пе­ри­од НЭП а за проф­сою­за­ми при­зна­но пра­во за­щи­щать эко­но­мические ин­тере­сы ра­бо­чих с ис­поль­зо­ва­ни­ем кол­лек­тив­ных до­го­во­ров, при­ми­ри­тель­ных ар­бит­раж­ных уч­ре­ж­де­ний, за­бас­то­вок для раз­ре­ше­ния кон­флик­тов как на ча­ст­ных, так и на государственных пред­при­яти­ях. При свёр­ты­ва­нии НЭПа и пе­ре­хо­де к по­ли­ти­ке «на­сту­п­ле­ния со­циа­лиз­ма по все­му фрон­ту» пе­ред ВКП(б) вста­ла за­да­ча ук­ре­пить своё влия­ние в мас­сах и ус­та­но­вить кон­троль над профессиональные союзы, имев­ши­ми б ́оль­шую, чем пар­тия, со­ци­аль­ную ба­зу. Проф­сою­зам от­во­ди­лась роль ор­га­ни­за­ций, ко­то­рые долж­ны бо­роть­ся за по­вы­ше­ние про­из­во­ди­тель­но­сти тру­да и ук­ре­п­лять тру­до­вую дис­ци­п­ли­ну. В свя­зи с этим по­тер­пе­ли по­ра­же­ние председатель ВЦСПС М.П. Том­ский (один из ли­де­ров «пра­вой оп­по­зи­ции») и его сто­рон­ни­ки, счи­тав­шие не­об­хо­ди­мым со­хра­нять не­за­ви­си­мость профессиональные союзы от пар­тии в во­про­сах «об­слу­жи­ва­ния ра­бо­чих масс» и при­зы­вав­шие на Восьмом съез­де профессиональных союзов (10- 24 декабря 1928 года, Мо­ск­ва) из­жи­вать «ду­шок ме­то­дов ко­ман­до­ва­ния» в проф­сою­зах. В об­ста­нов­ке, ко­гда «пра­вый ук­лон» был объ­яв­лен ру­ко­во­дством ВКП(б) главной опас­но­стью, Второй пле­нум ВЦСПС (29 мая - 1 июня 1929 года) вы­вел груп­пу пра­вых (Том­ско­го, В.М. Ми­хай­ло­ва, Ф.Я. Уга­ро­ва) из пре­зи­диу­ма ВЦСПС (долж­ность его председатель бы­ла уп­разд­не­на, вос­ста­нов­ле­на в 1944 году), осу­дил тред-юнио­ни­ст­ские тен­ден­ции и яв­ле­ния в профессиональные союзы За­тем бы­ла осу­ще­ст­в­ле­на мас­со­вая чи­ст­ка в проф­сою­зах.

С 1933 профессиональные союзы ста­ли за­ни­мать­ся во­про­са­ми со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния, ох­ра­ны тру­да, нор­ми­ро­ва­ния зар­пла­ты, уча­ст­во­вать в раз­ра­бот­ке тру­до­во­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, в со­став ВЦСПС пе­ре­да­ны ап­па­рат уп­разд­нён­но­го Нар­ко­ма­та тру­да СССР и его сред­ст­ва. К профессиональным союзам пе­ре­шли дет­ские ла­ге­ря, са­на­то­рии, до­ма от­ды­ха и другие уч­ре­ж­де­ния. В 1934 году от­ме­не­ны кол­лек­тив­ные до­го­во­ры (во­зоб­нов­ле­ны в 1947 году, но в них не ого­ва­ри­ва­лись ус­ло­вия и раз­мер оп­ла­ты тру­да). На пред­при­яти­ях и в уч­ре­ж­де­ни­ях профессиональные союзы ста­ли ча­стью административного тре­уголь­ни­ка - парт­ком, проф­сою­зы, ад­ми­ни­ст­ра­ция, од­на­ко без со­гла­сия профессиональные союзы ад­ми­ни­ст­ра­ция пред­при­ятия не мог­ла уво­лить со­труд­ни­ка или из­ме­нить ус­ло­вия тру­да. В 1958 году ме­ст­ным ко­ми­те­там профессиональных союзов пре­дос­тав­ле­но пра­во не­по­сред­ст­вен­но­го рас­смот­ре­ния тру­до­вых спо­ров ме­ж­ду ра­бо­чи­ми и слу­жа­щи­ми, с од­ной сто­ро­ны, и ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей - с дру­гой. В 1970 году за ВЦСПС и рес­пуб­ли­кан­ски­ми со­ве­та­ми профессиональные союзы юри­ди­че­ски за­кре­п­ле­но пра­во за­ко­но­дательной ини­циа­ти­вы. В то же вре­мя стач­ки и за­бас­тов­ки счи­та­лись не­до­пус­ти­мы­ми и по­дав­ля­лись с ис­поль­зо­ва­ни­ем си­лы (Но­во­чер­кас­ские со­бы­тия 1962 года). Два­ж­ды профессиональные союзы на­гра­ж­да­лись ор­де­ном Ле­ни­на (1957, 1972 годы).

Чис­лен­ный со­став профессиональные союзы: свыше 2,6 миллионов человек (1918 год), 16,5 миллионов человек (1932 год), 28,5 миллионов человек (1949 год), около 52,8 миллионов человек (1959 год), 113,5 миллионов человек (1977 год), 80 миллионов человек (1986 год).

В ус­ло­ви­ях пе­ре­строй­ки и про­ти­во­стоя­ния со­юз­ной и рос­сий­ской вла­стей на уч­ре­дительном съез­де (21 - 23 марта 1990 года) об­ра­зо­ва­на Фе­де­ра­ция не­за­ви­си­мых проф­сою­зов Рос­сии (ФНПР) (47 об­ще­росийских и меж­ре­гио­наль­ных профессиональных союзов; 22 миллионов чле­нов на 2013 год).

На Девятнадцатомм съез­де проф­сою­зов СССР (21 - 29 октября 1990 года) уп­разд­нён ВЦСПС и соз­да­на Все­об­щая кон­фе­де­ра­ция проф­сою­зов СССР (с 1992 года Все­об­щая кон­феде­ра­ция проф­сою­зов) (7 национальных проф­цен­т­ров стран СНГ, в том числе ФНПР, и 38 ме­ж­ду­народных от­рас­ле­вых проф­со­юз­ных объ­е­ди­не­ний).

В Российской Федерации так­же дей­ст­ву­ют Объ­е­ди­не­ние со­циа­ли­стических проф­сою­зов, Российский профессиональный со­юз ра­бот­ни­ков ма­ло­го и сред­не­го биз­не­са, Не­за­ви­си­мый проф­со­юз гор­ня­ков Рос­сии и другие.

Пе­чат­ный ор­ган ВЦСПС - газета «Труд» (1921-1990 годы), ФНПР - газета «Со­ли­дар­ность» (с 1990 года).

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