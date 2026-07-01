ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА - в Российской Федерации учебные заведения начального профессионального образования .

Соз­да­ны в 1954 году (в конце 1950-х годов ре­ор­га­ни­зо­ва­ны, в 1966 вос­ста­нов­ле­ны). Го­то­ви­ли кад­ры бо­лее чем по 450 ра­бо­чим про­фес­си­ям (свар­щик, сле­сарь, ав­то­ме­ха­ник, сан­тех­ник и другие). Срок обу­че­ния от 0,5 го­да до 4 лет.

По За­ко­ну «Об об­ра­зо­ва­нии» от 26 декабря 2012 года пе­ре­шли в сис­те­му сред­не­го про­фес­сио­наль­но­го об­ра­зо­ва­ния под названием профессионально- тех­нический ли­цей или кол­ледж.

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