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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА - в Российской Федерации учебные заведения начального профессионального образования.
Созданы в 1954 году (в конце 1950-х годов реорганизованы, в 1966 восстановлены). Готовили кадры более чем по 450 рабочим профессиям (сварщик, слесарь, автомеханик, сантехник и другие). Срок обучения от 0,5 года до 4 лет.
По Закону «Об образовании» от 26 декабря 2012 года перешли в систему среднего профессионального образования под названием профессионально- технический лицей или колледж.
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