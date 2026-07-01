ПРОЭДРИЯ, ПРОЕДРИЯ (др.-греч. προεδρία)

Первые почетные ряды мест в древнегреческом театре.

Привилегия занимать первые ряды мест в театре предоставлялась общиной в качестве награды за определенные заслуги. Этот обычай был общей практикой для греческих полисов , причем она касалась не только театральных зрелищ и могла использоваться в отношении «иностранцев». Так, Геродот, очевидно, пересказывая текст официального декрета, сообщает, что в благодарность за щедрые дары лидийского правителя Креза святилищу Аполлона в Дельфах и всем дельфийцам члены этой общины предоставили Крезу и лидийцам среди прочих привилегий право занимать почетные места (видимо, на Пифийских играх) (I, 54).

К лицам, удостоенным проэдрии (носившей иногда даже наследственный характер) внутри общины, как правило, относились те, кто оказал различные услуги государству, архонты, жрецы и магистраты по делам культа, а также сироты – дети убитых на войне граждан. В последнем случае привилегия занимать почетные места предоставлялась, возможно, только один раз – после достижения совершеннолетия (Aeschin., III, 174). Кроме того, проэдрию могли получить также иностранцы – члены официальных посольств (как об этом свидетельствует вышеприведенный отрывок из речи Демосфена «О венке»).

В театре Диониса в Афинах в первом почетном ряду стояло 67 мраморных кресел, некоторые из них сохранились до нашего времени, они датируются I в., но восходят к образцам IV в. до н. э. Это были места для жрецов и высших должностных лиц. Самым примечательным среди них является кресло жреца Диониса Элевтерия, на котором была помещена надпись: «Жреца Диониса Элевтерия».

Иллюстрации :

1. Кресло жреца Диониса Элевтерия в театре Диониса в Афинах. Современный вид;

2. Первые ряды зрительских мест в театре Диониса в Афинах. Современный вид.

Автор статьи: О.В. Кулишова