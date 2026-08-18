Продово́льственные отря́ды

Продово́льственные отря́ды (прод­отряды) — вооруженные формирования во время Гражданской вой­ны в России 1917–1922 , направленные советскими органами в сельскую местность для обеспечения изъятия «излишков» продовольствия у крестьян. Также участвовали в охране грузов и сельскохозяйственных работах. Половину изъятого продовольствия получала городская организация (как правило, профсоюз), направившая П. о., другую половину — Народный комиссариат продовольствия (НКП) РСФСР. Состояли преимущественно из рабочих и других слоев горожан. Создавались по декрету Всероссийского центрального исполнительного комитета 27 мая 1918 в связи с введением продовольственной диктатуры. Действия П. о. управлялись военным отделом НКП (командование продармии) и Военно-­продовольственным бюро Всероссийского центрального совета профессиональных союзов , а также их местными органами. К концу 1918 в П. о. состояло 76 тыс. бойцов. П. о. нередко проявляли произвол, их действия вызывали сопротивление крестьян, включая повстанческое движение (см. Крестьянская вой­на 1918–1922 ). П. о. были ликвидированы в связи с введением новой экономической политики в 1921.

Лит .: Шишкин В. И. Продовольственная армия в Сибири (1920 — начало 1921 г.) // Проблемы истории советской сибирской деревни. Новосибирск, 1977; Павлюченков С. А. Крестьянский Брест, или Предыстория большевистского нэпа. М., 1996; Шубин А. В. 1918 год. Революция, кровью омытая. М., 2018. А. В. Шубин .