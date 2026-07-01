ПРОДОТРЯДЫ
ПРОДОТРЯДЫ - специальные вооружённые формирования, участвовавшие в осуществлении продовольственной диктатуры в РСФСР и на подконтрольных Красной Армии других территориях.
Первые продотряды формировались с ноября 1917 года из рабочих, солдат и матросов Петрограде и Москве. ВРК.
Направлялись в хлебопроизводящие губернии для изъятия и охраны продовольствия. В связи с прекращением поставок хлеба с Украины после подписания Брестского мира 1918 года продотряды стали образовываться во многих промышленных центрах.
В мае 1918 года вошли в состав Продармии Наркомата продовольствия РСФСР. Существовали также продотряды Всероссийского центрального военно-продовольственного бюро при ВЦСПС (в феврале 1919 года подчинены Наркомпроду).
Продотряды формировались на добровольной основе главным образом из рабочих промышленных центров, а также малоимущих крестьян, направляемых в продотряды по рекомендации советских, партийных и профессиональных организаций. Возглавлялись преимущественно большевиками, свыше 50% из них прошли военную службу. Действовали при поддержке уполномоченных партийных и продовольственных органов, а также местных Советов и населения.
Продотряды производили заготовку продукции по продразвёрстке. Представляли собой мощную вооружённую силу, имевшую хозяйственный и боевой опыт. Помимо реквизиций продовольствия, участвовали в сборе урожая, осуществляли досмотр багажа пассажиров на железных дорогах и изъятие у них продуктов, проводили агитационную работу.
Упразднены в связи с отказом советского руководства от методов продовольственной диктатуры.