ПРОДОТРЯДЫ

ПРОДОТРЯДЫ - специальные вооружённые формирования, участвовавшие в осуществлении продовольственной диктатуры в РСФСР и на подконтрольных Красной Армии других территориях.

Пер­вые продотряды фор­ми­ро­ва­лись с ноября 1917 года из ра­бо­чих, сол­дат и мат­ро­сов Пет­рограде и Москве. ВРК.

На­прав­ля­лись в хле­бо­про­из­во­дя­щие гу­бер­нии для изъ­я­тия и ох­ра­ны про­до­воль­ст­вия. В свя­зи с пре­кра­ще­ни­ем по­ста­вок хле­ба с Ук­раи­ны по­сле под­пи­са­ния Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года продотряды ста­ли об­ра­зо­вы­вать­ся во мно­гих промышленных цен­трах.

В мае 1918 года во­шли в со­став Про­дар­мии Нар­ко­ма­та про­до­воль­ст­вия РСФСР. Су­ще­ст­во­ва­ли так­же прод­от­ря­ды Все­российского центрального во­енно-про­до­вольственного бю­ро при ВЦСПС (в феврале 1919 года под­чи­не­ны Нар­ком­про­ду).

Продотряды фор­ми­ро­ва­лись на доб­ро­воль­ной ос­но­ве главным образом из ра­бо­чих промышленных цен­тров, а так­же ма­ло­иму­щих кре­сть­ян, на­прав­ляе­мых в продотряды по ре­ко­мен­да­ции советских, партийных и профессиональных ор­га­ни­за­ций. Воз­глав­ля­лись пре­имущественно боль­ше­ви­ка­ми, свыше 50% из них про­шли во­енную служ­бу. Дей­ст­во­ва­ли при под­держ­ке упол­но­мо­чен­ных партийных и про­до­вольственных ор­га­нов, а так­же ме­ст­ных Со­ве­тов и на­се­ле­ния.

Продотряды про­из­во­ди­ли за­го­тов­ку про­дук­ции по прод­раз­вёр­ст­ке. Пред­став­ля­ли со­бой мощ­ную воо­ружённую си­лу, имев­шую хо­зяйственный и бое­вой опыт. По­ми­мо ре­к­ви­зи­ций про­до­воль­ст­вия, уча­ст­во­ва­ли в сбо­ре уро­жая, осу­ще­ст­в­ля­ли дос­мотр ба­га­жа пас­са­жи­ров на же­лез­ных до­ро­гах и изъ­я­тие у них про­дук­тов, про­во­ди­ли аги­тационную ра­бо­ту.

Уп­разд­не­ны в свя­зи с от­ка­зом советского ру­ко­во­дства от ме­то­дов про­до­вольственной дик­та­ту­ры.

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