ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ

ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ - в международном праве акт государства, которым констатируется возникновение нового субъекта международного права и с которым государство считает целесообразным установить дипломатические и иные основанные на международном праве отношения.

Не су­ще­ст­ву­ет у го­су­дарств ни обя­зан­но­сти при­зна­ния но­вых го­су­дарств и пра­ви­тельств , ни пра­ва на их при­зна­ние. В боль­шин­ст­ве слу­ча­ев ре­ше­ние при­зна­вать или не при­зна­вать за­ви­сит от по­ли­тических об­стоя­тельств, не­же­ли ис­клю­чи­тель­но от пра­во­вых кри­те­ри­ев. При­зна­ние не соз­да­ёт но­во­го субъ­ек­та ме­ж­ду­народного пра­ва.

При­зна­ние мо­жет быть пол­ным, окон­ча­тель­ным и офи­ци­аль­ным - при­зна­ние де-юре (офи­ци­аль­ное или юри­ди­че­ское). Не­окон­ча­тель­ное при­зна­ние име­ну­ет­ся де-фак­то (фак­ти­че­ским). При­зна­ние де-юре обес­пе­чи­ва­ет при­зна­вае­мой сто­ро­не воз­мож­ность бо­лее пол­ной реа­ли­за­ции ме­ж­ду­народной пра­во­субъ­ект­но­сти , при­су­щей ка­ж­до­му под­лин­но­му го­су­дар­ст­ву с мо­мен­та его воз­ник­но­ве­ния. По­это­му но­вые го­су­дар­ст­ва и но­вые пра­ви­тель­ст­ва, за­ин­те­ре­со­ван­ные в мак­си­маль­но ши­ро­ком их при­зна­нии, бо­рют­ся за своё при­зна­ние.

При­зна­ние го­су­дарств - это од­но­вре­мен­но сво­его ро­да пред­ло­же­ние на ус­та­нов­ле­ние пра­во­от­но­ше­ний с при­зна­вае­мым го­су­дар­ст­вом. В нау­ке ме­ж­ду­народного пра­ва для объ­яс­не­ния ро­ли и зна­че­ния при­зна­ния го­су­дарств сфор­му­ли­ро­ва­ны две тео­рии при­зна­ния. Кон­сти­ту­тив­ная тео­рия ис­хо­дит из то­го, что ес­ли нет при­зна­ния, то нет и субъ­ек­та ме­ж­ду­народного пра­ва. Сущ­ность дек­ла­ра­тив­ной тео­рии за­клю­ча­ет­ся в том, что при­зна­ние лишь кон­ста­ти­ру­ет воз­ник­но­ве­ние но­во­го субъ­ек­та ме­ж­ду­народного пра­ва.

Но­вое го­су­дар­ст­во име­ет пра­во на ме­ж­ду­народное при­зна­ние. Та­кое пра­во ос­но­вы­ва­ет­ся на об­ще­при­знан­ных прин­ци­пах ра­вен­ст­ва, вза­им­ной вы­го­ды, ува­же­ния су­ве­ре­ни­те­та, тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти и не­вме­ша­тель­ст­ва во внутренние де­ла. Ряд меж­пра­ви­тельственных объ­е­ди­не­ний одоб­ри­ли прин­ци­пы кол­лек­тив­но­го при­зна­ния го­су­дарств. Так, Ев­ро­пей­ский со­вет одоб­рил кри­те­рии ЕС для при­зна­ния но­вых го­су­дарств в Восточной Ев­ро­пе и на тер­ри­то­рии Советского Сою­за (1991 год). Го­су­дар­ст­ва - чле­ны ЕС вы­ра­зи­ли свою го­тов­ность при­знать, при ус­ло­вии со­блю­де­ния об­ще­при­ня­тых ме­ж­ду­народных стан­дар­тов и ис­хо­дя из кон­крет­ной по­ли­тической си­туа­ции, те но­вые го­су­дар­ст­ва, ко­то­рые в си­лу ис­то­рических из­ме­не­ний, про­ис­хо­дя­щих в ре­гио­не, раз­ви­ва­ют­ся на де­мо­кра­тической ос­но­ве, при­ня­ли на се­бя со­от­вет­ст­вую­щие ме­ж­ду­народные обя­за­тель­ст­ва и в ду­хе доб­рой во­ли зая­ви­ли о сво­ей при­вер­жен­но­сти мир­но­му про­цес­су и пе­ре­го­во­рам. Го­су­дар­ст­ва - чле­ны ЕС обя­за­лись не при­зна­вать но­вые об­ра­зо­ва­ния, ко­то­рые яв­ля­ют­ся ре­зуль­та­та­ми аг­рес­сии.

При­зна­ние го­су­дар­ст­ва од­но­вре­мен­но оз­на­ча­ет и при­зна­ние пра­ви­тель­ст­ва. Соз­да­ние пра­ви­тель­ст­ва кон­сти­ту­ци­он­ным пу­тём не обу­слов­ли­ва­ет не­об­хо­ди­мо­сти в его при­зна­нии. Од­на­ко, не­ред­ко пра­ви­тель­ст­во при­хо­дит к вла­сти в ре­зуль­та­те гражданской вой­ны, вос­ста­ния, пе­ре­во­ро­та и так далее (то есть не­кон­сти­ту­ци­он­ным пу­тём). В этом слу­чае вста­ёт во­прос о при­зна­нии пра­ви­тель­ст­ва. Го­су­дар­ст­ва, объ­яв­ляю­щие о при­зна­нии но­во­го пра­ви­тель­ст­ва, долж­ны ис­хо­дить из то­го, что толь­ко на­род ка­ж­до­го го­су­дар­ст­ва впра­ве ре­шать во­прос о пра­ви­тель­ст­ве и фор­ме прав­ле­ния и что ува­же­ние су­ве­ре­ни­те­та и прав - главный прин­цип от­но­ше­ний ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми. При­зна­ние пра­ви­тель­ст­ва яв­ля­ет­ся ли­бо окон­ча­тель­ным и пол­ным, ли­бо вре­мен­ным или ог­ра­ни­чен­ным лишь не­ко­то­ры­ми юри­дическими от­но­ше­ния­ми. При­зна­ние но­во­го пра­витель­ст­ва не вле­чёт ущер­ба для прав, при­об­ре­тён­ных до его при­зна­ния. При­зна­ние де-юре но­во­го пра­ви­тель­ст­ва вы­те­ка­ет из оп­ре­де­лён­но­го за­яв­ле­ния или из по­ло­жи­тель­но­го фак­та, яс­но оз­на­чаю­ще­го на­ме­ре­ние пре­дос­та­вить это при­зна­ние. При от­сут­ст­вии та­ко­го за­яв­ле­ния или фак­та при­зна­ние не мо­жет счи­тать­ся по­лу­чен­ным. При­зна­ние де-фак­то но­во­го пра­ви­тель­ст­ва вы­ра­жа­ет­ся оп­ре­де­лён­ным за­яв­ле­ни­ем, под­пи­са­ни­ем со­гла­ше­ний, имею­щих ог­ра­ни­чен­ное зна­че­ние ли­бо врем. ха­рак­тер, или под­дер­жа­ни­ем от­но­ше­ний с но­вым пра­ви­тель­ст­вом по те­ку­щим де­лам.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)