ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ
ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ - в международном праве акт государства, которым констатируется возникновение нового субъекта международного права и с которым государство считает целесообразным установить дипломатические и иные основанные на международном праве отношения.
Не существует у государств ни обязанности признания новых государств и правительств, ни права на их признание. В большинстве случаев решение признавать или не признавать зависит от политических обстоятельств, нежели исключительно от правовых критериев. Признание не создаёт нового субъекта международного права.
Признание может быть полным, окончательным и официальным - признание де-юре (официальное или юридическое). Неокончательное признание именуется де-факто (фактическим). Признание де-юре обеспечивает признаваемой стороне возможность более полной реализации международной правосубъектности, присущей каждому подлинному государству с момента его возникновения. Поэтому новые государства и новые правительства, заинтересованные в максимально широком их признании, борются за своё признание.
Признание государств - это одновременно своего рода предложение на установление правоотношений с признаваемым государством. В науке международного права для объяснения роли и значения признания государств сформулированы две теории признания. Конститутивная теория исходит из того, что если нет признания, то нет и субъекта международного права. Сущность декларативной теории заключается в том, что признание лишь констатирует возникновение нового субъекта международного права.
Новое государство имеет право на международное признание. Такое право основывается на общепризнанных принципах равенства, взаимной выгоды, уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Ряд межправительственных объединений одобрили принципы коллективного признания государств. Так, Европейский совет одобрил критерии ЕС для признания новых государств в Восточной Европе и на территории Советского Союза (1991 год). Государства - члены ЕС выразили свою готовность признать, при условии соблюдения общепринятых международных стандартов и исходя из конкретной политической ситуации, те новые государства, которые в силу исторических изменений, происходящих в регионе, развиваются на демократической основе, приняли на себя соответствующие международные обязательства и в духе доброй воли заявили о своей приверженности мирному процессу и переговорам. Государства - члены ЕС обязались не признавать новые образования, которые являются результатами агрессии.
Признание государства одновременно означает и признание правительства. Создание правительства конституционным путём не обусловливает необходимости в его признании. Однако, нередко правительство приходит к власти в результате гражданской войны, восстания, переворота и так далее (то есть неконституционным путём). В этом случае встаёт вопрос о признании правительства. Государства, объявляющие о признании нового правительства, должны исходить из того, что только народ каждого государства вправе решать вопрос о правительстве и форме правления и что уважение суверенитета и прав - главный принцип отношений между государствами. Признание правительства является либо окончательным и полным, либо временным или ограниченным лишь некоторыми юридическими отношениями. Признание нового правительства не влечёт ущерба для прав, приобретённых до его признания. Признание де-юре нового правительства вытекает из определённого заявления или из положительного факта, ясно означающего намерение предоставить это признание. При отсутствии такого заявления или факта признание не может считаться полученным. Признание де-факто нового правительства выражается определённым заявлением, подписанием соглашений, имеющих ограниченное значение либо врем. характер, или поддержанием отношений с новым правительством по текущим делам.