ПРИТЧЕТТ ВИКТОР СОДЕН

ПРИТЧЕТТ ВИКТОР СОДЕН - английский писатель, литературный критик.

Ро­дил­ся в се­мье тор­гов­ца. Сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил.

В 1916-1920 годах ра­бо­тал тор­го­вым аген­том. С 1923 года на­чал карь­е­ру жур­на­ли­ста; в 1923 году ко­ман­ди­ро­ван в Ир­лан­дию, в 1924 году - в Ис­па­нию. Впе­чат­ле­ния от по­ез­док лег­ли в ос­но­ву сборник очер­ков «Пу­те­ше­ст­вуя по Ис­па­нии» («Mar­ching Spain», 1928 год), а так­же пер­во­го ро­ма­на Притчетта «Клер Драм­мер» («Clare Drummer», 1929 год) и сборник но­велл «Ис­пан­ская де­ви­ца» («The Spanish virgin», 1930 год). Главный ре­дактор журнала «New Statesman» (1960-1978 годы). Пре­по­да­вал ли­те­ра­ту­ру в университетах США.

Из­вест­ность при­нёс пси­хо­ло­гический ро­ман «Мёрт­вый ли­дер» («Dead man leading», 1937 год), в ко­то­ром Притчетт, ис­поль­зуя тех­ни­ку по­то­ка соз­на­ния, со­че­та­ет ли­рическую фраг­мен­тар­ность с им­прес­сио­ни­стическими за­ри­сов­ка­ми и слож­ной сим­во­ли­кой. Ус­пех име­ли но­вел­лы Претчетта, от­ме­чен­ные ув­ле­ка­тель­ным сю­же­том, тон­ко­стью пси­хо­ло­гического ана­ли­за, мяг­ким юмо­ром: сборники «Ва­ша судь­ба в ва­ших ру­ках» («You make your own life», 1938 год), «Сле­пая лю­бовь» («Blind love», 1969 год), «Бес­печ­ная вдо­ва» («A careless widow», 1989) и др. Ав­тор лит.-кри­тич. ра­бот «Жи­вой ро­ман» («The living novel», 1946 год), «Ро­ма­нист за ра­бо­той» («The working novelist», 1965 год); ав­то­био­гра­фическая книга «Кэб у две­рей» («A cab at the door», 1968 год); био­гра­фий О. де Баль­за­ка (1973 год), И.С. Тур­ге­не­ва (1977 год), А.П. Че­хо­ва (1988 год).

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