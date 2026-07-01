ПРИТЧЕТТ ВИКТОР СОДЕН
ПРИТЧЕТТ ВИКТОР СОДЕН - английский писатель, литературный критик.
Родился в семье торговца. Систематического образования не получил.
В 1916-1920 годах работал торговым агентом. С 1923 года начал карьеру журналиста; в 1923 году командирован в Ирландию, в 1924 году - в Испанию. Впечатления от поездок легли в основу сборник очерков «Путешествуя по Испании» («Marching Spain», 1928 год), а также первого романа Притчетта «Клер Драммер» («Clare Drummer», 1929 год) и сборник новелл «Испанская девица» («The Spanish virgin», 1930 год). Главный редактор журнала «New Statesman» (1960-1978 годы). Преподавал литературу в университетах США.
Известность принёс психологический роман «Мёртвый лидер» («Dead man leading», 1937 год), в котором Притчетт, используя технику потока сознания, сочетает лирическую фрагментарность с импрессионистическими зарисовками и сложной символикой. Успех имели новеллы Претчетта, отмеченные увлекательным сюжетом, тонкостью психологического анализа, мягким юмором: сборники «Ваша судьба в ваших руках» («You make your own life», 1938 год), «Слепая любовь» («Blind love», 1969 год), «Беспечная вдова» («A careless widow», 1989) и др. Автор лит.-критич. работ «Живой роман» («The living novel», 1946 год), «Романист за работой» («The working novelist», 1965 год); автобиографическая книга «Кэб у дверей» («A cab at the door», 1968 год); биографий О. де Бальзака (1973 год), И.С. Тургенева (1977 год), А.П. Чехова (1988 год).